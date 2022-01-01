Преимущества

Профессиональный двигатель DAEWOO

Быстрый запуск

Индикатор напряжения

Умная защита от перегрузок

Датчик уровня масла

Низкий уровень шума

Инверторная технология

Металлический топливный бак

100% медный альтернатор

Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i служит для снабжения бытовой техники и осветительных приборов электрическим током. Профессиональный четырехтактный бензиновый двигатель обладает большим рабочим ресурсом (10 часов при 50% нагрузке). На рабочей панели есть индикаторы для визуального контроля параметров выходного напряжения, а также индикатор о необходимости добавления масла в картер. Система защиты от перегрузок исключает поломку оборудования. Инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет обслуживать чувствительную электронику, например, ноутбук, насосное оборудование, обогреватели.