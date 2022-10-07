Уборка снега - работа, которую лучше не откладывать в долгий ящик. Иначе пушистые хлопья могут быстро превратиться в комки льда, доставляющие владельцам домов, коммунальным службам и собственникам зданий немало хлопот. Чтобы не тратить много сил и времени на работу лопатой, стоит обратиться к выбору снегоуборщика. В статье рассмотрим особенности этого вида техники и представим рейтинг бензиновых снегоуборщиков.

Отличительные особенности

Бензиновые снегоуборщики имеют в конструкции: бензиновый двигатель, колеса или гусеницы, элементы управления, ковш, шнеки для сбора снега, снегоотвод (выпускной желоб).

Выделяют два варианта цепочки, которую проходит снег при уборке:

Схема работы Особенности Одноступенчатая Поднятый шнеками снег сразу выходит в выпускной желоб. Высокая скорость подачи создает риск поломки шнека при попадания комков льда или твердых предметов. Двухступенчатая В такой схеме между желобом и шнеками находится редуктор. Забор и подача снега происходит медленнее, поэтому прибор с такой схемой работы считается более надежным.

Достоинства и недостатки бензиновых снегоочистителей

Прежде, чем сделать выбор в пользу бензиновой модели, стоит рассмотреть все плюсы и минусы такого приобретения.

Плюсы Минусы Высокая мощность. В зависимости от модели топливный снегоотбрасыватель способен развивать мощность до 15 л. с., что позволяет ему работать долго и справляться с чисткой участков с твердым толстым слоем снега. Издают много шума. Бензиновый двигатель работает достаточно шумно, поэтому длительная работа со снегоуборочной машиной может доставлять дискомфорт оператору и находящимся неподалеку людям. Автономность. Бензиновый снегоуборщик не привязан к электросети, поэтому может без труда обрабатывать даже самые отдаленные пространства на участке. Также он удобен для больших территорий: дворов, парков, скверов, площадок перед административными зданиями, офисными центрами, магазинами. Выхлопные газы. Побочным продуктом сгорания топлива являются выхлопы, которые не полезны для вдыхания человеком и засоряют воздух. Лучшая маневренность. Связана с двумя факторами: Независимостью от сети, так как нет риска запутывания провода или случайного отключения от розетки;

Некоторые модели являются самоходными, поэтому усилия оператора при управлении будут минимальными. Размер и вес. За счет высокой мощности бензиновые снегоочистители зачастую гораздо больше аккумуляторных или сетевых моделей. Поэтому перед приобретением стоит заранее озаботиться вопросом хранения устройства и физическими возможностями оператора.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Чтобы вопрос, какой лучше купить бензиновый снегоуборщик, не вызывал сомнений при ответе, стоит знать о важных критериях выбор такого устройства. К ним относят:

Тип привода.У бензиновых снегоуборщиков их два: колесный гусеничный. Тип привода Плюсы Минусы Колесный



Небольшой размер;

Маневренность;

Просты в уходе и использовании;

Недорогие. Плохая проходимость по неровностям и льду;

Не нуждаются в ежегодном обслуживании. Гусеничный



Мощные;

Морозостойкие;

Производительные;

Высокая проходимость. Непросто управлять;

Много весят;

Требуют ежегодного обслуживания;

Дорогой ремонт. Размер и вес. От размеров и веса зависит удобство пользования снегоуборочной машиной. Если оператор - мужчина, то пользоваться тяжеловесным громоздким очистителем ему будет значительно легче. В то время, как для использования женщиной или пожилым человеком лучшим вариантом будет более легкая колесная модель. Самоходная или несамоходная. От этого фактора также зависит удобство и легкость управления. При очистке от снега территории с помощью самоходной модели оператору не придется с силой толкать снегоочиститель, достаточно просто направить его в нужную сторону. Несамоходные агрегаты лишены такого преимущества, но по цене обойдутся более дешево. Количество передач. Для лучшей маневренности и качественной уборки важно, чтобы снегоуборщик имел несколько передач. Обычно технику наделяют двумя передними передачами для удаления свежей насыпи и сугробов и одной задней для удаления остатков. В более дорогой профессиональной технике может быть до 6 передач, которые позволяют подобрать оптимальную скорость для любой, даже рельефной поверхности. Двигатель. Бывают модели с дизельным, двухтактным и четырехтактным двигателем. Первые достаточно мощные, но чувствительны к некачественному топливу и морозам. Бензиновые модели более неприхотливы, дешевле в обслуживании и легче адаптируются к сильным холодам. Мощность. У бензиновых снегоуборщиков большой диапазон мощности: от моделей на 4 л.с. для уборки легкого рыхлого снега до агрегатов на 15 лошадиных сил, способных справиться со льдом. Оптимальным вариантом для работ средней сложности является снегоочиститель на 6 л.с. Размер ковша. Большой ковш поможет справиться с большими сугробами, но если модель несамоходная, толкать агрегат с широким ковшом будет тяжело. Знатоки утверждают, что быстро справиться со слоем липкого мокрого снега поможет ковш площадью около четверти квадратного метра. Система очистки. Прибор с одноступенчатой системой “шнеки - желоб” будет хорошим решением для небольшого участка, а вот снегоуборщик с системой “шнеки - ротор - желоб” будет эффективен на крупных площадях. Дополнительные опции. Наибольшей популярностью у пользователей пользуется наличие у снегоуборщика фар и подогрева ручки.

Популярные фирмы-производители

Al-ko . Поставщик инструмента для ухода за садовым участком. Предлагает покупателям как малые колесные снегоуборщики, так и гусеничное оборудование.

. Поставщик инструмента для ухода за садовым участком. Предлагает покупателям как малые колесные снегоуборщики, так и гусеничное оборудование. Denzel . Известен изготовлением ручного инструмента, оборудования для ремонта и садовых работ. Снегоочистители Denzel обладают средним показателем мощности, поэтому подойдут для любых придомовых участков.

. Известен изготовлением ручного инструмента, оборудования для ремонта и садовых работ. Снегоочистители Denzel обладают средним показателем мощности, поэтому подойдут для любых придомовых участков. Honda . Многопрофильный бренд из Японии. Производитель отмечает легкость запуска машин в морозы и лучшее сцепление с любым покрытием.

. Многопрофильный бренд из Японии. Производитель отмечает легкость запуска машин в морозы и лучшее сцепление с любым покрытием. Hyundai . Отдельным сегментом бренда является производство техники, генераторов, ручного инструмента. В ассортименте есть как модели для средних участков, так и агрегаты для уборки больших территорий.

. Отдельным сегментом бренда является производство техники, генераторов, ручного инструмента. В ассортименте есть как модели для средних участков, так и агрегаты для уборки больших территорий. Husqvarna . Компания сосредоточена на выпуске машин для масштабных снегоуборочных работ. Объем двигателя снегоуборщиков составляет от 200 литров.

. Компания сосредоточена на выпуске машин для масштабных снегоуборочных работ. Объем двигателя снегоуборщиков составляет от 200 литров. Patriot . В модельном ряду этого знаменитого производителя можно найти снегоуборщики с разным размером ковша, а также варианты с щеткой в комплекте.

. В модельном ряду этого знаменитого производителя можно найти снегоуборщики с разным размером ковша, а также варианты с щеткой в комплекте. Champion . Производитель оборудования для сада предлагает владельцам участков выбор моделей с малыми и большими колесами или гусеничным приводом. Разброс мощности также велик: от двух до 13 л.с.

. Производитель оборудования для сада предлагает владельцам участков выбор моделей с малыми и большими колесами или гусеничным приводом. Разброс мощности также велик: от двух до 13 л.с. Daewoo . Если вам необходим прибор небольшой или средней мощности, то можно обратиться к перечню моделей от бренда Daewoo. Агрегаты будут полезны для очистки снега перед домом или уборки территории перед административным зданием.

. Если вам необходим прибор небольшой или средней мощности, то можно обратиться к перечню моделей от бренда Daewoo. Агрегаты будут полезны для очистки снега перед домом или уборки территории перед административным зданием. MasterYard. Компания по производству техники и инструмента для аграрных работ из Франции. Снегоуборщики MasterYard отличаются дальним выбросом снега.

Лучшие бензиновые самоходные снегоуборщики

Huter SGC 6000 70/7/7

Открывает наш рейтинг бензиновых самоходных снегоуборщиков модель на больших колесах для уборки снега с наледью.

Достоинства:

Два стартера для пуска двигателя позволяют выбрать удобный для пользователя вариант и подстрахуют на случай поломки одного из них;

Рассчитан на бытовые работы и обладает мощностью 8 л.с, поэтому подойдет для среднего размера придомовых дворов и участков;

Лучшая способность маневрировать благодаря набору из 8-ми передач;

4-х тактный двигатель не требует приготовления топливной смеси и устойчив к низким температурам;

Лучшая очистка от обледенелого снега благодаря шнекам с зубцами;

Для уборки в условиях плохого освещения есть фара, а для комфорта оператора в холод - подогрев ручек.

Недостатки:

Нуждается в донастройке перед началом работ.

Patriot PRO 777S

Для погодных условий со стабильными низкими температурами лучше предпочесть снегоуборщик бензиновый. Рейтинг лучших моделей продолжает снегоуборочная машина с щёткой и ковшом в комплекте.

Достоинства:

Лучший вариант для зданий с небольшой дворовой территорией, поскольку позволяет убить сразу двух зайцев: провести уборку снега зимой и очистить дорожки от пыли и мусора весной и летом;

Лучшая функциональность за счет регулировки направления выброса через снегоотвод и поворота щетки;

Ковш единовременно охватывает территорию около полуметра, поэтому оборудование быстро справиться с небольшими дорожками;

Лучшее качество уборки позволяют создать 4 передние и две задние передачи;

Легкая проходимость за счет протектора на колесах.

Недостатки:

Неудобство замены навесного оборудования;

Нет дополнительных функций.

Champion ST656BS

Лучшие бензиновые снегоуборщики по мнению пользователей отличаются двигателем, который легко заводится в холод и обладает достаточной мощностью. Для уборки перед домом и очистки дорожек им вполне может стать ST656BS из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Двигатель средней мощности 6,5 л.с. от Briggs&Stratton;

Шесть передних и две задние передачи позволяют обеспечивать чистоту даже на нестандартных участках и труднопроходимых территориях;

Чтобы не нарушалась пропускная способность желоба, в комплект поставки включена лопатка для его очистки;

Лучший вариант запуска - два стартера;

Для лучшей маневренности предусмотрена возможность разблокировки дифференциала;

Удержаться на обледенелом снегу и не вязнуть помогают шины с протектором;

В зависимости от направления движения можно регулировать выброс на 180 градусов.

Недостатки:

Требует настройки троса сцепления.

Master-Yard ML 7522

Самоходный бензиновый снегоуборщик, который также вошел в наш рейтинг, вполне подойдет для уборки дачи или небольшой территории вокруг дома.

Достоинства:

Возможность разблокировки пневматических колес с массивным протектором делает агрегат незаменимым в условиях большой заснеженности;

Чтобы редуктор не сломался при попадании ледяных комьев, в конструкцию включены срезные болты;

Зубцы на шнеке позволяют лучше обрабатывать территорию от мокрого и обледенелого снега;

Благодаря лучшему выбросу снега оператору не потребуется повторно очищать края дорожки;

4-х тактный двигатель позволяет не тратить время на приготовление смеси масла и топлива.

Недостатки:

Зазор на кожухе;

Ненадежность рукоятки для поворота кожуха.

Masteryard MX 8522R

Лучший самоходный снегоуборщик бензиновый для загородного дома со средней мощностью и поворотом снегоотвода.

Достоинства:

Отвод снега можно осуществлять в разных направлениях при помощи дефлектора;

Защита редуктора от поломки посредством срезных болтов;

4-х тактный двигатель оптимален для работы в зимних условиях и быстро запускается;

Колеса с протектором не буксуют на рыхлом снегу или обледенелой дорожке;

Ковш шириной 56 см позволяет быстро очищать от снега небольшие площадки и дорожки;

Маневрировать на нешироких пространствах помогает разблокировка колес.

Недостатки:

Не выявлено.

Рейтинг несамоходных бензиновых снегоуборщиков

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб) CHAMPION ST655BS 5,5 до 9 1/0 2,8 0,32 Нет/Нет 42 35 900 Huter SGC 3000 4 до 15 1/0 3 0,26 Нет/Нет 43 26 800 Zitrek ST4601 2,8 до 9 1/0 1,6 - Нет/Нет 31 10 900 Husqvarna ST 151 5,5 до 8 - 1,4 - Да/Нет 49 59 900

CHAMPION ST655BS

Для автономной работы на участке лучше приобрести снегоуборщик бензиновый. Топ устройств с несамоходным управлением начнем с модели от Champion.

Достоинства:

Шнек с лучшим резиновым покрытием подойдет для использования на дорожках с хрупким покрытием;

Желоб может вращаться, что удобно при уборке на участке разной формы;

Шнек с особой конструкцией может направлять снегоуборочную машину, облегчая управление;

Мощности 4 кВт и выброса снега на 9 м достаточно для уборки придомового участка;

Снегоуборочная машина с небольшим весом легко удерживается благодаря широкой рукоятке.

Недостатки:

Небольшие колеса;

Одна передача.

Huter SGC 3000

В рейтинг снегоуборщиков бензиновых для дачи вполне можно включить эту небольшую модель с дальним выбросом.

Достоинства:

Четырехтактный двигатель прост в обслуживании и запускается при минусовых температурах;

Механический стартер не требует аккумулятора или подключения к сети;

Шины с протектором отличаются лучшим сцеплением;

Снег выбрасывается на расстояние до 15 метров от прибора, что является хорошим показателем даже для мощных моделей. Дальность выброса можно настроить;

Глубокий протектор на колесах позволяет снегоуборочной машине на закапываться в рыхлый снег.

Недостатки:

Не выявлено.

Zitrek ST4601

Обзор бензиновых снегоуборщиков с несамоходным управлением продолжает лучший легкий агрегат от Zitrek.

Достоинства:

Легкий прибор для лучшей расчистки малых площадок от слоя тонкого слоя снега;

Четырехтактный двигатель заводится в морозы при помощи ручного стартера;

Угол выброса можно менять поворотом снегоотвода;

Шнек имеет резиновое покрытие для уборки хрупких поверхностей;

Способен отбрасывать снег на расстояние до 10 м, что обеспечивает чистоту участка без дополнительной уборки.

Недостатки:

Одна передача.

Husqvarna ST 151

Чтобы убрать недавно выпавший снег, не обязательно покупать тяжелую мощную снегоуборочную машину. Можно приобрести компактный вариант, такой, как ST 151 из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Ширина ковша 53 см позволяет быстро очистить дорожки и отбросить снег на расстояние до 8 м;

Шнек с резиновым покрытием не царапает и не нарушает целостность дорожного покрытия;

Оснащен как обычным ручным стартером, так и электрическим, работающим от бытовой сети, что обеспечивает повышенную эффективность при запуске;

Средней мощности двигатель позволит справиться с уборкой, а емкости бака хватит более, чем на 1,5 часа работы;

Ручка настраивается под рост пользователя.

Недостатки:

Ненадежные пластиковые детали.

ТОП-5 самоходных бензиновых снегоуборщиков гусеничного типа

Champion STT1170E

Неплохой снегоуборщик с гусеничной ходовой частью.

Достоинства:

Использование на льду и в условиях снежного покрова с большой толщиной;

Лучшая ширина обработки - 70 см для быстрой уборки на участке;

Мощность в 11 л.с делает устройство подходящим для уборки снега на территории парковок и во дворах;

Шнек с зубцами крошит обледеневший снег и отправляет его в желоб;

Рычаг для поворота снегоотвода под углом;

Фонарь для работы при плохом освещении.

Недостатки:

Неудобство чистки комплектующих.

Daewoo DAST 1370

Мощный снегоуборщик бензиновый, цена-качество которого уже подтверждены владельцами.

Достоинства:

Лучший двигатель с легким запуском для работы в зимние холода;

Для удобной работы на склонах предусмотрены треугольные гусеницы;

Удобная панель управления с обозначениями;

Подобрать удобный для высоты и характера снега режим помогает профессиональная трансмиссия;

Металлические шнеки разрезают даже комья льда;

Возможность установки положения гусениц в трех режимах: для движения, уборки, транспортировки.

Недостатки:

Тяжело управляется за счет веса и габаритов.

Daewoo DAST 1590

Снегоуборщик самоходный самый мощный в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Лучшая мощность обеспечивает длительную работу даже в сильный мороз;

Гусеницы EX‑TRACK регулируются в зависимости от типа поверхности и работ, обеспечивая проходимость;

Зубчатые шнеки захватывают обледеневший и мокрый снег;

Усиленный редуктор предотвращает поломку желоба от попадания комков льда;

Уровень масла можно отследить благодаря датчику, что позволит своевременно произвести заправку;

Комплектующие имеют защиту от ржавчины.

Недостатки:

Тяжелое управление из-за веса.

Master-Yard MV 23528 RET

Рейтинг бензиновых снегоуборщиков для дома по надежности вполне мог бы возглавить этот аппарат китайской сборки с металлическим корпусом и двигателем от Loncin .

Достоинства:

Лучшее измельчение и удаление даже плотного обледенелого покрытия благодаря зубчатым шнекам;

Двигатель максимально адаптирован под технику, так как выпускается этим же производителем;

Дальний выброс снега для расчистки большой площади без дополнительной уборки;

Гусеницы можно разблокировать, что увеличивает свободу разворотов и перемещений снегоуборочной машины;

Ротор обеспечивает лучшую сохранность снегоотвода от повреждений крупными ледяными фрагментами;

Электростартер для запуска в сильный мороз.

Недостатки:

Не выявлено.

Huter SGC 8100C 70/7/4

Самая недорогая и легковесная гусеничная модель в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Электростартер поможет завести двигатель даже после длительного простоя в холодном помещении или на улице;

Ковш можно поднять опустить с помощью опорных лыж;

Двигатель с верхними клапанами рассчитан на работу зимой и справится даже с большой нагрузкой на агрегат;

Не потребуется отвлекаться на настройку положения снегоотвода благодаря наличию ручки близко к оператору;

Не нужно прилагать много усилий, чтобы сдвинуть машину;

Для лучшей видимости в пасмурный день или в сумерках снегоочиститель оборудован фонарем.

Недостатки:

Луч от фонаря частично перекрываться снегоотводом.

Маломощные снегоуборочные машины бензинового типа

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб) PATRIOT HOME GARDEN PHG 51 5,5 до 15 4/1 3,6 0,41 Нет/Нет 56 23 600 HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E <5,8 до 15 6/2 3 - Да/Да 143 105 900 McCulloch ST61 9619100-62 4,7 до 15 6/1 3 0,59 Да/Нет 87 76 000 Honda HSS760A ETD 5,6 до 15 2/1 3,1 0,55 Да/Нет 115 580 0 000 Cub Cadet XS2 61 SWE 5,4 до 12 6/2 2 0,53 Да/Нет 84 171 000

PATRIOT HOME GARDEN PHG 51

Самоходный снегоочиститель с крупными колесами и несложным управлением.

Достоинства:

Четырехтактный двигатель легко заводится и не требует специального обслуживания;

Модель является самоходной, что минимизирует усилия оператора;

Выбор из пяти скоростей (4 вперед/1 назад) позволяет настроить удобный режим при любом характере снежных заносов;

Двухступенчатая система забора и выброса снега создает меньший риск поломки;

Для ручного стартера не требуется дополнительный источник энергии;

Протекторы на шинах обеспечивают лучшее передвижение по неровностям и рыхлому снегу.

Недостатки:

Ненадежный желоб.

HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E

Американский снегоочиститель с надежным двигателем и удлинителем желоба.

Достоинства:

Рукоятки имеют подогрев для комфортной работы оператора;

Для легкой работы в ветреную погоду предусмотрен удлинитель снегоотвода, позволяющий дальше отбрасывать сухой снег;

Простое управление дефлектором при помощи передвижения рычага;

Широкий ковш помогает произвести очистку небольшого участка быстрее;

Двигатель от американского бренда Briggs & Stratton, рассчитанный на зимнюю работу;

Рукоять можно отрегулировать до желаемой высоты с помощью 4 позиций перемещения.

Недостатки:

Недостаточная маневренность.

McCulloch ST61 9619100-62

Для работы на просторном участке лучшим выбором будет снегоуборщик бензиновый. Какой лучше купить для долгой работы? - Конечно модель с вместительным баком, как ST61.

Достоинства:

Управление поворотом желоба осуществляется рычагом на близкой к оператору панели;

Фонари со светодиодами для работы в условиях российской зимы;

Рукоятку можно установить в удобное положение;

Высокий ковш помогает расчищать толстый слой снега за один проход;

Редуктор из алюминия прочен и устойчив к работе с мокрым снегом;

Лучшей маневренности способствует возможность разблокировки колес;

Возможность выбора оптимальной для работы скорости.

Недостатки:

Не выявлено.

Honda HSS760A ETD

Рейтинг бензиновых снегоуборщиков гусеничных самоходных мог бы возглавить HSS760A ETD с электронной регулировкой снегоотвода.

Достоинства:

Лучший широкий ковш позволяет отбрасывать больше снега за меньшее время;

Забор и выброс снега производится при помощи зазубренного шнека, который “вгрызается” в ледяную корку и дробит ее, и желоба, отбрасывающего снег на расстояние до 15 м;

Два варианта стартера: для запуска вручную и с помощью электричества;

Четырехтактный бензиновый мотор, работающим на доступном к покупке топливе;

Система регулировки высоты и расположения ковша Free-Lock;

Настройка положения снегоотвода производится электронной системой.

Недостатки:

Высокая стоимость;

Большой вес.

Cub Cadet XS2 61 SWE

Снегоуборщики бензиновые самоходные отличаются лучшей приспособленностью к любым условиям. Рейтинг снегоочистителей продолжает XS2 61 SWE. Агрегат не отличается высокой мощностью, но качественно выполняет свою работу даже в мороз.

Достоинства:

Имеет два стартера для запуска машины в любых условиях;

Устойчивый к холоду двигатель с верхним расположением клапанов;

Выбор нужной скорости из 8-ми передач;

Протектор на шинах обеспечивает сцепления с поверхностью и улучшает проходимость техники;

Выброс снега регулируется с помощью джойстика на панели управления, а желоб может фиксироваться в под разными углами и наклоном;

Опорные лыжи для подъема ковша над поверхностью;

Фара для удобства работы в зимнее время.

Недостатки:

Не выявлено.

Самые мощные бензиновые аппараты

Huter SGC 8000 70/7/18

В рейтинге моделей по цене-качеству этот самоходный бензиновый снегоуборщик получила бы одну из первых позиций.

Достоинства:

Протектор на колесах позволяет устройству лучше справляться со сложным рельефом и не буксовать;

Лучшей ширины ковш для быстрой уборки как узких дорожек, так и площадок;

Опорная лыжа защищает ковш от повреждений и дает возможность работать на твердом покрытии;

Четырехтактный бензиновый двигатель предназначен для работы при минусовых температурах;

Шнек с зубьями откалывает подмерзший снег, а двухступенчатая система исключает поломку комплектующих.

Недостатки:

Не выявлено.

CHAMPION ST1376E

Маневренный агрегат с четырехтактным двигателем.

Достоинства:

Справляется с настом и наледью при помощи стального шнека и мощного двигателя на 13 л.с.;

Для заправки четырехтактного двигателя потребуется доступное топливо АИ-92;

Емкости бака при полной загрузке хватит на три часа работы;

Два варианта запуска: с помощью ручного или электрического стартера;

Подбор подходящей для оператора и характера работ скорости;

Модель является самоходной;

В комплекте есть инструмент для прочистки желоба.

Недостатки:

Не выявлено.

AL-KO SnowLine 760 TE 112930

Агрегат с лучшим широким ковшом и удобным управлением за счет выбора скоростей на коробке передач.

Достоинства:

Четырехтактный двигатель с высоким КПД за счет верхних клапанов;

Лучшая ширина уборки в рейтинге - 76 см;

Гусеничная ходовая часть помогает машине передвигаться на заснеженных участках или по льду;

Хорошую маневренность обеспечивают 6 передних и две задние скорости;

Для сильных морозов предусмотрен запуск через электростартер;

Для операций в вечернее время предусмотрена фара.

Недостатки:

Неудобное расположение ручки управления желобом.

Ресанта СБ 8100Э 70/7/35

Достойная снегоуборочная машина для работ на дачном участке или для профессионального применения.

Достоинства:

Ширины и высоты захвата достаточно для работы с высокими сугробами на придомовой территории и дворовых дорожках;

Комфорт в работе благодаря подогреву ручек;

Для долгой работы без дозаправки предусмотрен вместительный топливный бак;

Желоб выбрасывает шнек на расстояние до 15 м, это удобно при уборке широкой площадки;

Агрессивный протектор позволяет избежать пробуксовки на рыхлом снегу.

Недостатки:

Не выявлено.

Daewoo DAST 1080

Чтобы мысли о необходимости дозаправки не мешали работе, желательно приобретать модели с баком большой вместимости. Неплохой пример такой модели - DAST 1080.

Достоинства:

Мощность в 10 л.с. дает возможность использовать агрегат в тяжелых условиях и при уборке значительной территории;

Экономичный расход топлива: в баке на 4,6 литра при полной загрузке будет достаточно более чем на 3 часа;

Широкие колеса обеспечивают лучшую проходимость за счет нестандартных протекторов;

Выбор скорости в зависимости от жесткости и величины снежной насыпи (шесть передних и две задние передачи);

Компактная панель управления с обозначениями;

Возможность установить ковш на нужную высоту с помощью лыж.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие недорогие снегоочистители для дома

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб) Champion ST861BS 9 до 14 6/2 2,7 0,55 Да/Да 122 95 990 Daewoo Dast 8565 8,5 до 13 6/2 6 0,52 Да/Да 92 99 990 Patriot PS 603 6,5 до 10 6/2 3 0,4 Нет/Нет 60 46 900 Sturm STG7661EL 4603010106937 7 до 11 6/2 3,5 0,51 Нет/Нет 79 83 280 Patriot Сибирь 67CE 426108667 7 до 15 4/2 2,2 0,53 Да/Да 73 71 200

Champion ST861BS

Снегоуборщик с простой конструкцией для уборки на небольшом участке.

Достоинства:

Подойдет для уборки не только свежевыпавшего, но и обледенелого снега, благодаря зубчатым краям шнеков;

Достаточно высокая мощность способствует длительной уборке на заснеженном участке;

Желоб поворачивается с помощью ручки и выбрасывает снег на расстояние до 14 метров;

Крыльчатка помогает избежать повреждений желоба и механизмов от крупных частиц ледяной крошки;

Лучший американский двигатель выдерживает высокую нагрузку;

Для комфортного запуска в любую погоду предусмотрены два стартера.

Недостатки:

Качество сборки.

Daewoo Dast 8565

Представитель недорогих агрегатов, изготовленный с применением лучших технологий Daewoo.

Достоинства:

Широкие шины с протектором обеспечивают лучший контакт с любым снежным покрытием;

Шестилитровый бак позволяет работать со снегоочистителем свыше 4-х часов от одной заправки бензином;

Панель управления со схемами на русском языке;

Имеет 6 скоростей переднего хода и две реверсивные передачи;

Металлический желоб вращается на 180 градусов для выброса снега в нужном направлении;

При уборке только что выпавшего снега можно использовать управление одной рукой благодаря опции блокировки ручек.

Недостатки:

Сложности при повороте желоба.

Patriot PS 603

Бюджетное оборудования для территории частного дома и самая легковесная модель нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Лучшая совместимость двигателя с оборудованием за счет использования мотора этого же бренда;

Крупные колеса позволяют преодолевать неровности и снежные насыпи;

Мотор заводится даже в мороз (до -25 градусов);

Бронзовая шестерня в редукторе увеличивает срок службы комплектующих;

Не требует усилий от оператора при управлении;

Зубчатые лопасти шнека “грызут” даже плотную наледь.

Недостатки:

Неудобство поворота желоба.

Sturm STG7661EL 4603010106937

Лучший самоходный бензиновый снегоуборщик для очистки малых территорий от свежего и слежавшегося снега.

Достоинства:

Движок оснащен защитой, которая срабатывает при понижении уровня масла до критического;

Рычаги и другие элементы управления находятся на расстоянии вытянутой от оператора;

Есть фара для работы в темноте;

Благодаря электростартеру снегоуборочная машина заводится даже в холод;

Четырехтактный двигатель заправляется доступным к покупке топливом;

Угол выброса регулируется до 45 градусов.

Недостатки:

Не выявлено.

Patriot Сибирь 67CE 426108667

Завершает наш список лучших машин снегоочиститель китайского производства с крупными колесами.

Достоинства:

Два стартера помогут запустить двигатель в любых условиях;

Оптимален для малого участка, полного бака хватит на 2 часа;

Выброс снега производится на расстояние до 15 метров;

Лучшие условия для оператора обеспечивает подогрев ручек и осветительная фара;

Выбор из 6 скоростей расширяет возможности снегоуборочной машины;

Справится со снежной насыпью до 53 см в высоту.

Недостатки: