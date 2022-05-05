Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг
5.0
2
6 300 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг
    Арт. X132646137
    5.0
    2
    Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг

      Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг

      6 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132646137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      6 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная омедненная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг - применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси. Проволока омедненная ESAB СВ-08Г2С разработана по специальной технологии, благодаря которой наплавленный шов обладает высокой стойкостью к образованию дефектов даже в условиях несоблюдения межпроходной температуры при сварке многопроходных швов.

        Преимущества

        • Стабильная подача
        • Минимальное разбрызгивание при сварке
        • Высокие механические и ударные свойства наплавленного металла (KCU при -60°С) благодаря жестким ограничениям по содержанию примесей в химическом составе проволоки
        • Форма выпуска - кассета
        • Проволока применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси