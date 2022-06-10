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Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
    Арт. О00000032993
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA

      Генератор бензиновый Denzel PS 80 EA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032993
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Denzel PS 80 EA, 8,0 кВт, 230В, 25л 946924 обеспечит приборы суммарной мощностью 8 кВт. Подойдет для использования как в загородном доме, так и на строительной площадке. Благодаря большому баку проработает без дозаправки до 8 часов. Имеет возможность подключения блока автозапуска для полноценного резервного обеспечения электричеством дома.
        Имеет возможность подключения блока автоматического запуска арт. 946714 (в комплект не входит) для обеспечения полноценного автоматического резервного электроснабжения.
        Транспортировочный комплект (колеса, ручки) арт. 946725 приобретается отдельно

        Преимущества

        • Бензиновый генератор DENZEL PS 80 EA, 8,0 кВт, 230В, 25л 946924 имеет мощный и экономичный двигатель
        • Металлический распределительный вал
        • Увеличенный диаметр провода обмотки статора
        • Указатель уровня топлива
        • Цифровой мультиметр
        • Медная обмотка альтернатора
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла
        • Электростартер для быстрого запуска
        • Усиленная рама диаметром 32 мм
        • Возможность установки рукояток и колес
        • Генератор защищен от перегрузки, короткого замыкания и запуска с низким уровнем масла
        • 3 вида запуска: ручной, электрический и автоматический
        • Аккумулятор для электрического запуска входит в комплект
        • Двигатель защищен от износа - система контроля автоматически остановит работу если масла не достаточно
        • Прочная металлическая рама защищает внутреннее устройство от повреждений и облегчает транспортировку
        • Удобный цифровой дисплей позволяет легко контролировать напряжение, частоту, моточасы и наличие масла
        • Индивидуальный предохранитель для каждой розетки
        • Силовая розетка 230В/32А позволяет снять полную мощность с генератора
        • Нет скачков напряжения даже при подключении и отключении приборов благодаря системе AVR
        • Экономичный двигатель с высоким ресурсом DENZEL LONG LIFE оснащен чугунной гильзой, полностью стальными распредвалом и коленвалом. Значительно продлевает срок его службы высокая точность обработки деталей и улучшенная конструкция поршня. Медная обмотка повышает стабильность и качество работы
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