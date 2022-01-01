Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930
Арт. О00000035032
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1190х810х875
- Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930 на гусеничном ходу может за один заход очищать заснеженную территорию на 76 см в ширину. Благодаря высокой мощности двигателя легко очищает от снега даже большие площади. Компактная панель управления со встроенной фарой и подогрев ручек обеспечивают комфортное управление. Металлический зазубренный шнек способствует увеличению качества очистки территории. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега. Гусеницы способствуют лучшей проходимости по неровным участкам, улучшают устойчивость снегоуборщика.
Преимущества
- Все важные рычаги и переключатели легко доступны
- Мощный двигатель OHV - высокий КПД и экономичный расход топлива
- Дальность выброса - 15 м
- Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
- Электростартер 230В
- Прочность
- Надежность
- Наличие фары
- Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции
- Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку