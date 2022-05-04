Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51
5.0
2
3 650 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51
    Арт. 720702
    5.0
    2
    Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51
    Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51
    Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51
      Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51
      Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51
      Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51

      Сварочная проволока Esab 0.8мм (5кг) OK Autrod 12.51

      3 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 720702
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Швеция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      3 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная омедненная сварочная проволока OK Autrod 12.51 ESAB СВ000008395 предназначена для полуавтоматической сварки конструкций из нелегированных и низколегированных сталей, предел текучести которых достигает 420 МПа. Проволока ESAB OK Autrod 12.51 является аналогом омеднённой проволоки СВ-08Г2С. Применяется в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и других отраслях.

        Преимущества

        • Рядная намотка на катушках с равномерным круглым диаметром проволоки обеспечивает плотный контакт между медным токопроводящим наконечником и проволокой, благодаря чему достигается устойчивое горение дуги и продлевается срок эксплуатации полуавтоматов
        • Низкое содержание вредных примесей
        • Стабильное горение проволоки
        • Высокие показатели в условиях пониженных температур
        • Минимальное разбрызгивание
        • Качественный наплав металла