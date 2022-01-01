Генератор инверторный Denzel GT-3500iF

Преимущества

Индикатор на корпусе позволяет легко контролировать уровень топлива

Оптимизированная антивибрационная система предотвращает преждевременный износ внутренних узлов

Прочная рама защищает рабочие элементы от повреждений в процессе работы и транспортировки

Индикаторы информирующие о перегрузке, замыкании и недостаточном уровне масла, делают управление комфортным и интуитивно понятным

Защитные крышки на розетках препятствуют попаданию влаги и пыли на контакты

Надежность и качественную работы двигателя DENZEL Long Life значительно повышают: высокая точность обработки деталей; чугунная гильза цилиндра; полностью стальной распредвал и коленвал, закаленные токами высокой частоты; улучшенная облегченная конструкция поршня; медная обмотка альтернатора

Максимальная мощность при 230 В - 3500 ВА

Компактный и экономичный генератор Denzel GT-3500iF отлично подходит для использования на даче, в гараже, мастерской и на природе. Благодаря двигателю DENZEL Long Life способен работать до 4,5 часов без дозаправки и выдавать до 3500 Вт. Его главное преимущество это высокое качество тока, поэтому такой генератор часто используют для наиболее чувствительных к перепадам напряжения приборов. Встроенная защита от перегрузки, короткого замыкания и работы с низким уровнем масла значительно продлевает срок службы генератора. Прост в обслуживании - открытый корпус обеспечивает легкий доступ к фильтру, картеру и свече зажигания