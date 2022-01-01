Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST 40V 2600007, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000035350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение аккумулятора, В
|40
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Аккумуляторы в комплекте
|нет
- Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40ST - отличается небольшим весом, легкостью управления и маневренностью. Имеет шнек из армированного пластика. Оснащен светодиодным фонарем для работы в темное время суток. Предусмотрен предохранитель от случайного включения. Предназначен для очистки от снега территории перед домом, гаражом, а также веранд, дорожек и других мест, где затруднительно использовать бензиновый снегоочиститель или есть декоративные покрытия.
Преимущества
- Бесщёточный (индукционный) двигатель DigiPro
- Снегоуборочный шнек из армированного пластика, не повреждающий декоративные покрытия
- Малый вес
- Колеса диаметром 17 см для удобства перемещения
- Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки
- Регулировка угла (180°) и дальности выброса снега (до 6 метров)
- Фонарь с 3 светодиодами
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Время автономной работы до 40 минут (от 4 Ач аккумулятора)
- Работа от 40V аккумулятора, совместимого с другими устройствами из линейки 40V