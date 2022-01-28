Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA

Преимущества

Малый вес для удобства работы

Кнопка-предохранитель от случайного включения

Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки

Работа от 40V аккумулятора, совместимого с другими устройствами из линейки 40V

Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40SSK4 - предназначен для уборки небольших территорий от снега. Он оборудован надежным бесщеточным двигателем DigiPro, чьи характеристики не уступают бензиновым аналогам. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Шнек из армированного пластика не нагружает двигатель, а также не царапает декоративные покрытия.