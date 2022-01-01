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Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
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Аккумуляторные снегоуборщики
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000035350
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ

      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000035350

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Аккумуляторы в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST - отличается небольшим весом, легкостью управления и маневренностью. Имеет шнек из армированного пластика. Оснащен светодиодным фонарем для работы в темное время суток. Предусмотрен предохранитель от случайного включения. Предназначен для очистки от снега территории перед домом, гаражом, а также веранд, дорожек и других мест, где затруднительно использовать бензиновый снегоочиститель или есть декоративные покрытия.

        Преимущества

        • Бесщёточный (индукционный) двигатель DigiPro
        • Снегоуборочный шнек из армированного пластика, не повреждающий декоративные покрытия
        • Малый вес
        • Колеса диаметром 17 см для удобства перемещения
        • Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки
        • Регулировка угла (180°) и дальности выброса снега (до 6 метров)
        • Фонарь с 3 светодиодами
        • Кнопка-предохранитель от случайного включения
        • Время автономной работы до 40 минут (от 4 Ач аккумулятора)
        • Работа от 40V аккумулятора, совместимого с другими устройствами из линейки 40V