Сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ омедненная, К300-52/18, 1.2 мм, 18 кг
Арт. X132646126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Стальная сварочная проволока СВ08Г2С ЧЗСМ омедненная, сплошного исполнения - применяется для полуавтоматической сварки изделий из углеродистых и низколегированных марок стали в среде защитного газа. Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали с небольшим содержанием легирующих компонентов, таких как хром (0.2%), марганец (2.1%), кремний (0.95%) и никель (0.025%). Такое соотношение позволяет получить сварочный шов, который характеризуется устойчивостью к ударным и температурным нагрузкам, а также имеет хорошее сопротивление на разрыв. Широко применяется в строении судов и машин, сварке металлоконструкций и других промышленных отраслях.
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Стабильные показатели сварочной дуги
- Низкий коэффициент разбрызгивания металла в процессе сварки
- Порог прочности сварочного шва до 510 МПа
- Предел текучести наплавленного металла до 420 МПа
- Ударная вязкость 47 Дж/см2 при температуре -60 С
- Невысокая для своего класса стоимость