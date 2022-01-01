Бензиновые генераторы до 1.5 кВт
Найдено 25 товаров
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- 14 490 ₽Вес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
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- 31 639 ₽34 990 ₽Вес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- -3 351 ₽
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 12.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.3 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 24 кгНапряжение: 230 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 5.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 16 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 12.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 2.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 30 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.2 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 22.48 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 24 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 15 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.3 кВтОбъем бака для топлива: 3Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 33 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.5 кВтОбъем бака для топлива: 2.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 27 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 5.2Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 10Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 12.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.2 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.05 кВтОбъем бака для топлива: 2.3Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 12 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 2.6Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 10Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.05 кВтОбъем бака для топлива: 2.3Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 13 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 2.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 24.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 5.2Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 22 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.4 кВтОбъем бака для топлива: 5.5Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 8.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 3Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 12.8 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.3 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 4-х тактный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить бензиновые генераторы до 1.5 квт в городе Ярославль по цене от 5650 до 37890 рублей. В наличии более 25 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.