Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ омедненная, К300-52/18, 1.2 мм, 18 кг

Преимущества

Широкая сфера применения

Стабильные показатели сварочной дуги

Низкий коэффициент разбрызгивания металла в процессе сварки

Порог прочности сварочного шва до 510 МПа

Предел текучести наплавленного металла до 420 МПа

Ударная вязкость 47 Дж/см2 при температуре -60 С

Невысокая для своего класса стоимость

Стальная сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ омедненная, сплошного исполнения - применяется для полуавтоматической сварки изделий из углеродистых и низколегированных марок стали в среде защитного газа. Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали с небольшим содержанием легирующих компонентов, таких как хром (0.2%), марганец (2.1%), кремний (0.95%) и никель (0.025%). Такое соотношение позволяет получить сварочный шов, который характеризуется устойчивостью к ударным и температурным нагрузкам, а также имеет хорошее сопротивление на разрыв. Широко применяется в строении судов и машин, сварке металлоконструкций и других промышленных отраслях.