Бензиновый генератор Eurolux G1200A
Арт. О00000013190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.6
- Электрогенератор Eurolux G1200A 64/1/35 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 1100 Вт. Модель разработана для автономного энергоснабжения бытовой техники, различных приборов и электрического инструмента. Благодаря наличию четырехтактного двигателя упрощается заправка. Ручной стартер облегчает запуск при любой температуре.
Преимущества
- Мобильность Eurolux G1200A 64/1/35
- Небольшой вес
- Оптимальная производительность
- Низкий расход бензина
- Дешевизна обслуживания