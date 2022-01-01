Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
Арт. О00000004989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|8
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Габариты, мм
|1042х534х1042
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- Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 предназначен для очистки узких дорожек. Обеспечивает бережную очистку декоративных поверхностей. Хорошо справляется со свежим снегом. Имеет эффективный резиновый шнек. Дальность и направление выброса можно изменять. Рукоятка легко складывается и регулируется по высоте. Снегоотбрасыватель оснащен электрическим стартером, работающим от сети 220 В. Это обеспечивает легким запуск двигателя при любой погоде.
Преимущества
- Винт шнека эффективно подает снег в машину, а затем выбрасывает его через дефлектор
- Подключите к источнику питания и запустите двигатель нажатием кнопки
- Теплый двигатель легко заводится пусковой рукояткой
- Husqvarna ST131 оснащен колесиками для более удобного перемещения
- Эффективный резиновый шнек для производительной, но деликатной очистки на всех типах твердых поверхностей
- Складная ручка для удобства хранения снегоотбрасывателя
- Протектор колес, предотвращающий прилипание снега к шинам и тем самым улучшает сцепление с дорогой
- Регулируемый дефлектор для управления направлением выброса
- Регулировка высоты ручки для улучшения эргономики
- Эргономичный дизайн
- Крышка топливного бака легко открывается
- Прочный кожух шнека
- Сетевой кабель повышенного качества