Преимущества



Давление газа на входе от 2.8 до 4 кПа

Коэффициент мощности - 1

Экономичный расход топлива

Защита розеток от влаги и пыли

Легкий запуск

Удобство дозаправки

Высокое качество сборки

Генератор CHAMPION LPG6500E представляет собой мощное оборудование, которое работает как на бензине, так и на газу (пропан и пропан-бутан). Благодаря воздушному охлаждению двигателя модель отличается надежностью и долговечностью. На панели управления располагаются стрелочный вольтметр для контроля напряжения и две розетки 220 В для быстрого подключения потребителей. Щеточный ротор с медной обмоткой способствует стабильной эксплуатации. Металлическая силовая рама защищает оборудование от повреждений при механических воздействиях.