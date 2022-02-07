Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90

Преимущества

Управление с усилителем - облегчает маневрирование и управление

Выбор скорости: 6 вперед/ 1 назад

Шнек в виде ленты - высокая производительность

Трансмиссия с фрикционными дисками - простота регулировки скорости

Прочный кожух шнека

Рукоятка с фиксацией рычага - управление одной рукой и простота эксплуатации

Блокировка дифференциала

Долговечный редуктор

Вертикальный угол отбрасывания регулируется рычагом на панели

Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта (4 шага)

Высокоскоростная крыльчатка

Колеса на защелкивающихся штифтах

Глушитель

Петлеобразные рукоятки

Лопатка для очистки раструба

Автоматическая регулировка оборотов

Износостойкий сетевой кабель

Долгий срок службы

Снегоотбрасыватель Husqvarna ST230P 9619100-90 - высококачественная модель для уборки плотного и(или) высокого снега. Он оборудован 4-х тактным двигателем LCT мощностью 9.6 л.с. и объемом 291 куб.см. Измельчение и выброс снега осуществляется по двойной системе шнеков. Агрегат имеет большие колеса, что обеспечивает отличную проходимость. Шины X-trac исключают возможность пробуксовки на скользком участке. Светодиодные фары, электростартер и подогрев ручек позволяют оператору комфортно использовать агрегат в самых сложных условиях.