Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST 224 9619100-87

Преимущества

Выбор скорости: 6 вперед/ 1 назад

Шнек в виде ленты - высокая производительность

Трансмиссия с фрикционными дисками - простота регулировки скорости

Прочный кожух шнека

Рукоятка с фиксацией рычага - управление одной рукой и простота эксплуатации

Долговечный редуктор

Вертикальный угол отбрасывания регулируется рычагом на панели

Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта (4 шага)

Высокоскоростная крыльчатка

Колеса на защелкивающихся штифтах

Глушитель

Петлеобразные рукоятки

Лопатка для очистки раструба

Автоматическая регулировка оборотов

Износостойкий сетевой кабель

Долгий срок службы

Снегоотбрасыватель Husqvarna ST224 9619100-87 с шириной полосы забора снега 61 см используется для расчистки придомовой территории. Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя. Подогрев ручек делает работу с агрегатом более комфортной. На задней части кожуха расположена лопатка для прочистки раструба. Широкий диапазон скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы. Двухступенчатая система шнеков - агрегат легко справляется со слежавшимся снегом.