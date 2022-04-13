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Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145
5.0
2
450 ₽
Очки
    Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145
    Арт. X13280386
    5.0
    2
    Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145
    Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145
    Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145
      Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145
      Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145
      Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145

      Винтовые очки газосварщика Matrix ЗН-56 89145

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280386
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки газосварщика винтовые ЗН-56 Россия 89145 надежно защищают от излучения при сварке и солнечного света. Изготовленные из поликарбоната стекла очков газосварщика винтовых ЗН-56 обладают высокой прочностью. Дужки легко гнутся, поэтому очки отличаются удобством в носке. Защитные очки также можно надевать поверх очков, корректирующих зрение. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить очки защитные ЗН-56 и другие средства индивидуальной защиты.

        Преимущества очков газосварщика ЗН-56

        • Износостойкие
        • Имеют удобную посадку