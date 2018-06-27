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Бензиновый генератор Patriot GP 3510
Арт. Х21203361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.4
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- Бензиновый генератор PATRIOT GP 3510 474101535 обеспечивает различные устройства и оборудование (суммарной мощностью до 2500 Вт) качественным электричеством в аварийном и автономном режимах. Электростанция обладает жесткой рамной конструкцией повышенной прочности, что позволяет применять ее в разных условиях - на природе, строительной площадке и т. д. Автоматическая система регулировки напряжения исключает вероятность поломки подключаемых потребителей по причине перегрузки. В корпусе генератора предусмотрены специальные отверстия для установки транспортировочных колес.
Преимущества
- Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности
- Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
- Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
- Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
- Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае
- Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
- Топливо - бензин АИ-92
- Адаптирован под установку транспортировочного комплекта
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Простота использования
- Долгий срок службы