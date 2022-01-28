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Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
1.0
1
20 999 ₽
26 890 ₽
Аккумуляторные снегоуборщики
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Арт. О00000035349
    1.0
    1
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
    Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA

      Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA

      • -5 891 ₽
      20 999 ₽
      26 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035349
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Аккумуляторы в комплекте
      		1
      Все характеристики
      • -5 891 ₽
      20 999 ₽
      26 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40SSK4 - предназначен для уборки небольших территорий от снега. Он оборудован надежным бесщеточным двигателем DigiPro, чьи характеристики не уступают бензиновым аналогам. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Шнек из армированного пластика не нагружает двигатель, а также не царапает декоративные покрытия.

        Преимущества 

        • Малый вес для удобства работы
        • Кнопка-предохранитель от случайного включения
        • Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки
        • Работа от 40V аккумулятора, совместимого с другими устройствами из линейки 40V