Переносные генераторы
Найдено 79 товаров
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- 35 361 ₽Вес бензогенератора: 70 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- 51 490 ₽Вес бензогенератора: 73.3 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 20 999 ₽24 400 ₽220 ВВес: 8.5 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 40 см³
- -3 401 ₽
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- 37 400 ₽37 800 ₽220 ВВес: 18.5 кгМощность: 1.8 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 72 см³
- -400 ₽
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- 56 890 ₽Вес бензогенератора: 77.7 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 54 190 ₽Вес бензогенератора: 79.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 50 990 ₽Вес бензогенератора: 81.6 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- 44 690 ₽Вес бензогенератора: 69.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 74 990 ₽Вес бензогенератора: 93 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес электростанции: 94 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтТопливо: бензинТип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 16 кгМощность: 1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 53 см³
- Нет в наличииВес бензогенератора: 72.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 29 кгМощность: 2.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 125 см³
- Нет в наличииВес бензогенератора: 65.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 4.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89 кгНапряжение: 230 ВМощность: 6.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 80.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 22Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 11.7 кгМощность: 0.9 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 63 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 12.7 кгМощность: 1.1 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 69 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 23 кгМощность: 2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 79 см³
- Нет в наличииВес бензогенератора: 41.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес электростанции: 89 кгНапряжение: 230 ВМощность: 6 кВтТопливо: бензинТип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 83.6 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличии220 ВВес: 39 кгМощность: 3.2 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 212 см³
- Нет в наличии220 ВВес: 26 кгМощность: 3.5 кВтВид топлива: бензинОбъем двигателя: 212 см³
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить переносные генераторы в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 79 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.