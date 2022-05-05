Сварочная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг

Преимущества

Стабильная подача

Минимальное разбрызгивание при сварке

Высокие механические и ударные свойства наплавленного металла (KCU при -60°С) благодаря жестким ограничениям по содержанию примесей в химическом составе проволоки

Форма выпуска - кассета

Проволока применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси

Сварочная омедненная проволока СВ08Г2с Esab 2323086700, 0.8 мм, 15 кг - применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе и газовой смеси. Проволока омедненная ESAB СВ-08Г2С разработана по специальной технологии, благодаря которой наплавленный шов обладает высокой стойкостью к образованию дефектов даже в условиях несоблюдения межпроходной температуры при сварке многопроходных швов.