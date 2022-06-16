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Бензиновая электростанция Fubag BS 14000 DA ES 431241 (с электростартером и коннектором автоматики)
Арт. О00000009369
- Персональная скидка
Бензиновая электростанция Fubag BS 14000 DA ES 431241 (с электростартером и коннектором автоматики)
Арт. О00000009369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|5.2
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- Бензиновая электростанция FUBAG с электростартером BS 14000 DA ES 431241 представляет собой агрегат, используемый в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии. К технике можно подключить бытовые приборы и оборудование общей мощностью до 12.8 кВт. Генератор является трехфазным, имеет прочный корпус, защищенный металлической рамой. Рекомендованное масло - Fubag Extra SAE 10W40.
Преимущества
- Бензиновая электростанция FUBAG с электростартером BS 14000 DA ES 431241 отличается долгим сроком службы
- Панель управления имеет простой и понятный инферфейс
- Розетки и клеммы позволяют снять полную мощность электростанции
- Мультифункциональный дисплей 5 в 1, который отображает основные рабочие параметры: напряжение, мощность, ток, частоту, отработанные моточасы
- Предусмотрена возможность подключения блока автоматики (опция)
- Объемный 45 литровый бак позволит работать до 8 часов без дозаправки на 75% нагрузки