Содержание:
- Устройство газовой колонки
- На какие элементы лучше обратить внимание?
- Какие параметры взять во внимание при выборе?
- Газовая колонка какой фирмы лучше?
- Лучшие бюджетные газовые колонки
- Лучшие газовые колонки для дома по функциональности
- Лучшие газовые колонки для квартиры в соотношении цена/качество
- Лучшие премиум газовые колонки
- Лучшие газовые колонки для нескольких точек водоразбора (напорный водонагреватель)
- Лучшие газовые колонки электронные
- Лучшие универсальные колонки для дома и дачи (перенастройка на сжиженный газ)
В многоквартирных домах и частной застройке популярна установка газовых колонок. Владельцы жилплощади ни с проста отдают предпочтение такому способу: нагревание воды с использованием газа является одним из самых выгодных, да и не придется мучиться в период сезонных ремонтных работ водопровода. Основные особенности выбора такого устройства и топ газовых колонок для квартиры и дачи приведем в этой статье.
Устройство газовой колонки
Колонка состоит из металлического корпуса, теплообменников, патрубков для подведения воды и газа (пропана), а также отведения нагретой воды, отверстия для отведения продуктов горения, системы управления и датчиков.
При поступлении в патрубок воды срабатывает датчик, который запускает поступление газа в горелку к элементу поджига (пьезоэлементу, батарейкам или гидрогенератору). Когда вода достигнет мембраны и надавливает на нее, газ поджигается и начинается нагрев воды.
Газовые водонагреватели бывают проточными или накопительными. Первые отличаются компактностью и большим потреблением, но быстрее обеспечат пользователя горячей водой. Вторые более громоздки за счет накопительного бака, контроль за температурой и поступлением воды осуществляется автоматически.
На какие элементы лучше обратить внимание?
Лучшая газовая колонка для дома отличается качественным исполнением всех ее деталей. Что важно при покупке газового водонагревателя?
- Теплообменник. От качества этой составляющей во многом зависит качество прибора. Лучшим вариантом будет нагреватель с медным теплообменником. Более дешевые модели (чаще китайской сборки) выполняются из тонкой жести, но длительность службы такого прибора очень невелика. Также в теплообменнике важен диаметр подводящих трубок: чем он больше, тем реже придется очищать внутреннее пространство проводящих деталей от последствий загрязнения воды.
- Водяной блок. Здесь предпочтение лучше отдать детали из металла. Пластиковое исполнение этой составляющей более хрупкое, а постоянное откручивание резьбовых соединений для прочистки или замены фильтра и мембраны приведет к еще большему разрушению материала.
- Режим регулировки воды и газа. По этому параметру выделяют водонагреватели с ручной и автоматической регулировкой.
|
Режим
|
Особенности
|
Ручной
|
Подразумевает управление посредством поворота вентилей газа и воды. Позволяет настроить нужный поток воды и поступление газа в горелку для достижения необходимой температуры и интенсивности нагрева. Недостаток такой регулировки выявляется при включении второй точки водоразбора, температура воды может резко снизиться.
|
Автоматический
|
Плюс в том, что автоматика не требует присутствия оператора для установки потока и температуры, но ее выход из строя может повлечь за собой сложный ремонт и замену большого блока деталей.
Каждый обзор газовых колонок для квартиры обычно содержит модели с ручным управлением, но большим спросом пользуется и газовая колонка автомат. Какая лучше зависит от предпочтений и возможностей покупателя.
- Камера сгорания и подача кислорода. В водонагревателях реализованы два варианта устройства камеры сгорания: открытый и закрытый. В первом случае кислород забирается из комнаты, где установлен агрегат. Во втором - с улицы. Закрытая камера считается более безопасной, так как исключает попадание каких-либо продуктов сгорания в воздух помещения.
- Отвод продуктов сгорания газа. Обычно он осуществляется через дымоход. Но есть модели, которые не предусматривают наличие вывода дыма и остатков горения во внешнюю среду. Такие водонагреватели опасно иметь в квартире без хорошо функционирующей системы вентиляции.
- Система безопасности. В современных моделях есть много дополнительных функций повышающих удобство и безопасность применения. К ним относят: клапан для сброса излишней жидкости, датчик избыточного нагрева, газ-контроль и другие.
- Поджиг. Мы упоминали, что поджиг газа может осуществляться в водонагревателях при помощи пьезоэлемента, гидрогенератора или батареек. Наиболее надежным считается пьезоподжиг, несмотря на некоторое неудобство использования. Применение ручного поджига убережет от рисков, связанных с выходом из строя автоматики.
Батарейки дают искру при замыкании электроконтактов. Такой способ розжига горелки малоэффективен и недолговечен в случае повышенной влажности в помещении. Ну и, конечно, батарейки нуждаются в периодической замене.
Гидрогенератор срабатывает, когда в устройство начинает поступать вода. Его минусом является большая шумность в сравнении с другими способами поджига. Но, если газовая колонка без электроподжига имеет корпус с качественной изоляцией, этой проблемы можно избежать.
- Габариты. Газовые колонки, как правило, вертикально закрепляют на стене кухни квартиры или подсобного помещения в доме. Для подключения к трубам используют гибкую подводку. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы устройство без проблем встроилось в интерьер, имело возможность выводы дымохода, не было стеснено другой мебелью, техникой или коммуникациями. Нужно знать, что размещение нагревателя в ванной крайне опасно. Из-за недостаточной естественной тяги и плохой вентиляции пользователь рискует задохнуться от угарного газа.
Какие параметры взять во внимание при выборе?
Бывают площади, для которых единственный оптимальный вариант нагрева воды - газовый водонагреватель. Какой лучше приобрести при конкретных условиях, чтобы хватало на все нужды и газ не сжигался понапрасну? - Прежде всего следует производить расчет из показателей мощности и производительности.
- Мощность. Определяет сколько потребуется энергии для обеспечения работы колонки с одной или нескольким точками водозабора. Какую выбрать газовую колонку для квартиры или дома по мощности можно посмотреть в таблице ниже.
|
Мощность (кВт)
|
Количество точек разбора
|
Напор воды
|
17-19
|
1
|
Слабый или средний
|
20-24
|
2
|
Средний или сильный
|
28-31
|
2+
|
Необходимый для достаточного обеспечения водой многоэтажного здания со сложной системой водоснабжения.
- Производительность и объем потребляемой воды. Обеспечение определенной производительности агрегата зависит от его мощности. Но стоит ли брать мощный прибор, если водоразбор будет небольшим? - Конечно, нет. Это приведет к высоким энергозатратам. Вот средние показатели, на которые стоит ориентироваться.
|
Производительность (л/мин)
|
Количество человек
|
8
|
1-2
|
10
|
2-3
|
13
|
4-5
Также важно отметить, что здесь при расчетах стоит взять во внимание напор: если сеть не может обеспечить, например, более 10 литров воды в минуту, то покупать агрегат с высокой производительностью не имеет смысла.
- Шумность. Не такой значимый фактор, если прибор размещен в подсобном помещении, а вот агрегат, который шумит на кухне, может доставить обладателю дискомфорт. Поэтому предпочтение лучше отдать тихим моделям.
Газовая колонка какой фирмы лучше?
Какую газовую колонку лучше купить в квартиру или дом? - Лучше остановить свой выбор на моделях от производителей, качество продукции которых уже подтверждено отзывами покупателей. В наш список лучших производителей газовых водонагревателей вошли:
- Bosch. Один из самых популярных производителей инструмента и приборов для дома. Колонки бренда имеют много положительных отзывов пользователей, которые отмечают надежность и экономичность продукта.
- Zanussi. Еще один гигант на рынке бытовых приборов. Агрегаты от итальянского бренда Zanussi имеют фильтры для газа и оснащены газ-контролем.
- Baltgaz. Российский производитель и поставщик приборов и комплектующих для работы с газовым оборудованием, а также водонагревательной и отопительной техники. Колонки отличаются ручным управлением и автоматическим розжигом.
- Neva. Торговая марка бренда Baltgaz. Российский поставщик водонагревательного оборудования, который оснащает свои нагреватели пьезоподжигом. Оборудование марки имеет доступную цену.
- Ariston. Фирма, специализирующаяся на выпуске бытовой техники. Модели бренда также отличаются бюджетной стоимостью благодаря китайскому производству.
- Electrolux. Шведский производитель бытовых товаров от ходового до премиум - сегмента. Колонки имеют открытую камеру и дисплей, отражающий настройки и температуру.
- Baxi. Производит технику для отопления и водоснабжения промышленных помещений, коммерческих площадей, домов и квартир. Модели от Baxi отличаются наличием защиты от перегрева и механическим управлением.
- Gorenje. Известен производством техники для дома и водонагревателей. В ассортименте марки водонагреватели с электронным поджигом и газ-контролем.
- VilTerm. Поставщик газовых колонок с производством в России. Продукция компании отличается надежностью благодаря латунным компонентам для нагрева воды.
Лучшие бюджетные газовые колонки
|
Модель/Характеристика
|
Тип розжига
|
Мощность (кВт)
|
Камера сгорания
|
Производительность (л/мин)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Страна производства
|
Стоимость (руб)
|
BaltGaz Classic 10
|
Электронный
|
17,9
|
Открытая
|
10
|
60<
|
Россия
|
24 500
|
VilTerm S11
|
Электронный
|
21
|
Открытая
|
11
|
60
|
Россия
|
13 200
|
Neva 4510
|
Электронный
|
20
|
Открытая
|
10
|
80
|
Россия
|
13 010
|
Ariston Fast R 10
|
Электронный
|
20
|
Открытая
|
10
|
-
|
Китай
|
10 755
|
Zanussi GWH 12 Fonte
|
Электронный
|
23
|
Открытая
|
11,3
|
-
|
Китай
|
11 865
BaltGaz Classic 10
Начинает топ газовых колонок для квартиры и дома прибор от российского производителя.
Достоинства:
- Работает даже при минимальном давлении воды 0,3 бар;
- Цифровой дисплей показывает текущую температуру воды внутри нагревателя;
- Поддерживает заданную температуру с отклонением не более 2-х градусов;
- Защита камеры сгорания от перегрева осуществляется посредством водяного охлаждения;
- Прибор запускается при открытии крана, поэтому не требует дополнительного контроля со стороны владельца;
- Расход воды и газа плавно регулируется с помощью ручек и панели с разметкой.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
VilTerm S11
Хороший водонагреватель, мощности которого вполне достаточно для обеспечения горячей водой до 3-х человек.
Достоинства:
- Способен работать как на природном, так и на газу в сжиженной форме;
- В процессе работы происходит охлаждение камеры сгорания, поэтому прибор не перегревается даже при длительном выполнении функций;
- Универсальный белый цвет и небольшие габариты позволят разместить прибор даже на небольшой кухне;
- Может поддерживать работу при разборе воды с двух точек;
- Газовый узел из латуни и высококачественные медные трубы повышают срок службы нагревателя.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Neva 4510
В рейтинг проточных газовых водонагревателей по безопасности можно поставить Neva 4510 с газ-контролем и медным теплообменником.
Достоинства:
- Не выходит из строя под воздействием жесткой воды и сделан для эксплуатации в условиях отечественных газовых систем;
- Теплообменник из меди имеет высокую износоустойчивость и не подвержен образованию накипи;
- Лучший водяной узел из латуни устойчив к ржавчине;
- Для сохранности комплектующих от избыточного давления воды предусмотрен клапан сброса;
- Газ-контроль срабатывает при погасании пламени.
Недостатки:
- Необходимость замены батареек.
Ariston Fast R 10
Для небольшого дачного дома неплохим вариантом является водонагревательная газовая колонка. Какую выбрать для лучшего контроля показателей расхода? - Конечно, модель с возможностью настройки потоков воды и модуляцией горелки, как у Fast R 10 из нашего рейтинга.
Достоинства:
- Чтобы продлить срок службы газопроводной системы, предусмотрен фильтр для газа;
- Для защиты от взрывоопасной ситуации при погасании пламени есть газ- контроль;
- Настройка потоков воды и газа происходит вручную, что позволяет контролировать расход ресурсов;
- Работает при низком давлении (минимальное - 1 бар);
- Предусмотрена защита от перегрева.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Zanussi GWH 12 Fonte
Продукт с лучшим в этой категории рейтинга показателем минимального рабочего давления.
Достоинства:
- Показатель нагрева воды отражается на дисплее, что упрощает настройку;
- Теплообменник из меди устойчив к длительной работе;
- При перекрытии поступления воды колонка автоматически отключается;
- Горелка из нержавейки;
- Лучший показатель минимального для работы давления - 0,15 бар;
- Преимуществом модели является система фильтрации газа;
- Защищен от излишнего нагрева горелки.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Лучшие газовые колонки для дома по функциональности
|
Модель/Характеристика
|
Тип розжига
|
Мощность (кВт)
|
Камера сгорания
|
Производительность (л/мин)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Страна производства
|
Стоимость (руб)
|
BAXI SIG-2 11i
|
Электронный
|
19
|
Открытая
|
10,9
|
60
|
Италия
|
26 500
|
Electrolux GWH 11 PRO Inverte
|
Электронный
|
22
|
Открытая
|
11
|
70
|
Китай
|
16 400
|
VilTerm S13
|
Электронный
|
26
|
Открытая
|
13
|
60
|
Россия
|
14 800
|
Mora Vega 10
|
Пьезоподжиг
|
17,3
|
Открытая
|
10
|
-
|
-
|
26 000
|
Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP
|
Электронный
|
21,5
|
Закрытая
|
11
|
70
|
Китай
|
28 500
Газовая колонка BAXI SIG-2 11i
Выбор газовой колонки для квартиры должен основываться прежде всего на надежности продукта. BAXI, как эксперт в водонагревательной технике, оснащает свои модели современными системами безопасности и защитой от некачественной воды. Хороший пример в нашем рейтинге - SIG-2 11i.
Достоинства:
- Пламя автоматически зажигается и регулируется по силе потока воды;
- Можно настроить мощность и температуру благодаря многоуровневым регуляторам;
- Система подачи воды из латуни устойчива к ржавчине;
- Возможно настроить прибор на работу на сжиженном газе;
- Долговечный теплообменник из меди стоек к разрушению и высоким температурам;
- Регулятор потока газа позволяет работать при давлении около 0,2 бар без дополнительных настроек.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Electrolux GWH 11 PRO Inverter
Водонагреватель с современным дизайном и точной настройкой температуры из нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Первая в рейтинге модель с системой самодиагностики;
- Есть клапан для сброса при возникновении избыточного давления;
- Высокая точность установки температуры с погрешностью не более 1 градуса;
- Современный дисплей с кнопками для настройки режима;
- Теплообменник из меди;
- Отображение уровня заряда батареи поможет вовремя осуществить замену.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания;
- Нужна замена батареек.
VilTerm S13
Бюджетный прибор с высокой мощностью и медным теплообменным блоком.
Достоинства:
- Один из лучших показателей мощности в рейтинге - 26 кВт;
- Долгий срок службы благодаря медным трубкам и теплообменнику;
- Системы безопасности срабатывают при перегреве воды, прекращении подачи газа, затухании пламени, уменьшении тяги;
- Средний показатель производительности позволяет осуществлять водоразбор с двух точек;
- Работает при минимальном давлении от 0,15 бар.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Mora Vega 10
Водогазовый нагреватель, оптимальный для использования с одной точкой водоразбора, который мы также включили в рейтинг лучших.
Достоинства:
- Пьезоподжиг не требует замены расходников;
- Диаметр трубок медного теплообменника - 18 мм, что способствует лучшей скорости протока воды даже при загрязнении;
- Колонка включается при малом напоре воды (от 2,5 л/мин);
- Защита от перегрева воды возможна благодаря ограничителю температуры нагрева;
- Запускается только при наличии потока воды.
Недостатки:
Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP
Какой проточный газовый водонагреватель купить для длительной работы? - Важно, чтобы прибор был безопасен для пользователей и доставлял минимум хлопот при регулировке, как NEXT EVO SFT 11 NG EXP в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Мощность регулируется при помощи термостата, не требуя участия в процессе оператора;
- Закрытая камера сгорания препятствует проникновению в помещение даже малейших остатков продуктов сгорания;
- Лучшая система принудительной вентиляции способствует быстрому удалению выхлопов;
- Теплообменник из меди;
- Запускается благодаря сетевому электроподжигу, не требует замены батареек.
Недостатки:
Лучшие газовые колонки для квартиры в соотношении цена/качество
|
Модель/Характеристика
|
Тип розжига
|
Мощность (кВт)
|
Камера сгорания
|
Производительность (л/мин)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Страна производства
|
Стоимость (руб)
|
BOSCH WR 10-2 P23
|
Пьезоподжиг
|
17,4
|
Открытая
|
10
|
60
|
Португалия
|
22 000
|
Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
|
Электронный
|
28
|
Открытая
|
14
|
70
|
Китай
|
14 990
|
Zanussi GWH 10 Fonte
|
Электронный
|
18,5
|
Открытая
|
10
|
-
|
Китай
|
9 000
|
BaltGaz 11 Comfort
|
Автоматический
|
21
|
Открытая
|
11
|
-
|
Россия
|
14 000
BOSCH WR 10-2 P23
Какой лучше проточный газовый водонагреватель при небольшом потреблении воды? - В таком случае будет достаточно обзавестись маломощным прибором с простым ручным управлением. Можно присмотреться к WR 10-2 P23 от Bosch из рейтинга.
Достоинства:
- Изменение мощности в зависимости от текущего расхода;
- Прибор запустится даже при низком давлении воды в трубопроводе (от 0,1 атм);
- Удобный пьезоподжиг не требует обслуживания;
- Теплообменник произведен из меди, а горелка выполнена из нержавеющей стали, что повышает износостойкость прибора;
- Есть защита от излишнего нагрева значимых частей.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Высокопроизводительная газовая колонка лучшая по цене/качеству в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Установка температуры с минимальным отклонением (1 градус);
- Опция самодиагностики;
- Лучшая система безопасности не даст водонагревателю включаться при отсутствии воды или при перегреве;
- Есть индикатор заряда батареи для своевременной замены расходников;
- Избежать повреждения труб от избыточного давления помогает клапан сброса;
- Теплообменник из бескислородной меди.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Zanussi GWH 10 Fonte
Пользователи прибора отмечают быстрый эффективный нагрев воды и стильный минималистичный дизайн.
Достоинства:
- Горелка начинает работать при поступлении в прибор воды;
- Настройка температуры воды и мощности позволяют обеспечивать нужные характеристики без лишних энергозатрат;
- Текущая температура воды отражается на дисплее;
- Оцинкованный дымоотвод, медный теплообменник, горелка из нержавеющей стали обеспечивают качественное выполнение функций и длительный срок работы;
- Одна из лучших по стоимости моделей в рейтинге.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
BaltGaz 11 Comfort
Рейтинг проточных газовых водонагревателей по надежности в бытовых условиях эксплуатации может дополнить этот агрегат от BaltGaz.
Достоинства:
- Мощность работы прибора можно настраивать в зависимости от расхода воды;
- Водяное охлаждение камеры сгорания позволяет избежать перегрева устройства;
- Расход газа и воды можно устанавливать с помощью ручных многоступенчатых регуляторов;
- Соответствие ГОСТ по климатической безопасности;
- Газ-контроль и фильтр для лучшей сохранности комплектующих прибора;
- На дисплее можно контролировать заряд батареи и температуру воды.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания;
- Нужен контроль заряда батареи.
Лучшие премиум газовые колонки
|
Модель/Характеристика
|
Тип розжига
|
Мощность (кВт)
|
Камера сгорания
|
Производительность (л/мин)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Страна производства
|
Стоимость (руб)
|
BaltGaz Comfort 15
|
Автоматический
|
30
|
Открытая
|
-
|
90
|
Россия
|
25 000
|
Neva 5514Е 30986
|
Электронный
|
27,6
|
Открытая
|
14
|
60
|
Россия
|
17 880
|
Bosch WR 13-2B 23
|
Электронный
|
22,6
|
Открытая
|
13
|
50
|
Венгрия
|
23 000
|
Ariston FAST EVO ONT C 11 NG RU
|
Электрический
|
19
|
Открытая
|
11
|
65
|
Китай
|
25 000
BaltGaz Comfort 15
Лучшие водонагреватели газовые имеют возможность работы на сжиженном газе, большой диапазон регулировки температур и высокий КПД. Неплохой пример такой модели - Comfort 15 из нашего рейтинга.
Достоинства:
- Можно настроить прибор на работу на природном или сжиженном газе;
- Камера сгорания имеет водяное охлаждение, поэтому низок риск перегрева;
- Дисплей показывает текущую температуру нагретой воды;
- Автоматический поджиг не требует контроля оператора;
- Один из лучших показателей мощности в нашем рейтинге (30 кВт);
- Лучшая температура нагрева воды (90 градусов);
- Несколько систем безопасности для бесперебойной работы и защиты прибора от поломок.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Neva 5514Е 30986
Для больших квартир или домов желательно выбирать производительные газовые колонки. Рейтинг надежности и качества водонагревателей можно дополнить российской моделью от Neva.
Достоинства:
- Может работать с жесткой водой;
- Бескислородный медный теплообменник имеет продолжительный срок службы;
- Высокая мощность и производительность позволяют обеспечивать водой дачный дом;
- Нешумная работа позволяет разместить прибор в жилом помещении;
- Дисплей отражает не только текущую температуру воды, но и возникающие при работе ошибки;
- Обеспечивает водой 1-2 точки водозабора.
Недостатки:
- Работает от дорогих энергоемких батарей.
Bosch WR 13-2B 23
Для небольшого дома или административного здания можно выбрать водонагреватель проточный газовый. Рейтинг лучших приборов продолжает прибор WR 13-2B 23.
Достоинства:
- Работает от сжиженного и природного газа, что увеличивает возможности применения;
- Может обеспечить производительность до 13 литров в минуту;
- Поджиг газа происходит только при необходимости нагрева, что позволяет значительно экономить ресурсы;
- Контроль поджига, поступления газа и воды, дымовой тяги;
- Обеспечивает водой несколько водоразборных точек.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Ariston FAST EVO ONT C 11 NG RU
Если вы планируете покупку водонагревателя для кухни, то для этого подойдет газовая колонка. Какая лучше встроится в интерьер? - Можно выбрать компактную модель универсального цвета, как FAST EVO ONT C NG RU.
Достоинства:
- Функционирует при наименьшем давлении воды в 0,1 бар;
- Стальной корпус и медный теплообменник способствуют долгому сроку службы;
- Не требует батареек, так как оснащен сетевой вилкой для питания от розетки;
- Мощность настраивается в зависимости от температуры воды;
- Адаптирована под особенности российских систем водо- и газоснабжения;
- Легко монтируется и обладает современным дизайном.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Лучшие газовые колонки для нескольких точек водоразбора (напорный водонагреватель)
|
Модель/Характеристика
|
Тип розжига
|
Мощность (кВт)
|
Камера сгорания
|
Производительность (л/мин)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Страна производства
|
Стоимость (руб)
|
BaltGaz Comfort 17
|
Автоматический
|
33
|
Открытая
|
17
|
60
|
Россия
|
14 700
|
INNOVITA Amalfi 17 RS i HM NG
|
Электронный
|
29,4
|
Закрытая
|
17
|
60
|
Иран
|
43 000
|
Bosch WTD18 AME 7736502894
|
Электронный
|
31,6
|
Закрытая
|
18
|
60
|
-
|
85 000
|
RINNAI RW-24BF RNN-498900041
|
Электронный
|
50
|
Закрытая
|
24
|
70
|
Южная Корея
|
55 000
|
WERTRUS 16E WHITE
|
Электронный
|
32
|
Открытая
|
16
|
-
|
Китай
|
21 000
BaltGaz Comfort 17
Лучшие газовые колонки для квартиры и дома выпускаются не только в белом цвете. Вот пример модели в оттенке “нержавеющая сталь”.
Достоинства:
- Высокий для рейтинга показатель производительности - 17 л/мин;
- Постоянный поток горячей воды благодаря автоподжигу;
- Теплообменник из меди;
- Вода нагревается до оптимальной для российских водопроводов температуры в 60 градусов;
- Один из лучших показателей максимальной мощности - 33 кВт позволяет осуществлять бесперебойную подачу горячей воды даже в большом доме;
- Дисплей с яркими обозначениями текущей температуры воды.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
INNOVITA Amalfi 17 RS i HM NG
Газовые колонки закрытого типа отличаются большей безопасностью при работе в жилых помещениях. Еще одна колонка такого типа в нашем рейтинге лучших - Amalfi 17 RS i HM NG.
Достоинства:
- Есть термостат, позволяющий следить за температурой нагрева;
- Универсальный диаметр присоединительных отверстий для водо- и газопровода;
- Нейтральное цветовое решение подойдет для большинства интерьеров;
- Принудительный отвод продуктов сгорания увеличивает безопасность использования;
- Предохранительные системы: газ-контроль, клапан сброса давления, фильтр газа;
- Автоподжиг позволяет обеспечить постоянный нагрев поступающей воды.
Недостатки:
Bosch WTD18 AME 7736502894
Самая надежная газовая колонка, рассчитанная на 3 источника водоразбора.
Достоинства:
- Один из лучших показателей производительности нашего рейтинга - 18 литров в минуту позволяет обеспечить водой несколько точек в доме;
- Закрытая камера сгорания для безопасного удаления дыма;
- Температуру воды можно контролировать при поступлении в прибор и на выходе с помощью датчиков;
- Возможность настройки на потребление сжиженного газа;
- Защита IPX4D.
Недостатки:
RINNAI RW-24BF RNN-498900041
Самые надежные газовые колонки отличаются системой безопасности и долговечными материалами. Пример такого прибора - RW-24BF RNN-498900041.
Достоинства:
- Самая высокая производительность среди всех моделей - 24 л/мин;
- Автоподжиг не требует контроля оператора за работой устройства;
- Современная необычная панель управления и отображения сбоев функций;
- Камера сгорания не позволяет остаткам дыма или газа просачиваться в помещение;
- Безопасность при использовании повышают газ-контроль и предохранительный клапан;
- Высокая температура нагрева - 70 градусов.
Недостатки:
WERTRUS 16E WHITE
Марка WERTRUS также выпускает хорошие газовые колонки, одна из лучших моделей - 16E WHITE.
Достоинства:
- Медный теплообменник без содержания кислорода;
- Обозначения на дисплее видно даже в темноте благодаря подсветке;
- Постоянное наличие горячей воды без ручного зажигания благодаря автоподжигу;
- Патрубок для холодной воды имеет усиленную конструкцию, что позволяет избежать протечек;
- Переднюю панель легко снять для обслуживания аппарата.
Недостатки:
Лучшие газовые колонки электронные
|
Модель/Характеристика
|
Тип розжига
|
Мощность (кВт)
|
Камера сгорания
|
Производительность (л/мин)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Страна производства
|
Стоимость (руб)
|
BOSCH GWH 15-2 COD
|
Электронный
|
26,2
|
Открытая
|
-
|
60
|
-
|
23 000
|
Vektor JSD20-W 10L
|
Электронный
|
18
|
Открытая
|
10
|
80
|
-
|
9 300
|
HALSEN WM10
|
Электронный
|
20
|
Открытая
|
10
|
-
|
Китай
|
9 400
|
ZERTEN 24
|
Электронный
|
24
|
Открытая
|
12
|
-
|
Китай
|
8 500
BOSCH GWH 15-2 COD
Для нагрева воды для бытовых нужд в доме вполне подойдет газовая колонка. Рейтинг надежности можно дополнить данной моделью, устойчивой к перепадам давления воды.
Достоинства:
- Безопасность за счет контроля за наличием пламени;
- Теплообменник из меди и стальная горелка обладают высокими антикоррозионными свойствами;
- Подходит для работы на природном и сжиженном топливе;
- Датчик просигнализирует об избыточном нагреве устройства;
- Запускается даже при минимальном давлении от 0,1 бар.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Vektor JSD20-W 10L
Колонка небольшой мощности, позволяющая одновременно задействовать вторую точку водоразбора.
Достоинства:
- Не требует ручного включения и запускается при открывании крана;
- Нагревает воду до 80 градусов, что позволяет использовать прибор для двух точек водоразбора без потери в напоре;
- Данные о температуре отражаются на дисплее;
- Не выйти из строя прибору помогает встроенная защита от избыточного нагрева;
- Включение прибора происходит даже при слабом напоре воды (от 0,2 бар).
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
HALSEN WM10
Хороший вариант агрегата невысокой мощности, которого достаточно для организации горячего водоснабжения в городской квартире.
Достоинства:
- Система нагрева срабатывает, когда пользователь открывает кран и выключается при его закрытии;
- Температура нагретой воды отражается на дисплее;
- Запуск срабатывает даже при малом давлении воды (от 0,3 бар);
- Избежать избыточного нагрева комплектующих позволяет встроенная система защиты;
- Небольшой вес колонки не создаст проблем при монтаже.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
ZERTEN 24
Покупатели отмечают малошумную работу колонки и хорошую работу электроники.
Достоинства:
- Для удобства контроля показателей предусмотрен дисплей;
- Система запустится даже при низком давлении воды (0,2 бар);
- Для подключения не требуется розетка, так как поджиг работает от батареек;
- Высокая мощность - 24 кВт;
- Для сброса лишнего давление предусмотрен предохранительный клапан.
Недостатки:
- Быстро отсыревают батарейки.
Лучшие универсальные колонки для дома и дачи (перенастройка на сжиженный газ)
|
Модель/Характеристика
|
Тип розжига
|
Мощность (кВт)
|
Камера сгорания
|
Производительность (л/мин)
|
Наиб. температура нагрева воды (градусы)
|
Страна производства
|
Стоимость (руб)
|
Neva 4513M
|
Электронный
|
26
|
Открытая
|
13
|
90
|
Россия
|
16 000
|
Bosch WR 13-2P23
|
Пьезоподжиг
|
22,6
|
Открытая
|
13
|
60
|
Португалия
|
25 000
|
Neva 4510M
|
Электронный
|
17,9
|
Открытая
|
10
|
90
|
Россия
|
15 000
Neva 4513M
Лучшие газовые колонки для квартиры и дома в России производитель Neva. Вот еще одна модель бренда с возможностью перенастройки.
Достоинства:
- Охлаждение камеры сгорания с помощью поступающей воды;
- Поджиг происходит автоматически, когда пользователь открывает кран;
- Запускается даже при давлении воды от 0,15 бар;
- Автоматическое перекрывание поступления газа при отсутствии пламени;
- Нагревает воду до температурного значения в 90 градусов, что частично снижает необходимость в сильном напоре горячей воды.
Недостатки:
Bosch WR 13-2P23
Прибор с удобной настройкой температуры от проверенного бренда.
Достоинства:
- Теплообменник из меди;
- Избежать низкого напора воды в приборе помогает гидравлический клапан;
- Перегрева водонагревателя удается избежать благодаря предохранительной системе;
- Простота в управлении при помощи панели с минимумом регуляторов;
- Пьезорозжиг для лучшего контроля работы устройства.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.
Газовая колонка серебряного цвета Neva 4510M
Замыкает наш рейтинг лучших прибор с высокой температурой нагрева воды в серебряном оттенке.
Достоинства:
- Установить и поддерживать нужную температуру помогает дисплей;
- Настройка температуры в зависимости от потока воды позволяет избежать перегрева тонкой струи;
- Нагретой воды хватит на умеренный расход от одной точки разбора;
- Значительная температура нагрева - до 90 градусов;
- Опция газ-контроль.
Недостатки:
- Открытый вариант камеры сгорания.