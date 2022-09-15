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Генератор бензиновый Denzel GE 7900E
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel GE 7900E
    Арт. mir-instrumenta_12357
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel GE 7900E

    Генератор бензиновый Denzel GE 7900E

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12357
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		83
    Габариты, мм
    		735х510х626
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной, электрический
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		6.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		6
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Бензиновый генератор GE 7900E торговой марки DENZEL - это электростанция, способная обеспечить энергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора — 6,5 кВт, номинальная — 6 кВт. Данной мощности достаточно для питания приборов, которые потребляют больше всего энергии (осветительные приборы, холодильник, телевизор) при аварийном отключении электричества.
      Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует действующим в России стандартам: переменное напряжение 220 В.

      Преимущества

      • Объем топливного бака составляет 25 л
      • При расходе топлива (бензин марки АИ-92) 2,95 л/час автономная работа генератора чуть меньше 9 часов
      • Генератор оснащен системой защиты при низком уровне масла. Система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла ниже минимального. Повторный запуск двигателя возможен после добавления масла до необходимого уровня
      • Для смазки двигателя генератора рекомендовано использовать всесезонное моторное масло SAE 10W-30 или SAE 10W-40
      • Запуск генератора возможен с помощью электростартера, либо вручную
      • Для подключения электроприборов генератор оборудован тремя розетками для напряжения 220 В
      • Опция постоянного тока позволяет производить зарядку 12 В. аккумулятора
      • Виду того что масса генератора составляет 83 кг, раму генератора снабдили транспортировочными рукоятками и колесами