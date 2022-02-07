Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
Арт. Х104143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|1485.9х762х1054.1
- Снегоотбрасыватель Husqvarna ST230P 9619100-90 - высококачественная модель для уборки плотного и(или) высокого снега. Он оборудован 4-х тактным двигателем LCT мощностью 9.6 л.с. и объемом 291 куб.см. Измельчение и выброс снега осуществляется по двойной системе шнеков. Агрегат имеет большие колеса, что обеспечивает отличную проходимость. Шины X-trac исключают возможность пробуксовки на скользком участке. Светодиодные фары, электростартер и подогрев ручек позволяют оператору комфортно использовать агрегат в самых сложных условиях.
Преимущества
- Управление с усилителем - облегчает маневрирование и управление
- Выбор скорости: 6 вперед/ 1 назад
- Шнек в виде ленты - высокая производительность
- Трансмиссия с фрикционными дисками - простота регулировки скорости
- Прочный кожух шнека
- Рукоятка с фиксацией рычага - управление одной рукой и простота эксплуатации
- Блокировка дифференциала
- Долговечный редуктор
- Вертикальный угол отбрасывания регулируется рычагом на панели
- Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта (4 шага)
- Высокоскоростная крыльчатка
- Колеса на защелкивающихся штифтах
- Глушитель
- Петлеобразные рукоятки
- Лопатка для очистки раструба
- Автоматическая регулировка оборотов
- Износостойкий сетевой кабель
- Долгий срок службы