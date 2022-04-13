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Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233
5.0
2
540 ₽
Очки
    Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233
    Арт. Х15410
    5.0
    2
    Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233
    Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233
    Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233
      Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233
      Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233
      Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233

      Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г3 Адмирал 23233

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15410
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки современные, удобные, с высокими  эксплуатационными свойствами состоят из мягкого корпуса из ПВХ пластиката, в котором установлен жесткий стеклодержатель с прозрачными пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклодержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами. Четыре вентиляционных устройства обеспечивают эффективную вентиляцию. Прозрачные защитные стекла отличаются  стабильностью оптических свойств во времени, очень высокой устойчивостью к царапанию и истиранию, брызг расплавленного металла. Наголовная лента имеет регулировочные пряжки для подгонки по размеру головы пользователя.

        Преимущества

        • Высокая степень защитных свойств
        • Очки имеют корпус из ПВХ пластиката
        • Четыре клапана для вентиляции
        • Наголовная лента с пряжками