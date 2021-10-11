Генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3

Преимущества

Бензиновый генератор DENZEL PS 90 ED-3, 9,0кВт 946944 имеет мощный и экономичный двигатель

Возможность переключения режима работы 400 В и 230 В

Металлический распределительный вал

Увеличенный диаметр провода обмотки статора

Указатель уровня топлива

Цифровой мультиметр

Медная обмотка альтернатора

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Автоматический регулятор напряжения AVR

Защита от низкого уровня масла

Электростартер для быстрого запуска

Усиленная рама диаметром 32 мм

Возможность установки рукояток и колес

Усиленная рама с диаметром трубы 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм

Общий и индивидуальные предохранители для каждой розетки

Цифровой дисплей отображает напряжение, частоту, моточасы и наличие масла

Многоступенчатая система защиты от перегрузки, замыкания и запуска с низким уровнем масла делает генератор надежным и долговечным

В комплект входит аккумулятор для электрозапуска - достаточно просто повернуть ключ, чтобы завести генератор

Даже за чувствительную технику можно больше не бояться - система AVR поддерживает напряжение на одном уровне даже при подключении и отключении приборов

Двигатель повышенной мощности и объема DENZEL LONG LIFE с повышенным ресурсом. Он оснащен стальными распредвалом и коленвалом, чугунной гильзой, медной обмоткой альтернатора

Бензиновый генератор Denzel PS 90 ED-3, 9,0кВт., 946944 - универсальное решение для строительной площадки или загородного дома. Трехфазные генераторы выдают полную мощность в режиме 380В. А в однофазном - только треть. Эта модель отличается возможностью выбора режима. Можно работать как с трехфазными потребителями, так и с однофазными без потери мощности. Выбрать режим работы легко - переключателем на панели управления. Генератор отличается долговечным и износостойким двигателем. Его детали выполнены из высококачественных материалов и имеют высокую точность обработки.