Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145

Очки газосварщика винтовые ЗН-56 Россия 89145 надежно защищают от излучения при сварке и солнечного света. Изготовленные из поликарбоната стекла очков газосварщика винтовых ЗН-56 обладают высокой прочностью. Дужки легко гнутся, поэтому очки отличаются удобством в носке. Защитные очки также можно надевать поверх очков, корректирующих зрение. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить очки защитные ЗН-56 и другие средства индивидуальной защиты.

Преимущества очков газосварщика ЗН-56