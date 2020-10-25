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Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
4.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Арт. О00000007648
    4.0
    1
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
    Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603
      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603

      Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603 426108603

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007648
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		730x590x630
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик Patriot PS 603 - специальная техника для очистки территории возле загородного дома от зимних осадков. Оснащен мощным 4-х тактым двигателем Patriot 168F. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега.

        Преимущества

        • Двигатель адаптирован для работы при температурах - 25°С
        • Широкий выбор скоростей
        • Реверс - маневренность снегоуборщика
        • Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°
        • Регулировка направления выброса
        • В конструкции используются только подшипники, а не втулки
        • На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика