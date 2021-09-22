Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
Арт. Х104146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|1485.9х609.6х1028.7
- Снегоотбрасыватель Husqvarna ST224 9619100-87 с шириной полосы забора снега 61 см используется для расчистки придомовой территории. Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя. Подогрев ручек делает работу с агрегатом более комфортной. На задней части кожуха расположена лопатка для прочистки раструба. Широкий диапазон скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы. Двухступенчатая система шнеков - агрегат легко справляется со слежавшимся снегом.
Преимущества
- Выбор скорости: 6 вперед/ 1 назад
- Шнек в виде ленты - высокая производительность
- Трансмиссия с фрикционными дисками - простота регулировки скорости
- Прочный кожух шнека
- Рукоятка с фиксацией рычага - управление одной рукой и простота эксплуатации
- Долговечный редуктор
- Вертикальный угол отбрасывания регулируется рычагом на панели
- Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта (4 шага)
- Высокоскоростная крыльчатка
- Колеса на защелкивающихся штифтах
- Глушитель
- Петлеобразные рукоятки
- Лопатка для очистки раструба
- Автоматическая регулировка оборотов
- Износостойкий сетевой кабель
- Долгий срок службы