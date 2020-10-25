Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603

Преимущества

Двигатель адаптирован для работы при температурах - 25°С

Широкий выбор скоростей

Реверс - маневренность снегоуборщика

Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°

Регулировка направления выброса

В конструкции используются только подшипники, а не втулки

На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика

Снегоуборщик Patriot PS 603 - специальная техника для очистки территории возле загородного дома от зимних осадков. Оснащен мощным 4-х тактым двигателем Patriot 168F. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега.