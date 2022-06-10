Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3

Преимущества

Бензиновый генератор DENZEL PS 80 E-3, 6,5 кВт, 400В, 25л 946954 имеет мощный и экономичный двигатель

Металлический распределительный вал

Увеличенный диаметр провода обмотки статора

Указатель уровня топлива

Цифровой мультиметр

Медная обмотка альтернатора

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Автоматический регулятор напряжения AVR

Защита от низкого уровня масла

Электростартер для быстрого запуска

Напряжение на выходе 230 В и 400 В

Усиленная рама диаметром 32 мм

Возможность установки рукояток и колес

Система multi protect защитит генератор от запуска с низким уровнем масла, от перегрузки и замыкания

При низком уровне масла работа генератора автоматически будет остановлена

Каждая розетка имеет индивидуальный предохранитель

Усиленная рама с диаметром трубы 32 мм и с толщиной стенки 1,5 мм и защитит от повреждений

Легкий контроль работы благодаря цифровому дисплею, который отображает напряжение, частоту, моточасы и наличие масла

Генератор поставляется в комплекте с аккумулятором для электрического запуска

Система AVR обеспечит работу без скачков напряжения даже при подключении приборов

Детали обновленного двигателя DENZEL LONG LIFE сделаны из качественных материалов и имеют высокую точность обработки. Стальные коленвал и распредвал, чугунная гильза и медная обмотка альтернатора значительно продлевают его срок службы

Свеча зажигания Bosch

Классический трехфазный генератор Denzel PS 80 E-3, 6,6 кВт, 400В, 25л. 946954 для подключения мощного оборудования. Подходит для использования как в загородном доме, так и на строительной площадке. Он обеспечит трехфазные потребители суммарной мощностью 6,6 кВт. Благодаря увеличенному баку проработает без дозаправки до 10 часов. Высокое качество материалов и многоступенчатая система защиты делают генератор надежным и долговечным помощником в работе