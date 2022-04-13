Газосварочные очки Росомз ЗНД2-Г2 Адмирал 23232
Арт. Х15409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки современные, удобные, с высокими эксплуатационными свойствами состоят из мягкого корпуса из ПВХ пластиката, в котором установлен жесткий стеклодержатель с прозрачными пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклодержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами. Четыре вентиляционных устройства обеспечивают эффективную вентиляцию. Прозрачные защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени, очень высокой устойчивостью к царапанию и истиранию, брызг расплавленного металла. Наголовная лента имеет регулировочные пряжки для подгонки по размеру головы пользователя.
Преимущества
- Имеют корпус из ПВХ пластиката
- Четыре клапана для вентиляции
- Наголовная лента с пряжками