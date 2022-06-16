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Бензиновая электростанция Fubag BS 14000 DA ES 431241 (с электростартером и коннектором автоматики)
5.0
1
262 830 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновая электростанция Fubag BS 14000 DA ES 431241 (с электростартером и коннектором автоматики)
Арт. О00000009369
5.0
1
Бензиновая электростанция Fubag BS 14000 DA ES 431241 (с электростартером и коннектором автоматики)
  • Персональная скидка

Бензиновая электростанция Fubag BS 14000 DA ES 431241 (с электростартером и коннектором автоматики)

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262 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000009369
5.0
1

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Стартер
электрический
Расход топлива, л/ч
5.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
262 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая электростанция FUBAG с электростартером BS 14000 DA ES 431241 представляет собой агрегат, используемый в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии. К технике можно подключить бытовые приборы и оборудование общей мощностью до 12.8 кВт. Генератор является трехфазным, имеет прочный корпус, защищенный металлической рамой. Рекомендованное масло - Fubag Extra SAE 10W40.

    Преимущества

    • Бензиновая электростанция FUBAG с электростартером BS 14000 DA ES 431241 отличается долгим сроком службы
    • Панель управления имеет простой и понятный инферфейс
    • Розетки и клеммы позволяют снять полную мощность электростанции
    • Мультифункциональный дисплей 5 в 1, который отображает основные рабочие параметры: напряжение, мощность, ток, частоту, отработанные моточасы
    • Предусмотрена возможность подключения блока автоматики (опция)
    • Объемный 45 литровый бак позволит работать до 8 часов без дозаправки на 75% нагрузки