Генератор бензиновый DENZEL GE 7900
Арт. О00000032990
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|83
|
Габариты, мм
|700x565x580
|
Напряжение, В
|220
|
Стартер
|ручной
|
Мощность номинальная при 220В, кВт
|6
|
Альтернатор
|синхронный
|
Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Бензиновый генератор DENZEL GE 7900 представляет собой классический вариант для поддержания работоспособности производственного оборудования, торговой точки или небольшого дома
Преимущества
- Защита от перегрузок
- Розетки IP44
- Остановка двигателя при низком уровне масла
- Длительный срок службы