Вольфрамовый электрод WL-20 2.0мм

Преимущества

Меньше загрязняют шов и отличаются более длительным сроком службы по сравнению с другими вольфрамовыми электродами

Оксид равномерно распределен по длине электрода, что обеспечивает сохранение первоначальной заточки электрода в течение долгого времени. Это существенное преимущество при сварке на переменном или постоянном токе

Вольфрамовые электроды WL-20 синие. Универсальные вольфрамовые электроды, сварка всех типов сталей и сплавов на переменном и постоянном токе (AC/DC). Электроды из сплава вольфрама с оксидом лантана имеют очень легкий первоначальный запуск дуги, низкую склонность к прожогам, устойчивую дугу и отличную характеристику повторного зажигания дуги.