Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V GD40SSK4 2600807UA
Арт. О00000035349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение аккумулятора, В
|40
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Аккумуляторы в комплекте
|1
- Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD40SSK4 - предназначен для уборки небольших территорий от снега. Он оборудован надежным бесщеточным двигателем DigiPro, чьи характеристики не уступают бензиновым аналогам. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Шнек из армированного пластика не нагружает двигатель, а также не царапает декоративные покрытия.
Преимущества
- Малый вес для удобства работы
- Кнопка-предохранитель от случайного включения
- Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки
- Работа от 40V аккумулятора, совместимого с другими устройствами из линейки 40V