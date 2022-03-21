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Бензиновый генератор Fubag BS 6600
Арт. Х21203188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|3.1
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- Бензиновая электростанция Fubag BS 6600 - агрегат для питания электроприборов суммарной мощностью до 6.2 кВт в местах с отсутствием электросети (строительные площадки, походные условия). Металлическая силовая рама и частично закрытый корпус защищают внутренние элементы, как от ударов, так и от грязи и пыли. Предусмотрены датчики уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Станция оснащена электронным блоком управления и цифровым дисплеем для удобной настройки и контроля основных параметров.
Преимущества
- Вместительный бак
- Система AVR для контроля и регулировки нагрузки двигателя
- Защита от перегрузок
- Небольшие габариты и вес
- Соответствует всем европейским стандартам
- Датчики уровня масла и топлива