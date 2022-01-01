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Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
    Арт. О00000034675
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
    Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01
      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01

      Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST224 9705286-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034675

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		1486x609x1029
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Husqvarna ST 224 9705286-01 применяется для очистки свежего и залежалого снега. Электрический стартер обеспечивает простоту запуска двигателя при любой температуре воздуха. Для удобства освобождения агрегата при застревании предусмотрена функция блокировки дифференциала. Регулировка выброса снега. С помощью специальной рукоятки возможна быстрая смена направления выброса снега.

        Преимущества

        • Эффективная двухступенчатая система превосходно измельчает и отбрасывает снег
        • Шнек в виде ленты способствует созданию смеси снега с воздухом, что повышает эффективность выброса и производительность Husqvarna ST 224 9705286-01
        • Трансмиссия с фрикционными дисками для простой регулировки скорости в зависимости от окружающих условий
        • Предусмотрены 6 скоростей для движения вперед и 1 скорость для движения назад
        • Регулируемая высота рукоятки для большего комфорт
        • Шины X-trac с глубоким рисунком протектора
        • Если желоб забился снегом, его легко очистить с помощью лопатки для очистки
        • Автоматическая регулировка оборотов позволяет автоматически переходить в режим холостого хода при работе без нагрузки
        • Направляющие пластиковые лыжи служат для защиты шнеков от повреждений
        • Алюминиевый корпус редуктора
        • Сетевой кабель повышенного качества
        • Регулируемые опорные пластины
        • Рукоятки с фиксацией рычага для управления одной рукой и простоты эксплуатации
        • Эффективный глушитель для снижения уровня шума и комфорта эксплуатации
        • Колеса на защелкивающихся штифтах для монтажа/демонтажа и обслуживания без применения инструментов