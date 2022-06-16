Бензиновая электростанция Fubag BS 14000 DA ES 431241 (с электростартером и коннектором автоматики)

Преимущества

Бензиновая электростанция FUBAG с электростартером BS 14000 DA ES 431241 отличается долгим сроком службы

Панель управления имеет простой и понятный инферфейс

Розетки и клеммы позволяют снять полную мощность электростанции

Мультифункциональный дисплей 5 в 1, который отображает основные рабочие параметры: напряжение, мощность, ток, частоту, отработанные моточасы

Предусмотрена возможность подключения блока автоматики (опция)

Объемный 45 литровый бак позволит работать до 8 часов без дозаправки на 75% нагрузки

Бензиновая электростанция FUBAG с электростартером BS 14000 DA ES 431241 представляет собой агрегат, используемый в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии. К технике можно подключить бытовые приборы и оборудование общей мощностью до 12.8 кВт. Генератор является трехфазным, имеет прочный корпус, защищенный металлической рамой. Рекомендованное масло - Fubag Extra SAE 10W40.