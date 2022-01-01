Бесшумные генераторы
Найдено 49 товаров
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- 14 490 ₽Вес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
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- 22 319 ₽23 490 ₽Вес бензогенератора: 8.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 171 ₽
- Персональная скидка
- 37 400 ₽Вес бензогенератора: 18.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.8 кВтОбъем бака для топлива: 3.6Тип двигателя: 4-х тактный
- Персональная скидка
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- 25 100 ₽27 990 ₽Вес бензогенератора: 22 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 10Тип двигателя: 4-х тактный
- -2 890 ₽
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- 44 900 ₽49 990 ₽Вес бензогенератора: 35 кгНапряжение: 220 ВМощность: 4.2 кВтОбъем бака для топлива: 13Тип двигателя: 4-х тактный
- -5 090 ₽
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- 75 990 ₽Вес бензогенератора: 43 кгНапряжение: 230 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 17Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 16 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 3.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 11.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 12.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 2.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2 кВтОбъем бака для топлива: 3.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 20 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.95 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 31.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.5 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 21 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 4Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29.5 кгНапряжение: 230 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 16.5 кгНапряжение: 230 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 30 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.2 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 22.48 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 16 кгНапряжение: 220 ВОбъем бака для топлива: 2.4Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.8 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 17.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.88 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
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