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Снегоуборщик HUSQVARNA 5524ST 9619100-16
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик HUSQVARNA 5524ST 9619100-16
    Арт. Х10472
    Снегоуборщик HUSQVARNA 5524ST 9619100-16
    Снегоуборщик HUSQVARNA 5524ST 9619100-16
      Снегоуборщик HUSQVARNA 5524ST 9619100-16
      Снегоуборщик HUSQVARNA 5524ST 9619100-16

      Снегоуборщик HUSQVARNA 5524ST 9619100-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10472

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		8
      Габариты, мм
      		650x1200x1300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик Husqvarna 5524ST 9619100-16 наиболее эффективен при работе с тяжелым и плотным снегом, благодаря двухступенчатой системе обработки. Позволит значительно уменьшить время при расчистке большой территории от снега. Регулируемый металлический желоб позволяет  определять направление выброса. Для легкого передвижения можно приобрести цепи для езды по снегу.

        Преимущества 

        • Прут для очистки раструба
        • Регулируемая скорость движения переднего и заднего хода с помощью рычага управления
        • Шарикоподшипники для надежной работы винта
        • Мощный двигатель Briggs&Stratton Snow MAX (800 Series) хорошо запускается в холодную погоду
        • Блокировка дифференциала, при включении которой ведущими являются оба колеса
        • Двухступенчатая система обработки - двухстадийное измельчение снега для наиболее эффективной работы