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Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
4.3
9
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
    Арт. Х104146
    4.3
    9
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87

      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104146
      4.3
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		1485.9х609.6х1028.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоотбрасыватель Husqvarna ST224 9619100-87 с шириной полосы забора снега 61 см используется для расчистки придомовой территории. Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя. Подогрев ручек делает работу с агрегатом более комфортной. На задней части кожуха расположена лопатка для прочистки раструба. Широкий диапазон скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы. Двухступенчатая система шнеков - агрегат легко справляется со слежавшимся снегом.

        Преимущества

        • Выбор скорости: 6 вперед/ 1 назад
        • Шнек в виде ленты - высокая производительность
        • Трансмиссия с фрикционными дисками - простота регулировки скорости
        • Прочный кожух шнека
        • Рукоятка с фиксацией рычага - управление одной рукой и простота эксплуатации
        • Долговечный редуктор
        • Вертикальный угол отбрасывания регулируется рычагом на панели
        • Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта (4 шага)
        • Высокоскоростная крыльчатка
        • Колеса на защелкивающихся штифтах
        • Глушитель
        • Петлеобразные рукоятки
        • Лопатка для очистки раструба
        • Автоматическая регулировка оборотов
        • Износостойкий сетевой кабель
        • Долгий срок службы