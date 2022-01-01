Бензиновые генераторы 7.5 кВт
Найдено 9 товаров
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- 62 290 ₽Вес бензогенератора: 84 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 69 700 ₽74 990 ₽Вес бензогенератора: 93 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
- -5 290 ₽
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- 75 990 ₽Вес бензогенератора: 43 кгНапряжение: 230 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 17Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 99 кгНапряжение: 230 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 27Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 83.5 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 87 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 62 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 19Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 90 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 108.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы 7.5 квт в городе Ярославль по цене от 1 до 75990 рублей. В наличии более 9 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.