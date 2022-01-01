Газовые генераторы
Найдено 20 товаров
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- 35 361 ₽Вес бензогенератора: 70 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- 51 490 ₽Вес бензогенератора: 73.3 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 56 890 ₽Вес бензогенератора: 77.7 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 54 190 ₽Вес бензогенератора: 79.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 53 490 ₽Вес бензогенератора: 81.6 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
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- 44 690 ₽Вес бензогенератора: 69.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 72.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 65.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 4.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 83.1 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 80.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 41.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 83.6 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 85 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 83.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 74.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 38.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.4 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес электростанции: 91.4 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтТопливо: бензин, газТип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 84 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 47 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить газовые генераторы в городе Ярославль по цене от 27300 до 152790 рублей. В наличии более 20 наименований. Газовые генераторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.