Бензиновые генераторы 8 кВт
Найдено 12 товаров
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- 54 190 ₽Вес бензогенератора: 76 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 80 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 81 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 89.5 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 79 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 27Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 79.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220 ВМощность: 8 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы 8 квт в городе Ярославль по цене от 46297 до 999999 рублей. В наличии более 12 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.