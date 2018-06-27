Преимущества

Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности

Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума

Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере

Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки и медными обмотками обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока

Выход 12 В позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае

Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений

Топливо - бензин АИ-92

Адаптирован под установку транспортировочного комплекта

Защита от перегрузки

Защита от короткого замыкания

Простота использования

Долгий срок службы

Бензиновый генератор PATRIOT GP 3510 474101535 обеспечивает различные устройства и оборудование (суммарной мощностью до 2500 Вт) качественным электричеством в аварийном и автономном режимах. Электростанция обладает жесткой рамной конструкцией повышенной прочности, что позволяет применять ее в разных условиях - на природе, строительной площадке и т. д. Автоматическая система регулировки напряжения исключает вероятность поломки подключаемых потребителей по причине перегрузки. В корпусе генератора предусмотрены специальные отверстия для установки транспортировочных колес.