Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA

Преимущества

Бензиновый генератор DENZEL PS 80 EA, 8,0 кВт, 230В, 25л 946924 имеет мощный и экономичный двигатель

Металлический распределительный вал

Увеличенный диаметр провода обмотки статора

Указатель уровня топлива

Цифровой мультиметр

Медная обмотка альтернатора

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Автоматический регулятор напряжения AVR

Защита от низкого уровня масла

Электростартер для быстрого запуска

Усиленная рама диаметром 32 мм

Возможность установки рукояток и колес

Генератор защищен от перегрузки, короткого замыкания и запуска с низким уровнем масла

3 вида запуска: ручной, электрический и автоматический

Аккумулятор для электрического запуска входит в комплект

Двигатель защищен от износа - система контроля автоматически остановит работу если масла не достаточно

Прочная металлическая рама защищает внутреннее устройство от повреждений и облегчает транспортировку

Удобный цифровой дисплей позволяет легко контролировать напряжение, частоту, моточасы и наличие масла

Индивидуальный предохранитель для каждой розетки

Силовая розетка 230В/32А позволяет снять полную мощность с генератора

Нет скачков напряжения даже при подключении и отключении приборов благодаря системе AVR

Экономичный двигатель с высоким ресурсом DENZEL LONG LIFE оснащен чугунной гильзой, полностью стальными распредвалом и коленвалом. Значительно продлевает срок его службы высокая точность обработки деталей и улучшенная конструкция поршня. Медная обмотка повышает стабильность и качество работы

Свеча зажигания BOSCH

Бензиновый генератор Denzel PS 80 EA, 8,0 кВт, 230В, 25л 946924 обеспечит приборы суммарной мощностью 8 кВт. Подойдет для использования как в загородном доме, так и на строительной площадке. Благодаря большому баку проработает без дозаправки до 8 часов. Имеет возможность подключения блока автозапуска для полноценного резервного обеспечения электричеством дома.Имеет возможность подключения блока автоматического запуска арт. 946714 (в комплект не входит) для обеспечения полноценного автоматического резервного электроснабжения.Транспортировочный комплект (колеса, ручки) арт. 946725 приобретается отдельно