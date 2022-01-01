Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13

Преимущества

Винт шнека эффективно подает снег в машину, а затем выбрасывает его через дефлектор

Подключите к источнику питания и запустите двигатель нажатием кнопки

Теплый двигатель легко заводится пусковой рукояткой

Husqvarna ST131 оснащен колесиками для более удобного перемещения

Эффективный резиновый шнек для производительной, но деликатной очистки на всех типах твердых поверхностей

Складная ручка для удобства хранения снегоотбрасывателя

Протектор колес, предотвращающий прилипание снега к шинам и тем самым улучшает сцепление с дорогой

Регулируемый дефлектор для управления направлением выброса

Регулировка высоты ручки для улучшения эргономики

Эргономичный дизайн

Крышка топливного бака легко открывается

Прочный кожух шнека

Сетевой кабель повышенного качества

Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 предназначен для очистки узких дорожек. Обеспечивает бережную очистку декоративных поверхностей. Хорошо справляется со свежим снегом. Имеет эффективный резиновый шнек. Дальность и направление выброса можно изменять. Рукоятка легко складывается и регулируется по высоте. Снегоотбрасыватель оснащен электрическим стартером, работающим от сети 220 В. Это обеспечивает легким запуск двигателя при любой погоде.