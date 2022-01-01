Генератор Champion LPG6500E
Арт. champion_727
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин, газ
- Генератор CHAMPION LPG6500E представляет собой мощное оборудование, которое работает как на бензине, так и на газу (пропан и пропан-бутан). Благодаря воздушному охлаждению двигателя модель отличается надежностью и долговечностью. На панели управления располагаются стрелочный вольтметр для контроля напряжения и две розетки 220 В для быстрого подключения потребителей. Щеточный ротор с медной обмоткой способствует стабильной эксплуатации. Металлическая силовая рама защищает оборудование от повреждений при механических воздействиях.
Преимущества
- Давление газа на входе от 2.8 до 4 кПа
- Коэффициент мощности - 1
- Экономичный расход топлива
- Защита розеток от влаги и пыли
- Легкий запуск
- Удобство дозаправки
- Высокое качество сборки