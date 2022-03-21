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Бензиновый генератор Fubag BS 6600
5.0
1
58 320 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Fubag BS 6600
Арт. Х21203188
5.0
1
Бензиновый генератор Fubag BS 6600
Бензиновый генератор Fubag BS 6600
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Fubag BS 6600
Бензиновый генератор Fubag BS 6600

Бензиновый генератор Fubag BS 6600

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58 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 058 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. Х21203188
5.0
1

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
3.1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
58 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 058 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 - агрегат для питания электроприборов суммарной мощностью до 6.2 кВт в местах с отсутствием электросети (строительные площадки, походные условия). Металлическая силовая рама и частично закрытый корпус защищают внутренние элементы, как от ударов, так и от грязи и пыли. Предусмотрены датчики уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Станция оснащена электронным блоком управления и цифровым  дисплеем для удобной настройки и контроля основных параметров.

    Преимущества

    • Вместительный бак
    • Система AVR для контроля и регулировки нагрузки двигателя
    • Защита от перегрузок
    • Небольшие габариты и вес
    • Соответствует всем европейским стандартам
    • Датчики уровня масла и топлива