Преимущества

На лицевой панели две обычные (16 А) и одна усиленная (32 А) розетка 220 В, а также выход на клеммы 12 В. Можно подключать бытовую технику, мощные инструменты и автомобильные аккумуляторы

Розетки прикрыты пластиковыми крышками. На них не попадёт влага, пыль или грязь

Электростартер облегчает включение. Чтобы запустит генератор, просто поверните ключ

Цифровой дисплей показывать напряжение, частоту, время работы и др. Удобно контролировать рабочие параметры

Система защиты сработает при замыкании, перепадах нагрузки и при низком уровне масла. Защитит агрегат и подключенные приборы от поломки

Индикатор показывает уровень топлива. Подскажет, когда пора пополнить бак

Усиленная рама сделана из труб диаметром 32 мм. Защищает от повреждений и опрокидывания

Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX, 641002 - удобное устройство, которое подойдет как основной или вспомогательный источник питания. Модель оснащена электронным вольтметром для более точного отслеживания параметров тока. Поставляется с аккумулятором. Дополнительные средства защиты на розетках снижают риск поражения электротоком. Жесткая металлическая рама обеспечивает безопасность для всех внутренних компонентов. Для комфортного обслуживания в комплекте поставляется необходимые настроечный инструмент, а также дополнительно - воронка для масла, чтобы исключить проливание