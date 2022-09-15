Генератор бензиновый Denzel DB7500Е
Арт. mir-instrumenta_12351
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|90
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной, электрический
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Мощность генератора максимальная, кВт
|7.5
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|6
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Альтернатор
|синхронный
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Генератор бензиновый DB7500е 7,5 кВ DENZEL - при максимальной мощности 7500 Вт и номинальной 6000 Вт справится с энергообеспечением дома. Наглядный пример потребления электроэнергии бытовых устройств: современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц и постоянному напряжению 12 В.
Преимущества
- Генератор оснащен четырехтактным двигателем мощностью 15 л/с
- Используемое топливо – не этилированный бензин марки АИ-92
- Объем топливного бака составляет 25 л
- Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 5,2 л/ч
- Запуск генератора осуществляется при помощи электро стартера либо ручного старта. Питание на электро стартер поступает от 12-вольтовой аккумуляторной батареи емкостью 7,5 а/ч
- Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44 и одним 12 В разъемом
- На каждую розетку установлена защита от короткого замыкания
- Уровень шума при работе генератора не превышает 74 дБ, что соответствует уровню шума при громком разговоре
- Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора
- Медные провода обмоток
- Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО
- На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания
- Рама генератора снабжена колесами и транспортировочными ручками, которые упрощают его перевозку
- Благодаря значительному моторесурсу (2500 часов при идеальных условиях эксплуатации), генератор DB7500Е в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии