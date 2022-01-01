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Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
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Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
    Арт. О00000035032
    Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
    Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
    Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
    Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
      Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
      Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
      Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
      Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930

      Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000035032

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1190х810х875
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930 на гусеничном ходу может за один заход очищать заснеженную территорию на 76 см в ширину. Благодаря высокой мощности двигателя легко очищает от снега даже большие площади. Компактная панель управления со встроенной фарой и подогрев ручек обеспечивают комфортное управление. Металлический зазубренный шнек способствует увеличению качества очистки территории. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега. Гусеницы способствуют лучшей проходимости по неровным участкам, улучшают устойчивость снегоуборщика.

        Преимущества

        • Все важные рычаги и переключатели легко доступны
        • Мощный двигатель OHV - высокий КПД и экономичный расход топлива
        • Дальность выброса - 15 м
        • Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
        • Электростартер 230В
        • Прочность
        • Надежность
        • Наличие фары
        • Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции
        • Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку