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Генератор бензиновый Denzel DB7500Е
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel DB7500Е
    Арт. mir-instrumenta_12351
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel DB7500Е

    Генератор бензиновый Denzel DB7500Е

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12351
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		90
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной, электрический
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		7.5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		6
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Генератор бензиновый DB7500е 7,5 кВ DENZEL - при максимальной мощности 7500 Вт и номинальной 6000 Вт справится с энергообеспечением дома. Наглядный пример потребления электроэнергии бытовых устройств: современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц и постоянному напряжению 12 В.

      Преимущества

      • Генератор оснащен четырехтактным двигателем мощностью 15 л/с
      • Используемое топливо – не этилированный бензин марки АИ-92
      • Объем топливного бака составляет 25 л
      • Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 5,2 л/ч
      • Запуск генератора осуществляется при помощи электро стартера либо ручного старта. Питание на электро стартер поступает от 12-вольтовой аккумуляторной батареи емкостью 7,5 а/ч
      • Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44 и одним 12 В разъемом
      • На каждую розетку установлена защита от короткого замыкания
      • Уровень шума при работе генератора не превышает 74 дБ, что соответствует уровню шума при громком разговоре
      • Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора
      • Медные провода обмоток
      • Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО
      • На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания
      • Рама генератора снабжена колесами и транспортировочными ручками, которые упрощают его перевозку
      • Благодаря значительному моторесурсу (2500 часов при идеальных условиях эксплуатации), генератор DB7500Е в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии