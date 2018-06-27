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Бензиновый генератор Patriot GP 3510
5.0
2
26 599 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Арт. Х21203361
5.0
2
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Бензиновый генератор Patriot GP 3510

Бензиновый генератор Patriot GP 3510

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26 599 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
Арт. Х21203361
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
1.4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 599 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 902 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый генератор PATRIOT GP 3510 474101535 обеспечивает различные устройства и оборудование (суммарной мощностью до 2500 Вт) качественным электричеством в аварийном и автономном режимах. Электростанция обладает жесткой рамной конструкцией повышенной прочности, что позволяет применять ее в разных условиях - на природе, строительной площадке и т. д. Автоматическая система регулировки напряжения исключает вероятность поломки подключаемых потребителей по причине перегрузки. В корпусе генератора предусмотрены специальные отверстия для установки транспортировочных колес.

    Преимущества

    • Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
    • Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
    • Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
    • Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
    • Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае
    • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
    • Топливо - бензин АИ-92
    • Адаптирован под установку транспортировочного комплекта
    • Защита от перегрузки
    • Защита от короткого замыкания
    • Простота использования
    • Долгий срок службы