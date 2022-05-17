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Генератор бензиновый DENZEL GE 7900
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый DENZEL GE 7900
    Арт. О00000032990
    5.0
    2
    Генератор бензиновый DENZEL GE 7900

      Генератор бензиновый DENZEL GE 7900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032990
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Вес, кг
      		83
      Габариты, мм
      		700x565x580
      Напряжение, В
      		220
      Стартер
      		ручной
      Мощность номинальная при 220В, кВт
      		6
      Альтернатор
      		синхронный
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
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