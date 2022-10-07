Содержание:
- Отличительные особенности
- Достоинства и недостатки бензиновых снегоочистителей
- Как выбрать и на что обратить внимание?
- Популярные фирмы-производители
- Лучшие бензиновые самоходные снегоуборщики
- Рейтинг несамоходных бензиновых снегоуборщиков
- ТОП-5 самоходных бензиновых снегоуборщиков гусеничного типа
- Маломощные снегоуборочные машины бензинового типа
- Самые мощные бензиновые аппараты
- Лучшие недорогие снегоочистители для дома
Уборка снега - работа, которую лучше не откладывать в долгий ящик. Иначе пушистые хлопья могут быстро превратиться в комки льда, доставляющие владельцам домов, коммунальным службам и собственникам зданий немало хлопот. Чтобы не тратить много сил и времени на работу лопатой, стоит обратиться к выбору снегоуборщика. В статье рассмотрим особенности этого вида техники и представим рейтинг бензиновых снегоуборщиков.
Отличительные особенности
Бензиновые снегоуборщики имеют в конструкции: бензиновый двигатель, колеса или гусеницы, элементы управления, ковш, шнеки для сбора снега, снегоотвод (выпускной желоб).
Выделяют два варианта цепочки, которую проходит снег при уборке:
|
Схема работы
|
Особенности
|
Одноступенчатая
|
Поднятый шнеками снег сразу выходит в выпускной желоб.
Высокая скорость подачи создает риск поломки шнека при попадания комков льда или твердых предметов.
|
Двухступенчатая
|
В такой схеме между желобом и шнеками находится редуктор. Забор и подача снега происходит медленнее, поэтому прибор с такой схемой работы считается более надежным.
Достоинства и недостатки бензиновых снегоочистителей
Прежде, чем сделать выбор в пользу бензиновой модели, стоит рассмотреть все плюсы и минусы такого приобретения.
|
Плюсы
|
Минусы
|
Высокая мощность. В зависимости от модели топливный снегоотбрасыватель способен развивать мощность до 15 л. с., что позволяет ему работать долго и справляться с чисткой участков с твердым толстым слоем снега.
|
Издают много шума. Бензиновый двигатель работает достаточно шумно, поэтому длительная работа со снегоуборочной машиной может доставлять дискомфорт оператору и находящимся неподалеку людям.
|
Автономность. Бензиновый снегоуборщик не привязан к электросети, поэтому может без труда обрабатывать даже самые отдаленные пространства на участке. Также он удобен для больших территорий: дворов, парков, скверов, площадок перед административными зданиями, офисными центрами, магазинами.
|
Выхлопные газы. Побочным продуктом сгорания топлива являются выхлопы, которые не полезны для вдыхания человеком и засоряют воздух.
|
Лучшая маневренность. Связана с двумя факторами:
- Независимостью от сети, так как нет риска запутывания провода или случайного отключения от розетки;
- Некоторые модели являются самоходными, поэтому усилия оператора при управлении будут минимальными.
|
Размер и вес. За счет высокой мощности бензиновые снегоочистители зачастую гораздо больше аккумуляторных или сетевых моделей. Поэтому перед приобретением стоит заранее озаботиться вопросом хранения устройства и физическими возможностями оператора.
Как выбрать и на что обратить внимание?
Чтобы вопрос, какой лучше купить бензиновый снегоуборщик, не вызывал сомнений при ответе, стоит знать о важных критериях выбор такого устройства. К ним относят:
- Тип привода.У бензиновых снегоуборщиков их два: колесный гусеничный.
|
Тип привода
|
Плюсы
|
Минусы
|
Колесный
|
- Небольшой размер;
- Маневренность;
- Просты в уходе и использовании;
- Недорогие.
|
- Плохая проходимость по неровностям и льду;
- Не нуждаются в ежегодном обслуживании.
|
Гусеничный
|
- Мощные;
- Морозостойкие;
- Производительные;
- Высокая проходимость.
|
- Непросто управлять;
- Много весят;
- Требуют ежегодного обслуживания;
- Дорогой ремонт.
- Размер и вес. От размеров и веса зависит удобство пользования снегоуборочной машиной. Если оператор - мужчина, то пользоваться тяжеловесным громоздким очистителем ему будет значительно легче. В то время, как для использования женщиной или пожилым человеком лучшим вариантом будет более легкая колесная модель.
- Самоходная или несамоходная. От этого фактора также зависит удобство и легкость управления. При очистке от снега территории с помощью самоходной модели оператору не придется с силой толкать снегоочиститель, достаточно просто направить его в нужную сторону. Несамоходные агрегаты лишены такого преимущества, но по цене обойдутся более дешево.
- Количество передач. Для лучшей маневренности и качественной уборки важно, чтобы снегоуборщик имел несколько передач. Обычно технику наделяют двумя передними передачами для удаления свежей насыпи и сугробов и одной задней для удаления остатков. В более дорогой профессиональной технике может быть до 6 передач, которые позволяют подобрать оптимальную скорость для любой, даже рельефной поверхности.
- Двигатель. Бывают модели с дизельным, двухтактным и четырехтактным двигателем. Первые достаточно мощные, но чувствительны к некачественному топливу и морозам. Бензиновые модели более неприхотливы, дешевле в обслуживании и легче адаптируются к сильным холодам.
- Мощность. У бензиновых снегоуборщиков большой диапазон мощности: от моделей на 4 л.с. для уборки легкого рыхлого снега до агрегатов на 15 лошадиных сил, способных справиться со льдом. Оптимальным вариантом для работ средней сложности является снегоочиститель на 6 л.с.
- Размер ковша. Большой ковш поможет справиться с большими сугробами, но если модель несамоходная, толкать агрегат с широким ковшом будет тяжело. Знатоки утверждают, что быстро справиться со слоем липкого мокрого снега поможет ковш площадью около четверти квадратного метра.
- Система очистки. Прибор с одноступенчатой системой “шнеки - желоб” будет хорошим решением для небольшого участка, а вот снегоуборщик с системой “шнеки - ротор - желоб” будет эффективен на крупных площадях.
- Дополнительные опции. Наибольшей популярностью у пользователей пользуется наличие у снегоуборщика фар и подогрева ручки.
Популярные фирмы-производители
- Al-ko. Поставщик инструмента для ухода за садовым участком. Предлагает покупателям как малые колесные снегоуборщики, так и гусеничное оборудование.
- Denzel. Известен изготовлением ручного инструмента, оборудования для ремонта и садовых работ. Снегоочистители Denzel обладают средним показателем мощности, поэтому подойдут для любых придомовых участков.
- Honda. Многопрофильный бренд из Японии. Производитель отмечает легкость запуска машин в морозы и лучшее сцепление с любым покрытием.
- Hyundai. Отдельным сегментом бренда является производство техники, генераторов, ручного инструмента. В ассортименте есть как модели для средних участков, так и агрегаты для уборки больших территорий.
- Husqvarna. Компания сосредоточена на выпуске машин для масштабных снегоуборочных работ. Объем двигателя снегоуборщиков составляет от 200 литров.
- Patriot. В модельном ряду этого знаменитого производителя можно найти снегоуборщики с разным размером ковша, а также варианты с щеткой в комплекте.
- Champion. Производитель оборудования для сада предлагает владельцам участков выбор моделей с малыми и большими колесами или гусеничным приводом. Разброс мощности также велик: от двух до 13 л.с.
- Daewoo. Если вам необходим прибор небольшой или средней мощности, то можно обратиться к перечню моделей от бренда Daewoo. Агрегаты будут полезны для очистки снега перед домом или уборки территории перед административным зданием.
- MasterYard. Компания по производству техники и инструмента для аграрных работ из Франции. Снегоуборщики MasterYard отличаются дальним выбросом снега.
Лучшие бензиновые самоходные снегоуборщики
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Дальность выброса (м)
|
Количество передач (передние/задние)
|
Емкость бака (л)
|
Наиб. глубина снега (м)
|
Доп.опции (фары/подогрев ручек)
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Huter SGC 6000 70/7/7
|
8
|
до 15
|
6/2
|
3,6
|
0,54
|
Да/Да
|
85
|
64 190
|
Patriot PRO 777S
|
5,5
|
до 10
|
4/2
|
3,6
|
0,42
|
Нет/Нет
|
55
|
95 190
|
Champion ST656BS
|
6,5
|
до 14
|
6/2
|
3
|
0,51
|
Да/Нет
|
77,5
|
82 900
|
Master-Yard ML 7522
|
6,5
|
до 15
|
5/2
|
3,6
|
0,5
|
Нет/Нет
|
72
|
74 990
|
Masteryard MX 8522R
|
6,5
|
до 12
|
5/2
|
3,6
|
0,51
|
Нет/Нет
|
78
|
86 990
Huter SGC 6000 70/7/7
Открывает наш рейтинг бензиновых самоходных снегоуборщиков модель на больших колесах для уборки снега с наледью.
Достоинства:
- Два стартера для пуска двигателя позволяют выбрать удобный для пользователя вариант и подстрахуют на случай поломки одного из них;
- Рассчитан на бытовые работы и обладает мощностью 8 л.с, поэтому подойдет для среднего размера придомовых дворов и участков;
- Лучшая способность маневрировать благодаря набору из 8-ми передач;
- 4-х тактный двигатель не требует приготовления топливной смеси и устойчив к низким температурам;
- Лучшая очистка от обледенелого снега благодаря шнекам с зубцами;
- Для уборки в условиях плохого освещения есть фара, а для комфорта оператора в холод - подогрев ручек.
Недостатки:
- Нуждается в донастройке перед началом работ.
Patriot PRO 777S
Для погодных условий со стабильными низкими температурами лучше предпочесть снегоуборщик бензиновый. Рейтинг лучших моделей продолжает снегоуборочная машина с щёткой и ковшом в комплекте.
Достоинства:
- Лучший вариант для зданий с небольшой дворовой территорией, поскольку позволяет убить сразу двух зайцев: провести уборку снега зимой и очистить дорожки от пыли и мусора весной и летом;
- Лучшая функциональность за счет регулировки направления выброса через снегоотвод и поворота щетки;
- Ковш единовременно охватывает территорию около полуметра, поэтому оборудование быстро справиться с небольшими дорожками;
- Лучшее качество уборки позволяют создать 4 передние и две задние передачи;
- Легкая проходимость за счет протектора на колесах.
Недостатки:
- Неудобство замены навесного оборудования;
- Нет дополнительных функций.
Champion ST656BS
Лучшие бензиновые снегоуборщики по мнению пользователей отличаются двигателем, который легко заводится в холод и обладает достаточной мощностью. Для уборки перед домом и очистки дорожек им вполне может стать ST656BS из нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Двигатель средней мощности 6,5 л.с. от Briggs&Stratton;
- Шесть передних и две задние передачи позволяют обеспечивать чистоту даже на нестандартных участках и труднопроходимых территориях;
- Чтобы не нарушалась пропускная способность желоба, в комплект поставки включена лопатка для его очистки;
- Лучший вариант запуска - два стартера;
- Для лучшей маневренности предусмотрена возможность разблокировки дифференциала;
- Удержаться на обледенелом снегу и не вязнуть помогают шины с протектором;
- В зависимости от направления движения можно регулировать выброс на 180 градусов.
Недостатки:
- Требует настройки троса сцепления.
Master-Yard ML 7522
Самоходный бензиновый снегоуборщик, который также вошел в наш рейтинг, вполне подойдет для уборки дачи или небольшой территории вокруг дома.
Достоинства:
- Возможность разблокировки пневматических колес с массивным протектором делает агрегат незаменимым в условиях большой заснеженности;
- Чтобы редуктор не сломался при попадании ледяных комьев, в конструкцию включены срезные болты;
- Зубцы на шнеке позволяют лучше обрабатывать территорию от мокрого и обледенелого снега;
- Благодаря лучшему выбросу снега оператору не потребуется повторно очищать края дорожки;
- 4-х тактный двигатель позволяет не тратить время на приготовление смеси масла и топлива.
Недостатки:
- Зазор на кожухе;
- Ненадежность рукоятки для поворота кожуха.
Masteryard MX 8522R
Лучший самоходный снегоуборщик бензиновый для загородного дома со средней мощностью и поворотом снегоотвода.
Достоинства:
- Отвод снега можно осуществлять в разных направлениях при помощи дефлектора;
- Защита редуктора от поломки посредством срезных болтов;
- 4-х тактный двигатель оптимален для работы в зимних условиях и быстро запускается;
- Колеса с протектором не буксуют на рыхлом снегу или обледенелой дорожке;
- Ковш шириной 56 см позволяет быстро очищать от снега небольшие площадки и дорожки;
- Маневрировать на нешироких пространствах помогает разблокировка колес.
Недостатки:
Рейтинг несамоходных бензиновых снегоуборщиков
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Дальность выброса (м)
|
Количество передач (передние/задние)
|
Емкость бака (л)
|
Наиб. глубина снега (м)
|
Доп.опции (фары/подогрев ручек)
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
CHAMPION ST655BS
|
5,5
|
до 9
|
1/0
|
2,8
|
0,32
|
Нет/Нет
|
42
|
35 900
|
Huter SGC 3000
|
4
|
до 15
|
1/0
|
3
|
0,26
|
Нет/Нет
|
43
|
26 800
|
Zitrek ST4601
|
2,8
|
до 9
|
1/0
|
1,6
|
-
|
Нет/Нет
|
31
|
10 900
|
Husqvarna ST 151
|
5,5
|
до 8
|
-
|
1,4
|
-
|
Да/Нет
|
49
|
59 900
CHAMPION ST655BS
Для автономной работы на участке лучше приобрести снегоуборщик бензиновый. Топ устройств с несамоходным управлением начнем с модели от Champion.
Достоинства:
- Шнек с лучшим резиновым покрытием подойдет для использования на дорожках с хрупким покрытием;
- Желоб может вращаться, что удобно при уборке на участке разной формы;
- Шнек с особой конструкцией может направлять снегоуборочную машину, облегчая управление;
- Мощности 4 кВт и выброса снега на 9 м достаточно для уборки придомового участка;
- Снегоуборочная машина с небольшим весом легко удерживается благодаря широкой рукоятке.
Недостатки:
- Небольшие колеса;
- Одна передача.
Huter SGC 3000
В рейтинг снегоуборщиков бензиновых для дачи вполне можно включить эту небольшую модель с дальним выбросом.
Достоинства:
- Четырехтактный двигатель прост в обслуживании и запускается при минусовых температурах;
- Механический стартер не требует аккумулятора или подключения к сети;
- Шины с протектором отличаются лучшим сцеплением;
- Снег выбрасывается на расстояние до 15 метров от прибора, что является хорошим показателем даже для мощных моделей. Дальность выброса можно настроить;
- Глубокий протектор на колесах позволяет снегоуборочной машине на закапываться в рыхлый снег.
Недостатки:
Zitrek ST4601
Обзор бензиновых снегоуборщиков с несамоходным управлением продолжает лучший легкий агрегат от Zitrek.
Достоинства:
- Легкий прибор для лучшей расчистки малых площадок от слоя тонкого слоя снега;
- Четырехтактный двигатель заводится в морозы при помощи ручного стартера;
- Угол выброса можно менять поворотом снегоотвода;
- Шнек имеет резиновое покрытие для уборки хрупких поверхностей;
- Способен отбрасывать снег на расстояние до 10 м, что обеспечивает чистоту участка без дополнительной уборки.
Недостатки:
Husqvarna ST 151
Чтобы убрать недавно выпавший снег, не обязательно покупать тяжелую мощную снегоуборочную машину. Можно приобрести компактный вариант, такой, как ST 151 из нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Ширина ковша 53 см позволяет быстро очистить дорожки и отбросить снег на расстояние до 8 м;
- Шнек с резиновым покрытием не царапает и не нарушает целостность дорожного покрытия;
- Оснащен как обычным ручным стартером, так и электрическим, работающим от бытовой сети, что обеспечивает повышенную эффективность при запуске;
- Средней мощности двигатель позволит справиться с уборкой, а емкости бака хватит более, чем на 1,5 часа работы;
- Ручка настраивается под рост пользователя.
Недостатки:
- Ненадежные пластиковые детали.
ТОП-5 самоходных бензиновых снегоуборщиков гусеничного типа
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Дальность выброса (м)
|
Количество передач (передние/задние)
|
Емкость бака (л)
|
Наиб. глубина снега (м)
|
Доп.опции (фары/подогрев ручек)
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Champion STT1170E
|
11
|
до 15
|
6/2
|
6,5
|
0,7
|
Да/Да
|
121
|
106 900
|
Daewoo DAST 1370
|
13
|
до 16
|
6/2
|
3,5
|
0,55
|
Да/Да
|
121
|
149 990
|
Daewoo DAST 1590
|
15
|
до 16
|
6/2
|
6
|
0,55
|
Да/Да
|
142
|
179 990
|
Master-Yard MV 23528 RET
|
11
|
до 15
|
6/2
|
6
|
0,55
|
Да/Да
|
118
|
189 900
|
Huter SGC 8100C 70/7/4
|
11
|
до 13
|
6/2
|
6,5
|
0,54
|
Да/Да
|
109
|
95 500
Champion STT1170E
Неплохой снегоуборщик с гусеничной ходовой частью.
Достоинства:
- Использование на льду и в условиях снежного покрова с большой толщиной;
- Лучшая ширина обработки - 70 см для быстрой уборки на участке;
- Мощность в 11 л.с делает устройство подходящим для уборки снега на территории парковок и во дворах;
- Шнек с зубцами крошит обледеневший снег и отправляет его в желоб;
- Рычаг для поворота снегоотвода под углом;
- Фонарь для работы при плохом освещении.
Недостатки:
- Неудобство чистки комплектующих.
Daewoo DAST 1370
Мощный снегоуборщик бензиновый, цена-качество которого уже подтверждены владельцами.
Достоинства:
- Лучший двигатель с легким запуском для работы в зимние холода;
- Для удобной работы на склонах предусмотрены треугольные гусеницы;
- Удобная панель управления с обозначениями;
- Подобрать удобный для высоты и характера снега режим помогает профессиональная трансмиссия;
- Металлические шнеки разрезают даже комья льда;
- Возможность установки положения гусениц в трех режимах: для движения, уборки, транспортировки.
Недостатки:
- Тяжело управляется за счет веса и габаритов.
Daewoo DAST 1590
Снегоуборщик самоходный самый мощный в нашем рейтинге лучших.
Достоинства:
- Лучшая мощность обеспечивает длительную работу даже в сильный мороз;
- Гусеницы EX‑TRACK регулируются в зависимости от типа поверхности и работ, обеспечивая проходимость;
- Зубчатые шнеки захватывают обледеневший и мокрый снег;
- Усиленный редуктор предотвращает поломку желоба от попадания комков льда;
- Уровень масла можно отследить благодаря датчику, что позволит своевременно произвести заправку;
- Комплектующие имеют защиту от ржавчины.
Недостатки:
- Тяжелое управление из-за веса.
Master-Yard MV 23528 RET
Рейтинг бензиновых снегоуборщиков для дома по надежности вполне мог бы возглавить этот аппарат китайской сборки с металлическим корпусом и двигателем от Loncin .
Достоинства:
- Лучшее измельчение и удаление даже плотного обледенелого покрытия благодаря зубчатым шнекам;
- Двигатель максимально адаптирован под технику, так как выпускается этим же производителем;
- Дальний выброс снега для расчистки большой площади без дополнительной уборки;
- Гусеницы можно разблокировать, что увеличивает свободу разворотов и перемещений снегоуборочной машины;
- Ротор обеспечивает лучшую сохранность снегоотвода от повреждений крупными ледяными фрагментами;
- Электростартер для запуска в сильный мороз.
Недостатки:
Huter SGC 8100C 70/7/4
Самая недорогая и легковесная гусеничная модель в нашем рейтинге лучших.
Достоинства:
- Электростартер поможет завести двигатель даже после длительного простоя в холодном помещении или на улице;
- Ковш можно поднять опустить с помощью опорных лыж;
- Двигатель с верхними клапанами рассчитан на работу зимой и справится даже с большой нагрузкой на агрегат;
- Не потребуется отвлекаться на настройку положения снегоотвода благодаря наличию ручки близко к оператору;
- Не нужно прилагать много усилий, чтобы сдвинуть машину;
- Для лучшей видимости в пасмурный день или в сумерках снегоочиститель оборудован фонарем.
Недостатки:
- Луч от фонаря частично перекрываться снегоотводом.
Маломощные снегоуборочные машины бензинового типа
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Дальность выброса (м)
|
Количество передач (передние/задние)
|
Емкость бака (л)
|
Наиб. глубина снега (м)
|
Доп.опции (фары/подогрев ручек)
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
PATRIOT HOME GARDEN PHG 51
|
5,5
|
до 15
|
4/1
|
3,6
|
0,41
|
Нет/Нет
|
56
|
23 600
|
HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E
|
<5,8
|
до 15
|
6/2
|
3
|
-
|
Да/Да
|
143
|
105 900
|
McCulloch ST61 9619100-62
|
4,7
|
до 15
|
6/1
|
3
|
0,59
|
Да/Нет
|
87
|
76 000
|
Honda HSS760A ETD
|
5,6
|
до 15
|
2/1
|
3,1
|
0,55
|
Да/Нет
|
115
|
580 0 000
|
Cub Cadet XS2 61 SWE
|
5,4
|
до 12
|
6/2
|
2
|
0,53
|
Да/Нет
|
84
|
171 000
PATRIOT HOME GARDEN PHG 51
Самоходный снегоочиститель с крупными колесами и несложным управлением.
Достоинства:
- Четырехтактный двигатель легко заводится и не требует специального обслуживания;
- Модель является самоходной, что минимизирует усилия оператора;
- Выбор из пяти скоростей (4 вперед/1 назад) позволяет настроить удобный режим при любом характере снежных заносов;
- Двухступенчатая система забора и выброса снега создает меньший риск поломки;
- Для ручного стартера не требуется дополнительный источник энергии;
- Протекторы на шинах обеспечивают лучшее передвижение по неровностям и рыхлому снегу.
Недостатки:
HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E
Американский снегоочиститель с надежным двигателем и удлинителем желоба.
Достоинства:
- Рукоятки имеют подогрев для комфортной работы оператора;
- Для легкой работы в ветреную погоду предусмотрен удлинитель снегоотвода, позволяющий дальше отбрасывать сухой снег;
- Простое управление дефлектором при помощи передвижения рычага;
- Широкий ковш помогает произвести очистку небольшого участка быстрее;
- Двигатель от американского бренда Briggs & Stratton, рассчитанный на зимнюю работу;
- Рукоять можно отрегулировать до желаемой высоты с помощью 4 позиций перемещения.
Недостатки:
- Недостаточная маневренность.
McCulloch ST61 9619100-62
Для работы на просторном участке лучшим выбором будет снегоуборщик бензиновый. Какой лучше купить для долгой работы? - Конечно модель с вместительным баком, как ST61.
Достоинства:
- Управление поворотом желоба осуществляется рычагом на близкой к оператору панели;
- Фонари со светодиодами для работы в условиях российской зимы;
- Рукоятку можно установить в удобное положение;
- Высокий ковш помогает расчищать толстый слой снега за один проход;
- Редуктор из алюминия прочен и устойчив к работе с мокрым снегом;
- Лучшей маневренности способствует возможность разблокировки колес;
- Возможность выбора оптимальной для работы скорости.
Недостатки:
Honda HSS760A ETD
Рейтинг бензиновых снегоуборщиков гусеничных самоходных мог бы возглавить HSS760A ETD с электронной регулировкой снегоотвода.
Достоинства:
- Лучший широкий ковш позволяет отбрасывать больше снега за меньшее время;
- Забор и выброс снега производится при помощи зазубренного шнека, который “вгрызается” в ледяную корку и дробит ее, и желоба, отбрасывающего снег на расстояние до 15 м;
- Два варианта стартера: для запуска вручную и с помощью электричества;
- Четырехтактный бензиновый мотор, работающим на доступном к покупке топливе;
- Система регулировки высоты и расположения ковша Free-Lock;
- Настройка положения снегоотвода производится электронной системой.
Недостатки:
- Высокая стоимость;
- Большой вес.
Cub Cadet XS2 61 SWE
Снегоуборщики бензиновые самоходные отличаются лучшей приспособленностью к любым условиям. Рейтинг снегоочистителей продолжает XS2 61 SWE. Агрегат не отличается высокой мощностью, но качественно выполняет свою работу даже в мороз.
Достоинства:
- Имеет два стартера для запуска машины в любых условиях;
- Устойчивый к холоду двигатель с верхним расположением клапанов;
- Выбор нужной скорости из 8-ми передач;
- Протектор на шинах обеспечивает сцепления с поверхностью и улучшает проходимость техники;
- Выброс снега регулируется с помощью джойстика на панели управления, а желоб может фиксироваться в под разными углами и наклоном;
- Опорные лыжи для подъема ковша над поверхностью;
- Фара для удобства работы в зимнее время.
Недостатки:
Самые мощные бензиновые аппараты
Huter SGC 8000 70/7/18
В рейтинге моделей по цене-качеству этот самоходный бензиновый снегоуборщик получила бы одну из первых позиций.
Достоинства:
- Протектор на колесах позволяет устройству лучше справляться со сложным рельефом и не буксовать;
- Лучшей ширины ковш для быстрой уборки как узких дорожек, так и площадок;
- Опорная лыжа защищает ковш от повреждений и дает возможность работать на твердом покрытии;
- Четырехтактный бензиновый двигатель предназначен для работы при минусовых температурах;
- Шнек с зубьями откалывает подмерзший снег, а двухступенчатая система исключает поломку комплектующих.
Недостатки:
CHAMPION ST1376E
Маневренный агрегат с четырехтактным двигателем.
Достоинства:
- Справляется с настом и наледью при помощи стального шнека и мощного двигателя на 13 л.с.;
- Для заправки четырехтактного двигателя потребуется доступное топливо АИ-92;
- Емкости бака при полной загрузке хватит на три часа работы;
- Два варианта запуска: с помощью ручного или электрического стартера;
- Подбор подходящей для оператора и характера работ скорости;
- Модель является самоходной;
- В комплекте есть инструмент для прочистки желоба.
Недостатки:
AL-KO SnowLine 760 TE 112930
Агрегат с лучшим широким ковшом и удобным управлением за счет выбора скоростей на коробке передач.
Достоинства:
- Четырехтактный двигатель с высоким КПД за счет верхних клапанов;
- Лучшая ширина уборки в рейтинге - 76 см;
- Гусеничная ходовая часть помогает машине передвигаться на заснеженных участках или по льду;
- Хорошую маневренность обеспечивают 6 передних и две задние скорости;
- Для сильных морозов предусмотрен запуск через электростартер;
- Для операций в вечернее время предусмотрена фара.
Недостатки:
- Неудобное расположение ручки управления желобом.
Ресанта СБ 8100Э 70/7/35
Достойная снегоуборочная машина для работ на дачном участке или для профессионального применения.
Достоинства:
- Ширины и высоты захвата достаточно для работы с высокими сугробами на придомовой территории и дворовых дорожках;
- Комфорт в работе благодаря подогреву ручек;
- Для долгой работы без дозаправки предусмотрен вместительный топливный бак;
- Желоб выбрасывает шнек на расстояние до 15 м, это удобно при уборке широкой площадки;
- Агрессивный протектор позволяет избежать пробуксовки на рыхлом снегу.
Недостатки:
Daewoo DAST 1080
Чтобы мысли о необходимости дозаправки не мешали работе, желательно приобретать модели с баком большой вместимости. Неплохой пример такой модели - DAST 1080.
Достоинства:
- Мощность в 10 л.с. дает возможность использовать агрегат в тяжелых условиях и при уборке значительной территории;
- Экономичный расход топлива: в баке на 4,6 литра при полной загрузке будет достаточно более чем на 3 часа;
- Широкие колеса обеспечивают лучшую проходимость за счет нестандартных протекторов;
- Выбор скорости в зависимости от жесткости и величины снежной насыпи (шесть передних и две задние передачи);
- Компактная панель управления с обозначениями;
- Возможность установить ковш на нужную высоту с помощью лыж.
Недостатки:
Лучшие недорогие снегоочистители для дома
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Дальность выброса (м)
|
Количество передач (передние/задние)
|
Емкость бака (л)
|
Наиб. глубина снега (м)
|
Доп.опции (фары/подогрев ручек)
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Champion ST861BS
|
9
|
до 14
|
6/2
|
2,7
|
0,55
|
Да/Да
|
122
|
95 990
|
Daewoo Dast 8565
|
8,5
|
до 13
|
6/2
|
6
|
0,52
|
Да/Да
|
92
|
99 990
|
Patriot PS 603
|
6,5
|
до 10
|
6/2
|
3
|
0,4
|
Нет/Нет
|
60
|
46 900
|
Sturm STG7661EL 4603010106937
|
7
|
до 11
|
6/2
|
3,5
|
0,51
|
Нет/Нет
|
79
|
83 280
|
Patriot Сибирь 67CE 426108667
|
7
|
до 15
|
4/2
|
2,2
|
0,53
|
Да/Да
|
73
|
71 200
Champion ST861BS
Снегоуборщик с простой конструкцией для уборки на небольшом участке.
Достоинства:
- Подойдет для уборки не только свежевыпавшего, но и обледенелого снега, благодаря зубчатым краям шнеков;
- Достаточно высокая мощность способствует длительной уборке на заснеженном участке;
- Желоб поворачивается с помощью ручки и выбрасывает снег на расстояние до 14 метров;
- Крыльчатка помогает избежать повреждений желоба и механизмов от крупных частиц ледяной крошки;
- Лучший американский двигатель выдерживает высокую нагрузку;
- Для комфортного запуска в любую погоду предусмотрены два стартера.
Недостатки:
Daewoo Dast 8565
Представитель недорогих агрегатов, изготовленный с применением лучших технологий Daewoo.
Достоинства:
- Широкие шины с протектором обеспечивают лучший контакт с любым снежным покрытием;
- Шестилитровый бак позволяет работать со снегоочистителем свыше 4-х часов от одной заправки бензином;
- Панель управления со схемами на русском языке;
- Имеет 6 скоростей переднего хода и две реверсивные передачи;
- Металлический желоб вращается на 180 градусов для выброса снега в нужном направлении;
- При уборке только что выпавшего снега можно использовать управление одной рукой благодаря опции блокировки ручек.
Недостатки:
- Сложности при повороте желоба.
Patriot PS 603
Бюджетное оборудования для территории частного дома и самая легковесная модель нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Лучшая совместимость двигателя с оборудованием за счет использования мотора этого же бренда;
- Крупные колеса позволяют преодолевать неровности и снежные насыпи;
- Мотор заводится даже в мороз (до -25 градусов);
- Бронзовая шестерня в редукторе увеличивает срок службы комплектующих;
- Не требует усилий от оператора при управлении;
- Зубчатые лопасти шнека “грызут” даже плотную наледь.
Недостатки:
- Неудобство поворота желоба.
Sturm STG7661EL 4603010106937
Лучший самоходный бензиновый снегоуборщик для очистки малых территорий от свежего и слежавшегося снега.
Достоинства:
- Движок оснащен защитой, которая срабатывает при понижении уровня масла до критического;
- Рычаги и другие элементы управления находятся на расстоянии вытянутой от оператора;
- Есть фара для работы в темноте;
- Благодаря электростартеру снегоуборочная машина заводится даже в холод;
- Четырехтактный двигатель заправляется доступным к покупке топливом;
- Угол выброса регулируется до 45 градусов.
Недостатки:
Patriot Сибирь 67CE 426108667
Завершает наш список лучших машин снегоочиститель китайского производства с крупными колесами.
Достоинства:
- Два стартера помогут запустить двигатель в любых условиях;
- Оптимален для малого участка, полного бака хватит на 2 часа;
- Выброс снега производится на расстояние до 15 метров;
- Лучшие условия для оператора обеспечивает подогрев ручек и осветительная фара;
- Выбор из 6 скоростей расширяет возможности снегоуборочной машины;
- Справится со снежной насыпью до 53 см в высоту.
Недостатки:
- Сложная настройка высоты выброса.