Генератор бензиновый DENZEL GE 7900

Преимущества

Защита от перегрузок

Розетки IP44

Остановка двигателя при низком уровне масла

Длительный срок службы

Бензиновый генератор DENZEL GE 7900 представляет собой классический вариант для поддержания работоспособности производственного оборудования, торговой точки или небольшого дома