Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
Арт. О00000007648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|730x590x630
- Снегоуборщик Patriot PS 603 - специальная техника для очистки территории возле загородного дома от зимних осадков. Оснащен мощным 4-х тактым двигателем Patriot 168F. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега.
Преимущества
- Двигатель адаптирован для работы при температурах - 25°С
- Широкий выбор скоростей
- Реверс - маневренность снегоуборщика
- Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°
- Регулировка направления выброса
- В конструкции используются только подшипники, а не втулки
- На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика