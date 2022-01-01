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Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
    Арт. О00000004989
    Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
    Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
    Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
      Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
      Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13
      Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13

      Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 9618100-13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004989

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		8
      Габариты, мм
      		1042х534х1042
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоотбрасыватель Husqvarna ST131 предназначен для очистки узких дорожек. Обеспечивает бережную очистку декоративных поверхностей. Хорошо справляется со свежим снегом. Имеет эффективный резиновый шнек. Дальность и направление выброса можно изменять. Рукоятка легко складывается и регулируется по высоте. Снегоотбрасыватель оснащен электрическим стартером, работающим от сети 220 В. Это обеспечивает легким запуск двигателя при любой погоде.

        Преимущества

        • Винт шнека эффективно подает снег в машину, а затем выбрасывает его через дефлектор
        • Подключите к источнику питания и запустите двигатель нажатием кнопки
        • Теплый двигатель легко заводится пусковой рукояткой
        • Husqvarna ST131 оснащен колесиками для более удобного перемещения
        • Эффективный резиновый шнек для производительной, но деликатной очистки на всех типах твердых поверхностей
        • Складная ручка для удобства хранения снегоотбрасывателя
        • Протектор колес, предотвращающий прилипание снега к шинам и тем самым улучшает сцепление с дорогой
        • Регулируемый дефлектор для управления направлением выброса
        • Регулировка высоты ручки для улучшения эргономики
        • Эргономичный дизайн
        • Крышка топливного бака легко открывается
        • Прочный кожух шнека
        • Сетевой кабель повышенного качества