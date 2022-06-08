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Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)
5.0
2
1 400 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)
    Арт. X11931157
    5.0
    2
    Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)
    Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)
    Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)
      Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)
      Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)
      Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)

      Сварочная проволока Deka ER70S-6, омедненная (1.0 мм, 5 кг)

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11931157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в катушках
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Проволока ER70S-6 (аналог сварочной проволоки СВ08Г2С) очень востребована для полуавтоматов при работе с низколегированными и углеродистыми сталями, к которым относятся 90% производимого металлопроката. Причем, на омедненную сварочную проволоку приходится 98 % все продаж, связанных с защитой от коррозии. Это объясняется тем, что эта проволока очень универсальна и имеет обширную сферу применения. Помимо этого славится отличными качествами сварочного соединения. Омедненная проволока ER70S-6 применяется: для электросварки конструкционной и судостроительной стали; дуговой электросварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2); для работы с тонким листовым металлом; для торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест; для того, чтобы уберечь от коррозии.

        Преимущества

        • В сравнении с другими видами проволок омедненная обеспечивает более устойчивое горение дуги в режиме сварки от струйного до капельного переноса электродного металла в сварочную ванну
        • Возможность использования сварочного оборудования любого класса сложности
        • Покрытие проволоки не оказывает на канал медного наконечника разрушающего воздействия, расход наконечников существенно снижается
        • При роботизированной сварке продукт способствует хорошему повторному зажиганию дуги