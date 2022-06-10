Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
Арт. О00000032994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.5
- Классический трехфазный генератор Denzel PS 80 E-3, 6,6 кВт, 400В, 25л. 946954 для подключения мощного оборудования. Подходит для использования как в загородном доме, так и на строительной площадке. Он обеспечит трехфазные потребители суммарной мощностью 6,6 кВт. Благодаря увеличенному баку проработает без дозаправки до 10 часов. Высокое качество материалов и многоступенчатая система защиты делают генератор надежным и долговечным помощником в работе
Преимущества
- Бензиновый генератор DENZEL PS 80 E-3, 6,5 кВт, 400В, 25л 946954 имеет мощный и экономичный двигатель
- Металлический распределительный вал
- Увеличенный диаметр провода обмотки статора
- Указатель уровня топлива
- Цифровой мультиметр
- Медная обмотка альтернатора
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Защита от низкого уровня масла
- Электростартер для быстрого запуска
- Напряжение на выходе 230 В и 400 В
- Усиленная рама диаметром 32 мм
- Возможность установки рукояток и колес
- Система multi protect защитит генератор от запуска с низким уровнем масла, от перегрузки и замыкания
- При низком уровне масла работа генератора автоматически будет остановлена
- Каждая розетка имеет индивидуальный предохранитель
- Усиленная рама с диаметром трубы 32 мм и с толщиной стенки 1,5 мм и защитит от повреждений
- Легкий контроль работы благодаря цифровому дисплею, который отображает напряжение, частоту, моточасы и наличие масла
- Генератор поставляется в комплекте с аккумулятором для электрического запуска
- Система AVR обеспечит работу без скачков напряжения даже при подключении приборов
- Детали обновленного двигателя DENZEL LONG LIFE сделаны из качественных материалов и имеют высокую точность обработки. Стальные коленвал и распредвал, чугунная гильза и медная обмотка альтернатора значительно продлевают его срок службы
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