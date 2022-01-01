Преимущества

Прут для очистки раструба

Регулируемая скорость движения переднего и заднего хода с помощью рычага управления

Шарикоподшипники для надежной работы винта

Мощный двигатель Briggs&Stratton Snow MAX (800 Series) хорошо запускается в холодную погоду

Блокировка дифференциала, при включении которой ведущими являются оба колеса

Двухступенчатая система обработки - двухстадийное измельчение снега для наиболее эффективной работы

Бензиновый снегоуборщик Husqvarna 5524ST 9619100-16 наиболее эффективен при работе с тяжелым и плотным снегом, благодаря двухступенчатой системе обработки. Позволит значительно уменьшить время при расчистке большой территории от снега. Регулируемый металлический желоб позволяет определять направление выброса. Для легкого передвижения можно приобрести цепи для езды по снегу.