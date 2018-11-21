Снегоуборочная машина (или снегоуборщик) – агрегат гусеничного или колесного типа для уборки снега на участках, придомовых территориях или для расчистки пешеходных зон в общественных метах (место перед магазином, дорожки в парке, небольшая парковка). Снегоуборщик может использоваться в частном хозяйстве и службами ЖКХ для расчистки города. В зависимости от мощности двигателя и материала шнека может перерабатывать мягкий снег и жесткий верхний слой наста, лед.

Конструкция снегоуборщика достаточно проста: бензиновый двигатель или электромотор, которые передают вращение шнеку, расположенному в ковше. Шнек измельчает попадающий в него снег и перемещает его в специальный патрубок, через который снежная каша отбрасывается в сторону. Менее мощные модели не имеют патрубка, снег отходит вперед или в сторону из-под верхней лопасти ковша на небольшое расстояние.

Какой снегоуборщик лучше купить и на какие характеристики обратить внимание при выборе, узнаете в этой статье.

Популярные производители снегоуборщиков

Сегодня на рынке представлена продукция многих производителей снегоуборочной техники. Расскажем о самых популярных, которые заслужили признание пользователей. Ассортимент продукции многих компаний содержит бытовые (бюджетные) и профессиональные линейки.

Husqvarna – очень известная и популярная торговая марка различного оборудования для ремонта, сада и уборки снега. Техника сконструирована на производительных двигателях Briggs and Stratton, которые рассчитаны на интенсивную эксплуатацию на больших площадях. В линейке снегоуборочной продукции только агрегаты с бензиновым двигателем, стоимость начинается от 52 990 р.



Partner – бренд, выпускающий продукцию, аналогичную Husqvarna по качеству и надежности, но с меньшей мощностью. Очень производительные и эргономичные модели снегоуборщиков. Цена от 52 799 р.



Huter – известная торговая марка из Германии, которая представляет электрическое, бензиновое и дизельное оборудование для уборки снега и садовых работ, а также генераторы. Есть линейка бензиновых и электрических снегоуборщиков. Производится в Китае на собственных заводах. Цена начинается от 5 900 р. за модель электро и 24 000 р. за бензиновый.



Master-Yard – французская торговая марка, принадлежащая компании Pubert. В ассортименте широкие линейки оборудования и техники для сада и уборки снега: тракторы, снегоуборщики, райдеры и др. Стоимость начинается от 39 990 р.



REDVERG – новая российская торговая марка бытового и промышленного оборудования для строительства, ремонта и садово-парковых работ. Очень быстрое развитие бренда и разработки в соответствии с запросами современного покупателя. Начальная цена на снегоуборщики – от 26 990 р.



Patriot – известный американский бренд электрооборудования и садово-парковой техники и инвентаря. Бюджетная линейка функционалом и характеристиками не уступает профессиональной. Цена на снегоуборщики: от 3 000 р. на механические, от 12 990 р. на электро и от 25 990 р. на бензиновые.

Самоходный или несамоходный снегоуборщик

Самоходные модели имеют привод на колеса, поэтому не требуют больших усилий со стороны человека, достаточно просто направлять машину в нужную сторону. Они более производительны, в отличие от несамоходных, и предназначены для уборки больших территорий. Имеют усложненную конструкцию: помимо шнека, который перерабатывает снег, есть ротор, способствующий интенсивному отбросу перемолотой снежной каши через специальный патрубок.

Несамоходные передвигаются только за счет силы человека, толкающего агрегат вперед. Снег выталкивается только за счет силы вращения шнека, поэтому дальность отброса небольшая. Такой вариант не подходит для уборки твердого наста, слежавшегося снега, так как резиновый шнек не приспособлен к таким нагрузкам. Отличный вариант для расчистки территории на даче или перед загородным домом.

Тип снегоуборщика Самоходный Несамоходный Преимущества Не требует физических усилий

Убирает рыхлый снег и наст любой плотности

Можно применять для уборки больших территорий (до 2,5 кв.км)

Отброс снега на расстояние до 15 м

Возможность регулировки темпа работы (несколько скоростей, в том числе назад) Обрезиненный шнек не портит асфальтовое или плиточное покрытие

Удобное применение в узких местах

Маневренность за счет компактных размеров

Легкий вес, по сравнению с самоходными моделями

Доступная цена Недостатки Увеличенный расход топлива

Металлические лопасти шнека могут повредить дорожное покрытие

Высокая цена Маленькое расстояние выброса снега (3-5 м)

Не предназначен для уборки наста и лежалого снега

Требует физических усилий от человека для прохождения сложных участков

Выбор того или иного агрегата зависит от площади обрабатываемой территории и интенсивности использования. Если у вас большая зона для уборки и вам требуется тщательная очистка от налипшего снега, то ваш выбор – самоходный агрегат. Для расчистки дорожек на даче или подъездного пути перед домом несамоходного варианта будет достаточно.

Тип двигателя

Профессиональные и бытовые снегоуборочные машины могут различаться типом двигателя. На бытовых, как правило, электрический мотор, его хватает для уборки небольших и средних по площади участков. Профессиональные модели должны быть очень мощными, чтобы справляться с большим объемом работ, поэтому обычно имеют бензиновый двигатель.

Тип двигателя Электрический Бензиновый Преимущества Простое обслуживание Компактность Низкий уровень шума Доступная цена Более высокая мощность (5-15 л. с.), по сравнению с электромоделями Высокая мобильность Недостатки Низкая мощность Зависимость от розетки Площадь обработки ограничена длиной кабеля или удлинителя Мало функций Высокая цена Требуется постоянное техобслуживание Большой вес и габариты Шумный

Также существует еще 2 типа снегоуборщиков: аккумуляторные и механические.

Аккумуляторные считаются разновидностью электрических, но получают питание от заряженного аккумулятора. Автономны за счет отсутствия кабеля и могут работать непрерывно от 1 до 3 часов (в зависимости от емкости аккумулятора). Невысокие показатели мощности позволяют использовать такие агрегаты для уборки только рыхлого снега. К тому же аккумуляторные модели дороже сетевых при одинаковых рабочих показателях и требуют более тщательного ухода: периодически заряжать аккумулятор в течение всего года, полная разрядка грозит снижением емкости устройства.

Механические снегоуборщики не имеют двигателя и приводятся в действие усилием человека. Снег отбрасывается в сторону рядом с агрегатом. Компактный, легкий и удобный механизм для уборки недавно выпавшего снега на небольших территориях (например, дорожка перед частным домом). Главное достоинство – низкая цена, по сравнению с моделями с двигателем.

Для уборки снега эффективна любая снегоуборочная машина, какую купить, решайте исходя из ваших требований к снегоуборочной технике.







Мощность

Основной параметр для выбора снегоуборочной машины. Чем больше мощность у двигателя, тем более плотный снег она может перерабатывать и тем дальше выброс. Если вы уже определились, где купить снегоуборщик, измерьте площадь участка для расчистки и выясните, как часто вы будете использовать агрегат.

Мощность напрямую зависит от размеров участка:

Площадь до 150 м2 – оптимальная мощность 500-2000 Вт.

Площадь до 600 м2 – мощность должна быть не ниже 5-7 л. с. и расстояние выброса снега не ближе 5 м.

Площадь от 600 до 1500 м2 –8-9 л. с. и выброс на 7-9 м.

Площадь от 1500 до 3500 м2 – мощность от 9,5 до 10,5 л. с., дальность 10-12 м.

Площадь от 3500 м2 – подойдут модели с мощностью до 13 л. с. и выбросом на 12 м.

Ходовая часть

Бывает колесная и гусеничная. От типа ходовой части зависит проходимость снегоуборочной машины в целом.

Колесная. Такие машины более маневренные на поворотах и разворачиваниях. Шины оснащены протектором или дополнительными цепными конструкциями от пробуксовки. Как правило, используются на несамоходных и некоторых самоходных вариантах.

Гусеничная. Снегоуборочные машины на гусеницах более проходимые, так как лучше сцепляются с обледеневшей поверхностью, под уклоном и у них меньше шансов увязнуть в глубоком рыхлом снегу.

Параметры захвата

К ним относится ширина и высота захвата. Эти показатели влияют на производительность снегоуборщика в целом.

Ширина захвата – это величина, показывающая, участок какой ширины агрегат сможет очистить за один проход. Соответственно, чем она больше, тем быстрее пройдет уборка участка. Ширина захвата характеризуется размерами шнека и ковша, как правило, стандартная величина составляет от 30 до 80 см. Чем мощнее модель, тем больше ширина захвата, например, у бензиновых она может составлять 60-80 см.

Высота захвата (или глубина) – этот параметр показывает высоту выпавшего снега, которую сможет захватить снегоуборочная машина за один проход. Диапазон этого значения не так разнится – от 40 до 55 см у бензиновых и 10-25 см у электрических моделей, но более мощные снегоуборщики могут обрабатывать за 1 раз большой пласт снега.

Разновидности шнеков

Материал шнека – этот рабочий элемент может быть изготовлен из прочной резины (несамоходные снегоуборщики) для мягкого снега или металла для перемалывания твердого наста и кусков льда.

Резиновые имеют выгодное преимущество – во время интенсивной работы не портят асфальтовое и плиточное покрытие, ими можно тщательно вычищать снег с дорожки или подъезда к дому.

Металлические, как правило, могут оставлять царапины, особенно модели с зубчатыми лопастями, но они эффективны для уборки льда и плотного снежного покрова.

Также встречаются варианты из металла с резиновым покрытием.







Характеристики и дополнительные функции снегоуборочной машины

Тип стартера – бывает ручной или электрический. Электростартер эффективен при низких температурах, когда нужно быстро запустить двигатель. Ручной проще по строению и не требует дополнительного источника энергии (электричества или аккумулятора).

Материал патрубка – мощные модели оснащены специальным патрубком для выброса переработанного снега из зоны уборки. Он может быть из металла или прочной пластмассы. Металлические более устойчивы к перепадам температур и механическим повреждениям (например, при уборке снега на гравийных дорожках); недостаток – они создают дополнительный шум при включенном двигателе. Пластиковые дешевле и устанавливаются на недорогие модели снегоуборщиков.

Регулировка положения патрубка – деталь может поворачиваться в сторону (до 180 градусов) и менять угол наклона. Регулирование производится вручную или кнопками/рукоятками на корпусе, что очень удобно, так как не надо останавливать снегоуборщик.

Наличие фары – дорогие модели могут быть оснащены одной или двумя мощными фарами, чтобы можно было убирать снег в любое время суток. Но данную функцию с успехом заменяет налобный фонарь на голове оператора.

Подогрев ручек – делает уборку снега комфортной, особенно в сильные морозы. Как правило, бывает на дорогих и мощных моделях для уборки больших территорий.

Разблокировка колес – необходимая функция на снегоуборщиках с большим весом, обеспечивает хорошую маневренность: при нажатии кнопки блокировки на ходу агрегат начнет поворачивать в сторону заблокированного колеса. Кнопка управления расположена рядом с рукоятками, что очень удобно.

Стоимость снегоуборщиков

Цена – немаловажный критерий при выборе снегоуборочной машины. Она может различаться в зависимости от типа агрегата:

Механические снегоуборщики – самые дешевые и простые из всей линейки снегоуборочной техники. Они не имеют двигателя и состоят из минимума частей. Стоимость может составлять 2-3 тысячи рублей.

Электрические (сетевые) модели могут стоить в пределах 4 000 - 7 000 рублей (упрощенные варианты для небольших участков с узким ковшом) и 8 000 - 15 000 руб. для более мощных моделей с патрубками для отброса снега.

Аккумуляторные снегоотбрасыватели практически аналогичны по мощности сетевым, но стоят дороже из-за способа питания – от аккумулятора. Стоимость может колебаться в пределах 25 000 - 40 000 руб.

Бензиновые – дорогая и самая востребованная техника для уборки снега за счет своей мощности, выносливости и производительности в целом. Цена может быть в пределах 50 000 и выше 120 000 в зависимости от технических характеристик и функционала.

Кроме того, на стоимость снегоуборщика влияет сама торговая марка: чем известнее бренд, тем качественнее материалы и сборка и выше цена. Например, у машин Husqvarna высокая цена оправдана качеством продукта и подтвержденной многолетней эксплуатацией надежностью. Малоизвестные китайские бренды предлагают продукцию среднего качества и по более чем доступной цене. Какой агрегат выбрать, решать вам.





Итоги

Прежде чем выбирать снегоуборочную машину, нужно определить объем работ и условия использования. На больших территориях желательны бензиновые модели с металлическим шнеком на колесах или гусеницах. Нелишним будет наличие фары, так как световой день зимой короткий, подогрев ручек и электростартер, чтобы легко заводить двигатель даже в сильные морозы. Самоходный вариант предпочтительнее. Для средних по размеру участков подойдут бюджетные несамоходные бензомашины, а для расчистки пары дорожек перед домом и парковочного места за забором хватит и простого электрического снегоуборщика. Также помним, что некоторые модели непригодны для перемалывания слипшегося снега и льда.

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