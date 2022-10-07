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Лучшие бензиновые снегоуборщики
07.10.2022

Лучшие бензиновые снегоуборщики

Содержание:

  1. Отличительные особенности
  2. Достоинства и недостатки бензиновых снегоочистителей
  3. Как выбрать и на что обратить внимание?
  4. Популярные фирмы-производители
  5. Лучшие бензиновые самоходные снегоуборщики
  6. Рейтинг несамоходных бензиновых снегоуборщиков
  7. ТОП-5 самоходных бензиновых снегоуборщиков гусеничного типа
  8. Маломощные снегоуборочные машины бензинового типа
  9. Самые мощные бензиновые аппараты
  10. Лучшие недорогие снегоочистители для дома

Уборка снега - работа, которую лучше не откладывать в долгий ящик. Иначе пушистые хлопья могут быстро превратиться в комки льда, доставляющие владельцам домов, коммунальным службам и собственникам зданий немало хлопот. Чтобы не тратить много сил и времени на работу лопатой, стоит обратиться к выбору снегоуборщика. В статье рассмотрим особенности этого вида техники и представим рейтинг бензиновых снегоуборщиков.

Отличительные особенности

Бензиновые снегоуборщики имеют в конструкции: бензиновый двигатель, колеса или гусеницы, элементы управления, ковш, шнеки для сбора снега, снегоотвод (выпускной желоб).

Выделяют два варианта цепочки, которую проходит снег при уборке:

Схема работы Особенности
Одноступенчатая Поднятый шнеками снег сразу выходит в выпускной желоб.

Высокая скорость подачи создает риск поломки шнека при попадания комков льда или твердых предметов.
Двухступенчатая В такой схеме между желобом и шнеками находится редуктор. Забор и подача снега происходит медленнее, поэтому прибор с такой схемой работы считается более надежным.

Достоинства и недостатки бензиновых снегоочистителей

Прежде, чем сделать выбор в пользу бензиновой модели, стоит рассмотреть все плюсы и минусы такого приобретения.

Плюсы Минусы
Высокая мощность. В зависимости от модели топливный снегоотбрасыватель способен развивать мощность до 15 л. с., что позволяет ему работать долго и справляться с чисткой участков с твердым толстым слоем снега. Издают много шума. Бензиновый двигатель работает достаточно шумно, поэтому длительная работа со снегоуборочной машиной может доставлять дискомфорт оператору и находящимся неподалеку людям.
Автономность. Бензиновый снегоуборщик не привязан к электросети, поэтому может без труда обрабатывать даже самые отдаленные пространства на участке. Также он удобен для больших территорий: дворов, парков, скверов, площадок перед административными зданиями, офисными центрами, магазинами. Выхлопные газы. Побочным продуктом сгорания топлива являются выхлопы, которые не полезны для вдыхания человеком и засоряют воздух.
Лучшая маневренность. Связана с двумя факторами:
  • Независимостью от сети, так как нет риска запутывания провода или случайного отключения от розетки;
  • Некоторые модели являются самоходными, поэтому усилия оператора при управлении будут минимальными.
 Размер и вес. За счет высокой мощности бензиновые снегоочистители зачастую гораздо больше аккумуляторных или сетевых моделей. Поэтому перед приобретением стоит заранее озаботиться вопросом хранения устройства и физическими возможностями оператора.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Чтобы вопрос, какой лучше купить бензиновый снегоуборщик, не вызывал сомнений при ответе, стоит знать о важных критериях выбор такого устройства. К ним относят:

  1. Тип привода.У бензиновых снегоуборщиков их два: колесный гусеничный.
    2. Тип привода Плюсы Минусы
    Колесный
    Колесный
    • Небольшой размер;
    • Маневренность;
    • Просты в уходе и использовании;
    • Недорогие.
    • Плохая проходимость по неровностям и льду;
    • Не нуждаются в ежегодном обслуживании.
    Гусеничный
    Гусеничный
    • Мощные;
    • Морозостойкие;
    • Производительные;
    • Высокая проходимость.
    • Непросто управлять;
    • Много весят;
    • Требуют ежегодного обслуживания;
    • Дорогой ремонт.
  2. Размер и вес. От размеров и веса зависит удобство пользования снегоуборочной машиной. Если оператор  - мужчина, то пользоваться тяжеловесным громоздким очистителем ему будет значительно легче. В то время, как для использования женщиной или пожилым человеком лучшим вариантом будет более легкая колесная модель.
  3. Самоходная или несамоходная. От этого фактора также зависит удобство и легкость управления. При очистке от снега территории с помощью самоходной модели оператору не придется с силой толкать снегоочиститель, достаточно просто направить его в нужную сторону. Несамоходные агрегаты лишены такого преимущества, но по цене обойдутся более дешево.
  4. Количество передач. Для лучшей маневренности и качественной уборки важно, чтобы снегоуборщик имел несколько передач. Обычно технику наделяют двумя передними передачами для удаления свежей насыпи и сугробов и одной задней для удаления остатков. В более дорогой профессиональной технике может быть до 6 передач, которые позволяют подобрать оптимальную скорость для любой, даже рельефной поверхности.Панель управления скорости
  5. Двигатель. Бывают модели с дизельным, двухтактным и четырехтактным двигателем. Первые достаточно мощные, но чувствительны к некачественному топливу и морозам. Бензиновые модели более неприхотливы, дешевле в обслуживании и легче адаптируются к сильным холодам.
  6. Мощность. У бензиновых снегоуборщиков большой диапазон мощности: от моделей на 4 л.с. для уборки легкого рыхлого снега до агрегатов на 15 лошадиных сил, способных справиться со льдом. Оптимальным вариантом для работ средней сложности является снегоочиститель на 6 л.с.
  7. Размер ковша. Большой ковш поможет справиться с большими сугробами, но если модель несамоходная, толкать агрегат с широким ковшом будет тяжело. Знатоки утверждают, что быстро справиться со слоем липкого мокрого снега поможет ковш площадью около четверти квадратного метра.Ковш
  8. Система очистки. Прибор с одноступенчатой системой “шнеки - желоб” будет хорошим решением для небольшого участка, а вот снегоуборщик с системой “шнеки - ротор - желоб” будет эффективен на крупных площадях.
  9. Дополнительные опции. Наибольшей популярностью у пользователей пользуется наличие у снегоуборщика фар и подогрева ручки.

Популярные фирмы-производители

  • Al-ko. Поставщик инструмента для ухода за садовым участком. Предлагает покупателям как малые колесные снегоуборщики, так и гусеничное оборудование.
  • Denzel. Известен изготовлением ручного инструмента, оборудования для ремонта и садовых работ. Снегоочистители Denzel обладают средним показателем мощности, поэтому подойдут для любых придомовых участков.
  • Honda. Многопрофильный бренд из Японии. Производитель отмечает легкость запуска машин в морозы и лучшее сцепление с любым покрытием.
  • Hyundai. Отдельным сегментом бренда является производство техники, генераторов, ручного инструмента. В ассортименте есть как модели для средних участков, так и агрегаты для уборки больших территорий.
  • Husqvarna. Компания сосредоточена на выпуске машин для масштабных снегоуборочных работ. Объем двигателя снегоуборщиков составляет от 200 литров.
  • Patriot. В модельном ряду этого знаменитого производителя можно найти снегоуборщики с разным размером ковша, а также варианты с щеткой в комплекте.
  • Champion. Производитель оборудования для сада предлагает владельцам участков выбор моделей с малыми и большими колесами или гусеничным приводом. Разброс мощности также велик: от двух до 13 л.с.
  • Daewoo. Если вам необходим прибор небольшой или средней мощности, то можно обратиться к перечню моделей от бренда Daewoo. Агрегаты будут полезны для очистки снега перед домом или уборки территории перед административным зданием.
  • MasterYard. Компания по производству техники и инструмента для аграрных работ из Франции. Снегоуборщики MasterYard отличаются дальним выбросом снега.

Лучшие бензиновые самоходные снегоуборщики

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб)
Huter SGC 6000 70/7/7 8 до 15 6/2 3,6 0,54 Да/Да 85 64 190
Patriot PRO 777S 5,5 до 10 4/2 3,6 0,42 Нет/Нет 55 95 190
Champion ST656BS 6,5 до 14 6/2 3 0,51 Да/Нет 77,5 82 900
Master-Yard ML 7522 6,5 до 15 5/2 3,6 0,5 Нет/Нет 72 74 990
Masteryard MX 8522R 6,5 до 12 5/2 3,6 0,51 Нет/Нет 78 86 990

Huter SGC 6000 70/7/7

Открывает наш рейтинг бензиновых самоходных снегоуборщиков модель на больших колесах для уборки снега с наледью.

Достоинства:

  • Два стартера для пуска двигателя позволяют выбрать удобный для пользователя вариант и подстрахуют на случай поломки одного из них;
  • Рассчитан на бытовые работы и обладает мощностью 8 л.с, поэтому подойдет для среднего размера придомовых дворов и участков;
  • Лучшая способность маневрировать благодаря набору из 8-ми передач;
  • 4-х тактный двигатель не требует приготовления топливной смеси и устойчив к низким температурам;
  • Лучшая очистка от обледенелого снега благодаря шнекам с зубцами;
  • Для уборки в условиях плохого освещения есть фара, а для комфорта оператора в холод - подогрев ручек.

Недостатки:

  • Нуждается в донастройке перед началом работ.
Huter SGC 6000 70/7/7

Patriot PRO 777S

Для погодных условий со стабильными низкими температурами лучше предпочесть снегоуборщик бензиновый. Рейтинг лучших моделей продолжает снегоуборочная машина с щёткой и ковшом в комплекте.

Достоинства:

  • Лучший вариант для зданий с небольшой дворовой территорией, поскольку позволяет убить сразу двух зайцев: провести уборку снега зимой и очистить дорожки от пыли и мусора весной и летом;
  • Лучшая функциональность за счет регулировки направления выброса через снегоотвод и поворота щетки;
  • Ковш единовременно охватывает территорию около полуметра, поэтому оборудование быстро справиться с небольшими дорожками;
  • Лучшее качество уборки позволяют создать 4 передние и две задние передачи;
  • Легкая проходимость за счет протектора на колесах.

Недостатки:

  • Неудобство замены навесного оборудования;
  • Нет дополнительных функций.
Patriot PRO 777S

Champion ST656BS

Лучшие бензиновые снегоуборщики по мнению пользователей отличаются двигателем, который легко заводится в холод и обладает достаточной мощностью. Для уборки перед домом и очистки дорожек им вполне может стать ST656BS из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

  • Двигатель средней мощности 6,5 л.с. от Briggs&Stratton;
  • Шесть передних и две задние передачи позволяют обеспечивать чистоту даже на нестандартных участках и труднопроходимых территориях;
  • Чтобы не нарушалась пропускная способность желоба, в комплект поставки включена лопатка для его очистки;
  • Лучший вариант запуска - два стартера;
  • Для лучшей маневренности предусмотрена возможность разблокировки дифференциала;
  • Удержаться на обледенелом снегу и не вязнуть помогают шины с протектором;
  • В зависимости от направления движения можно регулировать выброс на 180 градусов.

Недостатки:

  • Требует настройки троса сцепления.
Champion ST656BS

Master-Yard ML 7522

Самоходный бензиновый снегоуборщик, который также вошел в наш рейтинг, вполне подойдет для уборки дачи или небольшой территории вокруг дома.

Достоинства:

  • Возможность разблокировки пневматических колес с массивным протектором делает агрегат незаменимым в условиях большой заснеженности;
  • Чтобы редуктор не сломался при попадании ледяных комьев, в конструкцию включены срезные болты;
  • Зубцы на шнеке позволяют лучше обрабатывать территорию от мокрого и обледенелого снега;
  • Благодаря лучшему выбросу снега оператору не потребуется повторно очищать края дорожки;
  • 4-х тактный двигатель позволяет не тратить время на приготовление смеси масла и топлива.

Недостатки:

  • Зазор на кожухе;
  • Ненадежность рукоятки для поворота кожуха.
Master-Yard ML 7522

Masteryard MX 8522R

Лучший самоходный снегоуборщик бензиновый для загородного дома со средней мощностью и поворотом снегоотвода.

Достоинства:

  • Отвод снега можно осуществлять в разных направлениях при помощи дефлектора;
  • Защита редуктора от поломки посредством срезных болтов;
  • 4-х тактный двигатель оптимален для работы в зимних условиях и быстро запускается;
  • Колеса с протектором не буксуют на рыхлом снегу или обледенелой дорожке;
  • Ковш шириной 56 см позволяет быстро очищать от снега небольшие площадки и дорожки;
  • Маневрировать на нешироких пространствах помогает разблокировка колес.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Masteryard MX 8522R

Рейтинг несамоходных бензиновых снегоуборщиков

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб)
CHAMPION ST655BS 5,5 до 9 1/0 2,8 0,32 Нет/Нет 42 35 900
Huter SGC 3000 4 до 15 1/0 3 0,26 Нет/Нет 43 26 800
Zitrek ST4601 2,8 до 9 1/0 1,6 - Нет/Нет 31 10 900
Husqvarna ST 151 5,5 до 8 - 1,4 - Да/Нет 49 59 900

CHAMPION ST655BS

Для автономной работы на участке лучше приобрести снегоуборщик бензиновый. Топ устройств с несамоходным управлением начнем с модели от Champion.

Достоинства:

  • Шнек с лучшим резиновым покрытием подойдет для использования на дорожках с хрупким покрытием;
  • Желоб может вращаться, что удобно при уборке на участке разной формы;
  • Шнек с особой конструкцией может направлять снегоуборочную машину, облегчая управление;
  • Мощности 4 кВт и выброса снега на 9 м достаточно для уборки придомового участка;
  • Снегоуборочная машина с небольшим весом легко удерживается благодаря широкой рукоятке.

Недостатки:

  • Небольшие колеса;
  • Одна передача.
CHAMPION ST655BS

Huter SGC 3000

В рейтинг снегоуборщиков бензиновых для дачи вполне можно включить эту небольшую модель с дальним выбросом.

Достоинства:

  • Четырехтактный двигатель прост в обслуживании и запускается при минусовых температурах;
  • Механический стартер не требует аккумулятора или подключения к сети;
  • Шины с протектором отличаются лучшим сцеплением;
  • Снег выбрасывается на расстояние до 15 метров от прибора, что является хорошим показателем даже для мощных моделей. Дальность выброса можно настроить;
  • Глубокий протектор на колесах позволяет снегоуборочной машине на закапываться в рыхлый снег.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Huter SGC 3000

Zitrek ST4601

Обзор бензиновых снегоуборщиков с несамоходным управлением продолжает лучший легкий агрегат от Zitrek.

Достоинства:

  • Легкий прибор для лучшей расчистки малых площадок от слоя тонкого слоя снега;
  • Четырехтактный двигатель заводится в морозы при помощи ручного стартера;
  • Угол выброса можно менять поворотом снегоотвода;
  • Шнек имеет резиновое покрытие для уборки хрупких поверхностей;
  • Способен отбрасывать снег на расстояние до 10 м, что обеспечивает чистоту участка без дополнительной уборки.

Недостатки:

  • Одна передача.
Zitrek ST4601

Husqvarna ST 151

Чтобы убрать недавно выпавший снег, не обязательно покупать тяжелую мощную снегоуборочную машину. Можно приобрести компактный вариант, такой, как ST 151 из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

  • Ширина ковша 53 см позволяет быстро очистить дорожки и отбросить снег на расстояние до 8 м;
  • Шнек с резиновым покрытием не царапает и не нарушает целостность дорожного покрытия;
  • Оснащен как обычным ручным стартером, так и электрическим, работающим от бытовой сети, что обеспечивает повышенную эффективность при запуске;
  • Средней мощности двигатель позволит справиться с уборкой, а емкости бака хватит более, чем на 1,5 часа работы;
  • Ручка настраивается под рост пользователя.

Недостатки:

  • Ненадежные пластиковые детали.
Husqvarna ST 151

ТОП-5 самоходных бензиновых снегоуборщиков гусеничного типа

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб)
Champion STT1170E 11 до 15 6/2 6,5 0,7 Да/Да 121 106 900
Daewoo DAST 1370 13 до 16 6/2 3,5 0,55 Да/Да 121 149 990
Daewoo DAST 1590 15 до 16 6/2 6 0,55 Да/Да 142 179 990
Master-Yard MV 23528 RET 11 до 15 6/2 6 0,55 Да/Да 118 189 900
Huter SGC 8100C 70/7/4 11 до 13 6/2 6,5 0,54 Да/Да 109 95 500

Champion STT1170E

Неплохой снегоуборщик с гусеничной ходовой частью.

Достоинства:

  • Использование на льду и в условиях снежного покрова с большой толщиной;
  • Лучшая ширина обработки - 70 см для быстрой уборки на участке;
  • Мощность в 11 л.с делает устройство подходящим для уборки снега на территории парковок и во дворах;
  • Шнек с зубцами крошит обледеневший снег и отправляет его в желоб;
  • Рычаг для поворота снегоотвода под углом;
  • Фонарь для работы при плохом освещении.

Недостатки:

  • Неудобство чистки комплектующих.
Champion STT1170E

Daewoo DAST 1370

Мощный снегоуборщик бензиновый, цена-качество которого уже подтверждены владельцами.

Достоинства:

  • Лучший двигатель с легким запуском для работы в зимние холода;
  • Для удобной работы на склонах предусмотрены треугольные гусеницы;
  • Удобная панель управления с обозначениями;
  • Подобрать удобный для высоты и характера снега режим помогает профессиональная трансмиссия;
  • Металлические шнеки разрезают даже комья льда;
  • Возможность установки положения гусениц в трех режимах: для движения, уборки, транспортировки.

Недостатки:

  • Тяжело управляется за счет веса и габаритов.
Daewoo DAST 1370

Daewoo DAST 1590

Снегоуборщик самоходный самый мощный в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

  • Лучшая мощность обеспечивает длительную работу даже в сильный мороз;
  • Гусеницы EX‑TRACK регулируются в зависимости от типа поверхности и работ, обеспечивая проходимость;
  • Зубчатые шнеки захватывают обледеневший и мокрый снег;
  • Усиленный редуктор предотвращает поломку желоба от попадания комков льда;
  • Уровень масла можно отследить благодаря датчику, что позволит своевременно произвести заправку;
  • Комплектующие имеют защиту от ржавчины.

Недостатки:

  • Тяжелое управление из-за веса.
Daewoo DAST 1590

Master-Yard MV 23528 RET

Рейтинг бензиновых снегоуборщиков для дома по надежности вполне мог бы возглавить этот аппарат китайской сборки с металлическим корпусом и двигателем от Loncin .

Достоинства:

  • Лучшее измельчение и удаление даже плотного обледенелого покрытия благодаря зубчатым шнекам;
  • Двигатель максимально адаптирован под технику, так как выпускается этим же производителем;
  • Дальний выброс снега для расчистки большой площади без дополнительной уборки;
  • Гусеницы можно разблокировать, что увеличивает свободу разворотов и перемещений снегоуборочной машины;
  • Ротор обеспечивает лучшую сохранность снегоотвода от повреждений крупными ледяными фрагментами;
  • Электростартер для запуска в сильный мороз.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Master-Yard MV 23528 RET

Huter SGC 8100C 70/7/4

Самая недорогая и легковесная гусеничная модель в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

  • Электростартер поможет завести двигатель даже после длительного простоя в холодном помещении или на улице;
  • Ковш можно поднять опустить с помощью опорных лыж;
  • Двигатель с верхними клапанами рассчитан на работу зимой и справится даже с большой нагрузкой на агрегат;
  • Не потребуется отвлекаться на настройку положения снегоотвода благодаря наличию ручки близко к оператору;
  • Не нужно прилагать много усилий, чтобы сдвинуть машину;
  • Для лучшей видимости в пасмурный день или в сумерках снегоочиститель оборудован фонарем.

Недостатки:

  • Луч от фонаря частично перекрываться снегоотводом.
Huter SGC 8100C

Маломощные снегоуборочные машины бензинового типа

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек)

Вес (кг)

 Стоимость (руб)
PATRIOT HOME GARDEN PHG 51 5,5 до 15 4/1 3,6 0,41 Нет/Нет 56 23 600
HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E <5,8 до 15 6/2 3 - Да/Да 143 105 900
McCulloch ST61 9619100-62 4,7 до 15 6/1 3 0,59 Да/Нет 87 76 000
Honda HSS760A ETD 5,6 до 15 2/1 3,1 0,55 Да/Нет 115 580 0 000
Cub Cadet XS2 61 SWE 5,4 до 12 6/2 2 0,53 Да/Нет 84 171 000

PATRIOT HOME GARDEN PHG 51

Самоходный снегоочиститель с крупными колесами и несложным управлением.

Достоинства:

  • Четырехтактный двигатель легко заводится и не требует специального обслуживания;
  • Модель является самоходной, что минимизирует усилия оператора;
  • Выбор из пяти скоростей (4 вперед/1 назад) позволяет настроить удобный режим при любом характере снежных заносов;
  • Двухступенчатая система забора и выброса снега создает меньший риск поломки;
  • Для ручного стартера не требуется дополнительный источник энергии;
  • Протекторы на шинах обеспечивают лучшее передвижение по неровностям и рыхлому снегу.

Недостатки:

  • Ненадежный желоб.
PATRIOT HOME GARDEN PHG 51

HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E

Американский снегоочиститель с надежным двигателем и удлинителем желоба.

Достоинства:

  • Рукоятки имеют подогрев для комфортной работы оператора;
  • Для легкой работы в ветреную погоду предусмотрен удлинитель снегоотвода, позволяющий дальше отбрасывать сухой снег;
  • Простое управление дефлектором при помощи передвижения рычага;
  • Широкий ковш помогает произвести очистку небольшого участка быстрее;
  • Двигатель от американского бренда Briggs & Stratton, рассчитанный на зимнюю работу;
  • Рукоять можно отрегулировать до желаемой высоты с помощью 4 позиций перемещения.

Недостатки:

  • Недостаточная маневренность.
HUSQVARNA 9619100-30 ST 261 E

McCulloch ST61 9619100-62

Для работы на просторном участке лучшим выбором будет снегоуборщик бензиновый. Какой лучше купить для долгой работы? - Конечно модель с вместительным баком, как ST61.

Достоинства:

  • Управление поворотом желоба осуществляется рычагом на близкой к оператору панели;
  • Фонари со светодиодами для работы в условиях российской зимы;
  • Рукоятку можно установить в удобное положение;
  • Высокий ковш помогает расчищать толстый слой снега за один проход;
  • Редуктор из алюминия прочен и устойчив к работе с мокрым снегом;
  • Лучшей маневренности способствует возможность разблокировки колес;
  • Возможность выбора оптимальной для работы скорости.

Недостатки:

  • Не выявлено.
McCulloch ST61 9619100-62

Honda HSS760A ETD

Рейтинг бензиновых снегоуборщиков гусеничных самоходных мог бы возглавить HSS760A ETD с электронной регулировкой снегоотвода.

Достоинства:

  • Лучший широкий ковш позволяет отбрасывать больше снега за меньшее время;
  • Забор и выброс снега производится при помощи зазубренного шнека, который “вгрызается” в ледяную корку и дробит ее, и желоба, отбрасывающего снег на расстояние до 15 м;
  • Два варианта стартера: для запуска вручную и с помощью электричества;
  • Четырехтактный бензиновый мотор, работающим на доступном к покупке топливе;
  • Система регулировки высоты и расположения ковша Free-Lock;
  • Настройка положения снегоотвода производится электронной системой.

Недостатки:

  • Высокая стоимость;
  • Большой вес.
Honda HSS760A ETD

Cub Cadet XS2 61 SWE

Снегоуборщики бензиновые самоходные отличаются лучшей приспособленностью к любым условиям. Рейтинг снегоочистителей продолжает XS2 61 SWE. Агрегат не отличается высокой мощностью, но качественно выполняет свою работу даже в мороз. 

Достоинства:

  • Имеет два стартера для запуска машины в любых условиях;
  • Устойчивый к холоду двигатель с верхним расположением клапанов;
  • Выбор нужной скорости из 8-ми передач;
  • Протектор на шинах обеспечивает сцепления с поверхностью и улучшает проходимость техники;
  • Выброс снега регулируется с помощью джойстика на панели управления, а желоб может фиксироваться в под разными углами и наклоном;
  • Опорные лыжи для подъема ковша над поверхностью;
  • Фара для удобства работы в зимнее время.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Cub Cadet XS2 61 SWE

Самые мощные бензиновые аппараты

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб)
Huter SGC 8000 70/7/18 11 - 6/2 6,5 0,54 Да/Да 110 74 700
CHAMPION ST1376E 13 до 15 6/2 6,5 0,55 Да/Да 124 109 000
AL-KO SnowLine 760 TE 112930 13 до 15 6/2 5 0,5 Да/Да 126 160 000
Ресанта СБ 8100Э 70/7/35 13 до 15 6/2 6,5 0,5 Да/Да 110 87 100
Daewoo DAST 1080 10 до 16 6/2 4,6 - Да/Нет 123 170 000

Huter SGC 8000 70/7/18

В рейтинге моделей по цене-качеству этот самоходный бензиновый снегоуборщик получила бы одну из первых позиций.

Достоинства:

  • Протектор на колесах позволяет устройству лучше справляться со сложным рельефом и не буксовать;
  • Лучшей ширины ковш для быстрой уборки как узких дорожек, так и площадок;
  • Опорная лыжа защищает ковш от повреждений и дает возможность работать на твердом покрытии;
  • Четырехтактный бензиновый двигатель предназначен для работы при минусовых температурах;
  • Шнек с зубьями откалывает подмерзший снег, а двухступенчатая система исключает поломку комплектующих.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Huter SGC 8000

CHAMPION ST1376E

Маневренный агрегат с четырехтактным двигателем.

Достоинства:

  • Справляется с настом и наледью при помощи стального шнека и мощного двигателя на 13 л.с.;
  • Для заправки четырехтактного двигателя потребуется доступное топливо АИ-92;
  • Емкости бака при полной загрузке хватит на три часа работы;
  • Два варианта запуска: с помощью ручного или электрического стартера;
  • Подбор подходящей для оператора и характера работ скорости;
  • Модель является самоходной;
  • В комплекте есть инструмент для прочистки желоба.

Недостатки:

  • Не выявлено.

AL-KO SnowLine 760 TE 112930

Агрегат с лучшим широким ковшом и удобным управлением за счет выбора скоростей на коробке передач.

Достоинства:

  • Четырехтактный двигатель с высоким КПД за счет верхних клапанов;
  • Лучшая ширина уборки в рейтинге - 76 см;
  • Гусеничная ходовая часть помогает машине передвигаться на заснеженных участках или по льду;
  • Хорошую маневренность обеспечивают 6 передних и две задние скорости;
  • Для сильных морозов предусмотрен запуск через электростартер;
  • Для операций в вечернее время предусмотрена фара.

Недостатки:

  • Неудобное расположение ручки управления желобом.
AL-KO SnowLine 760 TE 112930

Ресанта СБ 8100Э 70/7/35

Достойная снегоуборочная машина для работ на дачном участке или для профессионального применения.

Достоинства:

  • Ширины и высоты захвата достаточно для работы с высокими сугробами на придомовой территории и дворовых дорожках;
  • Комфорт в работе благодаря подогреву ручек;
  • Для долгой работы без дозаправки предусмотрен вместительный топливный бак;
  • Желоб выбрасывает шнек на расстояние до 15 м, это удобно при уборке широкой площадки;
  • Агрессивный протектор позволяет избежать пробуксовки на рыхлом снегу.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Ресанта СБ 8100Э

Daewoo DAST 1080

Чтобы мысли о необходимости дозаправки не мешали работе, желательно приобретать модели с баком большой вместимости. Неплохой пример такой модели - DAST 1080.

Достоинства:

  • Мощность в 10 л.с. дает возможность использовать агрегат в тяжелых условиях и при уборке значительной территории;
  • Экономичный расход топлива: в баке на 4,6 литра при полной загрузке будет достаточно более чем на 3 часа;
  • Широкие колеса обеспечивают лучшую проходимость за счет нестандартных протекторов;
  • Выбор скорости в зависимости от жесткости и величины снежной насыпи (шесть передних и две задние передачи);
  • Компактная панель управления с обозначениями;
  • Возможность установить ковш на нужную высоту с помощью лыж.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Daewoo DAST 1080

Лучшие недорогие снегоочистители для дома

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Дальность выброса (м) Количество передач (передние/задние) Емкость бака (л) Наиб. глубина снега (м) Доп.опции (фары/подогрев ручек) Вес (кг) Стоимость (руб)
Champion ST861BS 9 до 14 6/2 2,7 0,55 Да/Да 122 95 990
Daewoo Dast 8565 8,5 до 13 6/2 6 0,52 Да/Да 92 99 990
Patriot PS 603 6,5 до 10 6/2 3 0,4 Нет/Нет 60 46 900
Sturm STG7661EL 4603010106937 7 до 11 6/2 3,5 0,51 Нет/Нет 79 83 280
Patriot Сибирь 67CE 426108667 7 до 15 4/2 2,2 0,53 Да/Да 73 71 200

Champion ST861BS

Снегоуборщик с простой конструкцией для уборки на небольшом участке.

Достоинства:

  • Подойдет для уборки не только свежевыпавшего, но и обледенелого снега, благодаря зубчатым краям шнеков;
  • Достаточно высокая мощность способствует длительной уборке на заснеженном участке;
  • Желоб поворачивается с помощью ручки и выбрасывает снег на расстояние до 14 метров;
  • Крыльчатка помогает избежать повреждений желоба и механизмов от крупных частиц ледяной крошки;
  • Лучший американский двигатель выдерживает высокую нагрузку;
  • Для комфортного запуска в любую погоду предусмотрены два стартера.

Недостатки:

  • Качество сборки.
Champion ST861BS

Daewoo Dast 8565

Представитель недорогих агрегатов, изготовленный с применением лучших технологий Daewoo.

Достоинства:

  • Широкие шины с протектором обеспечивают лучший контакт с любым снежным покрытием;
  • Шестилитровый бак позволяет работать со снегоочистителем свыше 4-х часов от одной заправки бензином;
  • Панель управления со схемами на русском языке;
  • Имеет 6 скоростей переднего хода и две реверсивные передачи;
  • Металлический желоб вращается на 180 градусов для выброса снега в нужном направлении;
  • При уборке только что выпавшего снега можно использовать управление одной рукой благодаря опции блокировки ручек.

Недостатки:

  • Сложности при повороте желоба.
DAST_8565_6

Patriot PS 603

Бюджетное оборудования для территории частного дома и самая легковесная модель нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

  • Лучшая совместимость двигателя с оборудованием за счет использования мотора этого же бренда;
  • Крупные колеса позволяют преодолевать неровности и снежные насыпи;
  • Мотор заводится даже в мороз (до -25 градусов);
  • Бронзовая шестерня в редукторе увеличивает срок службы комплектующих;
  • Не требует усилий от оператора при управлении;
  • Зубчатые лопасти шнека “грызут” даже плотную наледь.

Недостатки:

  • Неудобство поворота желоба.
Patriot PS 603

Sturm STG7661EL 4603010106937

Лучший самоходный бензиновый снегоуборщик для очистки малых территорий от свежего и слежавшегося снега.

Достоинства:

  • Движок оснащен защитой, которая срабатывает при понижении уровня масла до критического;
  • Рычаги и другие элементы управления находятся на расстоянии вытянутой от оператора;
  • Есть фара для работы в темноте;
  • Благодаря электростартеру снегоуборочная машина заводится даже в холод;
  • Четырехтактный двигатель заправляется доступным к покупке топливом;
  • Угол выброса регулируется до 45 градусов.

Недостатки:

  • Не выявлено.
Sturm STG7661EL 4603010106937

Patriot Сибирь 67CE 426108667

Завершает наш список лучших машин снегоочиститель китайского производства с крупными колесами.

Достоинства:

  • Два стартера помогут запустить двигатель в любых условиях;
  • Оптимален для малого участка, полного бака хватит на 2 часа;
  • Выброс снега производится на расстояние до 15 метров;
  • Лучшие условия для оператора обеспечивает подогрев ручек и осветительная фара;
  • Выбор из 6 скоростей расширяет возможности снегоуборочной машины;
  • Справится со снежной насыпью до 53 см в высоту.

Недостатки:

  • Сложная настройка высоты выброса.
Patriot Сибирь 67CE 426108667
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