Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г2 Адмирал 23232

Преимущества

Имеют корпус из ПВХ пластиката

Четыре клапана для вентиляции



Наголовная лента с пряжками



Очки современные, удобные, с высокими эксплуатационными свойствами состоят из мягкого корпуса из ПВХ пластиката, в котором установлен жесткий стеклодержатель с прозрачными пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклодержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами. Четыре вентиляционных устройства обеспечивают эффективную вентиляцию. Прозрачные защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени, очень высокой устойчивостью к царапанию и истиранию, брызг расплавленного металла. Наголовная лента имеет регулировочные пряжки для подгонки по размеру головы пользователя.