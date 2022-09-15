Генератор бензиновый Denzel DB7500Е

Преимущества

Генератор оснащен четырехтактным двигателем мощностью 15 л/с

Используемое топливо – не этилированный бензин марки АИ-92

Объем топливного бака составляет 25 л

Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 5,2 л/ч

Запуск генератора осуществляется при помощи электро стартера либо ручного старта. Питание на электро стартер поступает от 12-вольтовой аккумуляторной батареи емкостью 7,5 а/ч

Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44 и одним 12 В разъемом

На каждую розетку установлена защита от короткого замыкания

Уровень шума при работе генератора не превышает 74 дБ, что соответствует уровню шума при громком разговоре

Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора

Медные провода обмоток

Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО

На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания

Рама генератора снабжена колесами и транспортировочными ручками, которые упрощают его перевозку

Благодаря значительному моторесурсу (2500 часов при идеальных условиях эксплуатации), генератор DB7500Е в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии

Генератор бензиновый DB7500е 7,5 кВ DENZEL - при максимальной мощности 7500 Вт и номинальной 6000 Вт справится с энергообеспечением дома. Наглядный пример потребления электроэнергии бытовых устройств: современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц и постоянному напряжению 12 В.