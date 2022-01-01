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Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i
Арт. О00000008511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.5
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- Инверторный бензиновый генератор Daewoo GDA 2600i служит для снабжения бытовой техники и осветительных приборов электрическим током. Профессиональный четырехтактный бензиновый двигатель обладает большим рабочим ресурсом (10 часов при 50% нагрузке). На рабочей панели есть индикаторы для визуального контроля параметров выходного напряжения, а также индикатор о необходимости добавления масла в картер. Система защиты от перегрузок исключает поломку оборудования. Инверторная технология обеспечивает превосходное качество тока, что позволяет обслуживать чувствительную электронику, например, ноутбук, насосное оборудование, обогреватели.
Преимущества
- Профессиональный двигатель DAEWOO
- Быстрый запуск
- Индикатор напряжения
- Умная защита от перегрузок
- Датчик уровня масла
- Низкий уровень шума
- Инверторная технология
- Металлический топливный бак
- 100% медный альтернатор