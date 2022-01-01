Снегоуборочная машина – это техника, которая предназначена для уборки снега на различных по площади территориях. Она собирает и отбрасывает снег в определенном направлении. Машина значительно облегчает расчистку территории и экономит время.

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