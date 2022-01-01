Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ

Преимущества

Бесщёточный (индукционный) двигатель DigiPro

Снегоуборочный шнек из армированного пластика, не повреждающий декоративные покрытия

Малый вес

Колеса диаметром 17 см для удобства перемещения

Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки

Регулировка угла (180°) и дальности выброса снега (до 6 метров)

Фонарь с 3 светодиодами

Кнопка-предохранитель от случайного включения

Время автономной работы до 40 минут (от 4 Ач аккумулятора)

Работа от 40V аккумулятора, совместимого с другими устройствами из линейки 40V

Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST - отличается небольшим весом, легкостью управления и маневренностью. Имеет шнек из армированного пластика. Оснащен светодиодным фонарем для работы в темное время суток. Предусмотрен предохранитель от случайного включения. Предназначен для очистки от снега территории перед домом, гаражом, а также веранд, дорожек и других мест, где затруднительно использовать бензиновый снегоочиститель или есть декоративные покрытия.