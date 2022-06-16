Бензиновый генератор Eurolux G1200A

Преимущества

Мобильность Eurolux G1200A 64/1/35

Небольшой вес

Оптимальная производительность

Низкий расход бензина

Дешевизна обслуживания

Электрогенератор Eurolux G1200A 64/1/35 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 1100 Вт. Модель разработана для автономного энергоснабжения бытовой техники, различных приборов и электрического инструмента. Благодаря наличию четырехтактного двигателя упрощается заправка. Ручной стартер облегчает запуск при любой температуре.