Бензиновые генераторы 12v (12 вольт)
Найдено 139 товаров
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- 22 319 ₽23 490 ₽Вес бензогенератора: 8.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 171 ₽
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- 37 400 ₽Вес бензогенератора: 18.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1.8 кВтОбъем бака для топлива: 3.6Тип двигателя: 4-х тактный
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- 17 990 ₽25 690 ₽Вес бензогенератора: 37.7 кгНапряжение: 220 ВОбъем бака для топлива: 15
- -7 700 ₽
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- 23 990 ₽Вес бензогенератора: 41 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 19 490 ₽Вес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
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- 24 026 ₽24 770 ₽Вес бензогенератора: 42 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- -744 ₽
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- 31 639 ₽34 990 ₽Вес бензогенератора: 28 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 6Тип двигателя: 4-х тактный
- -3 351 ₽
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- 62 290 ₽Вес бензогенератора: 84 кгНапряжение: 220 ВМощность: 7.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 25 100 ₽26 990 ₽Вес бензогенератора: 40 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.2 кВтОбъем бака для топлива: 18Тип двигателя: 4-х тактный
- -1 890 ₽
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- 43 890 ₽Вес бензогенератора: 71 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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- 64 990 ₽Вес бензогенератора: 83 кгНапряжение: 220 ВМощность: 6.5 кВтОбъем бака для топлива: 30Тип двигателя: 4-х тактный
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- Нет в наличииВес бензогенератора: 89 кгНапряжение: 220 ВОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 106 кгМощность: 12 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 15.9 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.72 кВтОбъем бака для топлива: 4.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 16 кгНапряжение: 220 ВМощность: 1 кВтОбъем бака для топлива: 2.1Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 34.5 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.8 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 23 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.3 кВтОбъем бака для топлива: 3.8Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 34 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 29 кгНапряжение: 220 ВМощность: 2.2 кВтОбъем бака для топлива: 5.7Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 43 кгНапряжение: 220 ВМощность: 3.3 кВтОбъем бака для топлива: 15Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 84.2 кгНапряжение: 220, 380 ВМощность: 8.1 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 81.2 кгНапряжение: 220 ВМощность: 5.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 11.7 кгНапряжение: 220 ВМощность: 0.9 кВтОбъем бака для топлива: 2.2Тип двигателя: 2-х тактный
- Нет в наличииВес бензогенератора: 83.3 кгНапряжение: 220 ВМощность: 6.5 кВтОбъем бака для топлива: 25Тип двигателя: 4-х тактный
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