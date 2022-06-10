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Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Арт. О00000032994
    5.0
    2
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
    Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3
      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3

      Генератор бензиновый Denzel PS 80 E-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032994
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Классический трехфазный генератор Denzel PS 80 E-3, 6,6 кВт, 400В, 25л. 946954 для подключения мощного оборудования. Подходит для использования как в загородном доме, так и на строительной площадке. Он обеспечит трехфазные потребители суммарной мощностью 6,6 кВт. Благодаря увеличенному баку проработает без дозаправки до 10 часов. Высокое качество материалов и многоступенчатая система защиты делают генератор надежным и долговечным помощником в работе

        Преимущества

        • Бензиновый генератор DENZEL PS 80 E-3, 6,5 кВт, 400В, 25л 946954 имеет мощный и экономичный двигатель
        • Металлический распределительный вал
        • Увеличенный диаметр провода обмотки статора
        • Указатель уровня топлива
        • Цифровой мультиметр
        • Медная обмотка альтернатора
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания
        • Автоматический регулятор напряжения AVR
        • Защита от низкого уровня масла
        • Электростартер для быстрого запуска
        • Напряжение на выходе 230 В и 400 В
        • Усиленная рама диаметром 32 мм
        • Возможность установки рукояток и колес
        • Система multi protect защитит генератор от запуска с низким уровнем масла, от перегрузки и замыкания
        • При низком уровне масла работа генератора автоматически будет остановлена
        • Каждая розетка имеет индивидуальный предохранитель
        • Усиленная рама с диаметром трубы 32 мм и с толщиной стенки 1,5 мм и защитит от повреждений
        • Легкий контроль работы благодаря цифровому дисплею, который отображает напряжение, частоту, моточасы и наличие масла
        • Генератор поставляется в комплекте с аккумулятором для электрического запуска
        • Система AVR обеспечит работу без скачков напряжения даже при подключении приборов
        • Детали обновленного двигателя DENZEL LONG LIFE сделаны из качественных материалов и имеют высокую точность обработки. Стальные коленвал и распредвал, чугунная гильза и медная обмотка альтернатора значительно продлевают его срок службы
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