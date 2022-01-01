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Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Арт. О00000033000
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF

      Генератор инверторный Denzel GT-3500iF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000033000

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактный и экономичный генератор Denzel GT-3500iF отлично подходит для использования на даче, в гараже, мастерской и на природе. Благодаря двигателю DENZEL Long Life способен работать до 4,5 часов без дозаправки и выдавать до 3500 Вт. Его главное преимущество это высокое качество тока, поэтому такой генератор часто используют для наиболее чувствительных к перепадам напряжения приборов. Встроенная защита от перегрузки, короткого замыкания и работы с низким уровнем масла значительно продлевает срок службы генератора. Прост в обслуживании - открытый корпус обеспечивает легкий доступ к фильтру, картеру и свече зажигания

        Преимущества

        • Индикатор на корпусе позволяет легко контролировать уровень топлива
        • Оптимизированная антивибрационная система предотвращает преждевременный износ внутренних узлов
        • Прочная рама защищает рабочие элементы от повреждений в процессе работы и транспортировки
        • Индикаторы информирующие о перегрузке, замыкании и недостаточном уровне масла, делают управление комфортным и интуитивно понятным
        • Защитные крышки на розетках препятствуют попаданию влаги и пыли на контакты
        • Надежность и качественную работы двигателя DENZEL Long Life значительно повышают: высокая точность обработки деталей; чугунная гильза цилиндра; полностью стальной распредвал и коленвал, закаленные токами высокой частоты; улучшенная облегченная конструкция поршня; медная обмотка альтернатора
        • Максимальная мощность при 230 В - 3500 ВА