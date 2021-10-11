Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Арт. О00000030545
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3

      Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000030545
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор Denzel PS 90 ED-3, 9,0кВт., 946944 - универсальное решение для строительной площадки или загородного дома. Трехфазные генераторы выдают полную мощность в режиме 380В. А в однофазном - только треть. Эта модель отличается возможностью выбора режима. Можно работать как с трехфазными потребителями, так и с однофазными без потери мощности. Выбрать режим работы легко - переключателем на панели управления. Генератор отличается долговечным и износостойким двигателем. Его детали выполнены из высококачественных материалов и имеют высокую точность обработки.

        Преимущества

        • Бензиновый генератор DENZEL PS 90 ED-3, 9,0кВт 946944 имеет мощный и экономичный двигатель
        • Возможность переключения режима работы 400 В и 230 В
        • Металлический распределительный вал
        • Увеличенный диаметр провода обмотки статора
        • Указатель уровня топлива
        • Цифровой мультиметр
        • Медная обмотка альтернатора
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла
        • Электростартер для быстрого запуска
        • Усиленная рама диаметром 32 мм
        • Возможность установки рукояток и колес
        • Усиленная рама с диаметром трубы 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм
        • Общий и индивидуальные предохранители для каждой розетки
        • Цифровой дисплей отображает напряжение, частоту, моточасы и наличие масла
        • Многоступенчатая система защиты от перегрузки, замыкания и запуска с низким уровнем масла делает генератор надежным и долговечным
        • В комплект входит аккумулятор для электрозапуска - достаточно просто повернуть ключ, чтобы завести генератор
        • Даже за чувствительную технику можно больше не бояться - система AVR поддерживает напряжение на одном уровне даже при подключении и отключении приборов
        • Двигатель повышенной мощности и объема DENZEL LONG LIFE с повышенным ресурсом. Он оснащен стальными распредвалом и коленвалом, чугунной гильзой, медной обмоткой альтернатора