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Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
28 459 ₽
29 990 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
Арт. О00000008511
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
  • Персональная скидка
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i

Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i

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  • -1 531 ₽
28 459 ₽
29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000008511

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
1.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 531 ₽
28 459 ₽
29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i служит для снабжения бытовой техники и осветительных приборов электрическим током. Профессиональный четырехтактный бензиновый двигатель обладает большим рабочим ресурсом (10 часов при 50% нагрузке). На рабочей панели есть индикаторы для визуального контроля параметров выходного напряжения, а также индикатор о необходимости добавления масла в картер. Система защиты от перегрузок исключает поломку оборудования. Инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет обслуживать чувствительную электронику, например, ноутбук, насосное оборудование, обогреватели.

    Преимущества

    • Профессиональный двигатель DAEWOO
    • Быстрый запуск
    • Индикатор напряжения
    • Умная защита от перегрузок
    • Датчик уровня масла
    • Низкий уровень шума
    • Инверторная технология
    • Металлический топливный бак
    • 100% медный альтернатор