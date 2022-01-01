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Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
91 070 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
    Арт. О00000032617
    Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
    Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
    Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
    Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
    Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
      Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
      Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
      Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
      Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX
      Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX

      Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX

      91 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 272 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000032617

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.1
      Все характеристики
      91 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 272 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый генератор Fubag BS 8500 A ES DUPLEX, 641002 - удобное устройство, которое подойдет как основной или вспомогательный источник питания. Модель оснащена электронным вольтметром для более точного отслеживания параметров тока. Поставляется с аккумулятором. Дополнительные средства защиты на розетках снижают риск поражения электротоком. Жесткая металлическая рама обеспечивает безопасность для всех внутренних компонентов. Для комфортного обслуживания в комплекте поставляется необходимые настроечный инструмент, а также дополнительно - воронка для масла, чтобы исключить проливание

        Преимущества

        • На лицевой панели две обычные (16 А) и одна усиленная (32 А) розетка 220 В, а также выход на клеммы 12 В. Можно подключать бытовую технику, мощные инструменты и автомобильные аккумуляторы
        • Розетки прикрыты пластиковыми крышками. На них не попадёт влага, пыль или грязь
        • Электростартер облегчает включение. Чтобы запустит генератор, просто поверните ключ
        • Цифровой дисплей показывать напряжение, частоту, время работы и др. Удобно контролировать рабочие параметры
        • Система защиты сработает при замыкании, перепадах нагрузки и при низком уровне масла. Защитит агрегат и подключенные приборы от поломки
        • Индикатор показывает уровень топлива. Подскажет, когда пора пополнить бак
        • Усиленная рама сделана из труб диаметром 32 мм. Защищает от повреждений и опрокидывания