Преимущества

Все важные рычаги и переключатели легко доступны

Мощный двигатель OHV - высокий КПД и экономичный расход топлива

Дальность выброса - 15 м

Количество передач - 6 вперед/ 2 назад

Электростартер 230В

Прочность

Надежность

Наличие фары

Металлический желоб обеспечивает долговечность конструкции

Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку

Бензиновый снегоуборщик AL-KO SnowLine 760 TE 112930 на гусеничном ходу может за один заход очищать заснеженную территорию на 76 см в ширину. Благодаря высокой мощности двигателя легко очищает от снега даже большие площади. Компактная панель управления со встроенной фарой и подогрев ручек обеспечивают комфортное управление. Металлический зазубренный шнек способствует увеличению качества очистки территории. Возможна регулировка дальности и направления выброса снега. Гусеницы способствуют лучшей проходимости по неровным участкам, улучшают устойчивость снегоуборщика.