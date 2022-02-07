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Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
    Арт. Х104143
    5.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
    Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90
      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90

      Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST230P 9619100-90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		1485.9х762х1054.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоотбрасыватель Husqvarna ST230P 9619100-90 - высококачественная модель для уборки плотного и(или) высокого снега. Он оборудован 4-х тактным двигателем LCT мощностью 9.6 л.с. и объемом 291 куб.см. Измельчение и выброс снега осуществляется по двойной системе шнеков. Агрегат имеет большие колеса, что обеспечивает отличную проходимость. Шины X-trac исключают возможность пробуксовки на скользком участке. Светодиодные фары, электростартер и подогрев ручек позволяют оператору комфортно использовать агрегат в самых сложных условиях.

        Преимущества

        • Управление с усилителем - облегчает маневрирование и управление
        • Выбор скорости: 6 вперед/ 1 назад
        • Шнек в виде ленты - высокая производительность
        • Трансмиссия с фрикционными дисками - простота регулировки скорости
        • Прочный кожух шнека
        • Рукоятка с фиксацией рычага - управление одной рукой и простота эксплуатации
        • Блокировка дифференциала
        • Долговечный редуктор
        • Вертикальный угол отбрасывания регулируется рычагом на панели
        • Регулируемая высота рукоятки для большего комфорта (4 шага)
        • Высокоскоростная крыльчатка
        • Колеса на защелкивающихся штифтах
        • Глушитель
        • Петлеобразные рукоятки
        • Лопатка для очистки раструба
        • Автоматическая регулировка оборотов
        • Износостойкий сетевой кабель
        • Долгий срок службы