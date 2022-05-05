Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг
Арт. X132646137
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Сертификат HAKC
|Нет
|
Вариант поставки
|в кассетах
- Сварочная омедненная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг - применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси. Проволока омедненная ESAB СВ-08Г2С разработана по специальной технологии, благодаря которой наплавленный шов обладает высокой стойкостью к образованию дефектов даже в условиях несоблюдения межпроходной температуры при сварке многопроходных швов.
Преимущества
- Стабильная подача
- Минимальное разбрызгивание при сварке
- Высокие механические и ударные свойства наплавленного металла (KCU при -60°С) благодаря жестким ограничениям по содержанию примесей в химическом составе проволоки
- Форма выпуска - кассета
- Проволока применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси