Снегоуборочные машины
Найдено: 228 товаров
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- 13 500 ₽18 570 ₽
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- 20 999 ₽26 890 ₽40 В, 11.12 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 6Тип двигателя: электрическийШирина ковша, см: 30Емкость аккумулятора, Ач: 2
- -5 891 ₽
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- 34 890 ₽
- 49 190 ₽
- 42 290 ₽450 Вт, 48 В, 8.32 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 5Тип двигателя: аккумуляторныйШирина ковша, см: 30Емкость аккумулятора, Ач: 2
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить снегоуборочные машины в городе Ярославль по цене от 1 до 400000 рублей. В наличии более 228 наименований. Снегоуборочные машины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.