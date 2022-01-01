Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Генератор Champion LPG6500E
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор Champion LPG6500E
    Арт. champion_727
    Генератор Champion LPG6500E
    Генератор Champion LPG6500E
    Генератор Champion LPG6500E
      Генератор Champion LPG6500E
      Генератор Champion LPG6500E
      Генератор Champion LPG6500E

      Генератор Champion LPG6500E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_727

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин, газ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Генератор CHAMPION LPG6500E представляет собой мощное оборудование, которое работает как на бензине, так и на газу (пропан и пропан-бутан). Благодаря воздушному охлаждению двигателя модель отличается надежностью и долговечностью. На панели управления располагаются стрелочный вольтметр для контроля напряжения и две розетки 220 В для быстрого подключения потребителей. Щеточный ротор с медной обмоткой способствует стабильной эксплуатации. Металлическая силовая рама защищает оборудование от повреждений при механических воздействиях.

        Преимущества

        • Давление газа на входе от 2.8 до 4 кПа
        • Коэффициент мощности - 1
        • Экономичный расход топлива
        • Защита розеток от влаги и пыли
        • Легкий запуск
        • Удобство дозаправки
        • Высокое качество сборки