Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3
Арт. О00000030545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|3.6
- Бензиновый генератор Denzel PS 90 ED-3, 9,0кВт., 946944 - универсальное решение для строительной площадки или загородного дома. Трехфазные генераторы выдают полную мощность в режиме 380В. А в однофазном - только треть. Эта модель отличается возможностью выбора режима. Можно работать как с трехфазными потребителями, так и с однофазными без потери мощности. Выбрать режим работы легко - переключателем на панели управления. Генератор отличается долговечным и износостойким двигателем. Его детали выполнены из высококачественных материалов и имеют высокую точность обработки.
Преимущества
- Бензиновый генератор DENZEL PS 90 ED-3, 9,0кВт 946944 имеет мощный и экономичный двигатель
- Возможность переключения режима работы 400 В и 230 В
- Металлический распределительный вал
- Увеличенный диаметр провода обмотки статора
- Указатель уровня топлива
- Цифровой мультиметр
- Медная обмотка альтернатора
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла
- Электростартер для быстрого запуска
- Усиленная рама диаметром 32 мм
- Возможность установки рукояток и колес
- Усиленная рама с диаметром трубы 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм
- Общий и индивидуальные предохранители для каждой розетки
- Цифровой дисплей отображает напряжение, частоту, моточасы и наличие масла
- Многоступенчатая система защиты от перегрузки, замыкания и запуска с низким уровнем масла делает генератор надежным и долговечным
- В комплект входит аккумулятор для электрозапуска - достаточно просто повернуть ключ, чтобы завести генератор
- Даже за чувствительную технику можно больше не бояться - система AVR поддерживает напряжение на одном уровне даже при подключении и отключении приборов
- Двигатель повышенной мощности и объема DENZEL LONG LIFE с повышенным ресурсом. Он оснащен стальными распредвалом и коленвалом, чугунной гильзой, медной обмоткой альтернатора