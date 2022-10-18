В многоквартирных домах и частной застройке популярна установка газовых колонок. Владельцы жилплощади ни с проста отдают предпочтение такому способу: нагревание воды с использованием газа является одним из самых выгодных, да и не придется мучиться в период сезонных ремонтных работ водопровода. Основные особенности выбора такого устройства и топ газовых колонок для квартиры и дачи приведем в этой статье.

Устройство газовой колонки

Колонка состоит из металлического корпуса, теплообменников, патрубков для подведения воды и газа (пропана), а также отведения нагретой воды, отверстия для отведения продуктов горения, системы управления и датчиков.





При поступлении в патрубок воды срабатывает датчик, который запускает поступление газа в горелку к элементу поджига (пьезоэлементу, батарейкам или гидрогенератору). Когда вода достигнет мембраны и надавливает на нее, газ поджигается и начинается нагрев воды.

Газовые водонагреватели бывают проточными или накопительными. Первые отличаются компактностью и большим потреблением, но быстрее обеспечат пользователя горячей водой. Вторые более громоздки за счет накопительного бака, контроль за температурой и поступлением воды осуществляется автоматически.

На какие элементы лучше обратить внимание?

Лучшая газовая колонка для дома отличается качественным исполнением всех ее деталей. Что важно при покупке газового водонагревателя?

Теплообменник . От качества этой составляющей во многом зависит качество прибора. Лучшим вариантом будет нагреватель с медным теплообменником. Более дешевые модели (чаще китайской сборки) выполняются из тонкой жести, но длительность службы такого прибора очень невелика. Также в теплообменнике важен диаметр подводящих трубок: чем он больше, тем реже придется очищать внутреннее пространство проводящих деталей от последствий загрязнения воды.

. От качества этой составляющей во многом зависит качество прибора. Лучшим вариантом будет нагреватель с медным теплообменником. Более дешевые модели (чаще китайской сборки) выполняются из тонкой жести, но длительность службы такого прибора очень невелика. Также в теплообменнике важен диаметр подводящих трубок: чем он больше, тем реже придется очищать внутреннее пространство проводящих деталей от последствий загрязнения воды. Водяной блок . Здесь предпочтение лучше отдать детали из металла. Пластиковое исполнение этой составляющей более хрупкое, а постоянное откручивание резьбовых соединений для прочистки или замены фильтра и мембраны приведет к еще большему разрушению материала.

. Здесь предпочтение лучше отдать детали из металла. Пластиковое исполнение этой составляющей более хрупкое, а постоянное откручивание резьбовых соединений для прочистки или замены фильтра и мембраны приведет к еще большему разрушению материала. Режим регулировки воды и газа. По этому параметру выделяют водонагреватели с ручной и автоматической регулировкой. Режим Особенности Ручной Подразумевает управление посредством поворота вентилей газа и воды. Позволяет настроить нужный поток воды и поступление газа в горелку для достижения необходимой температуры и интенсивности нагрева. Недостаток такой регулировки выявляется при включении второй точки водоразбора, температура воды может резко снизиться. Автоматический Плюс в том, что автоматика не требует присутствия оператора для установки потока и температуры, но ее выход из строя может повлечь за собой сложный ремонт и замену большого блока деталей.

Каждый обзор газовых колонок для квартиры обычно содержит модели с ручным управлением, но большим спросом пользуется и газовая колонка автомат. Какая лучше зависит от предпочтений и возможностей покупателя.

Камера сгорания и подача кислорода . В водонагревателях реализованы два варианта устройства камеры сгорания: открытый и закрытый. В первом случае кислород забирается из комнаты, где установлен агрегат. Во втором - с улицы. Закрытая камера считается более безопасной, так как исключает попадание каких-либо продуктов сгорания в воздух помещения.

. В водонагревателях реализованы два варианта устройства камеры сгорания: открытый и закрытый. В первом случае кислород забирается из комнаты, где установлен агрегат. Во втором - с улицы. Закрытая камера считается более безопасной, так как исключает попадание каких-либо продуктов сгорания в воздух помещения. Отвод продуктов сгорания газа . Обычно он осуществляется через дымоход. Но есть модели, которые не предусматривают наличие вывода дыма и остатков горения во внешнюю среду. Такие водонагреватели опасно иметь в квартире без хорошо функционирующей системы вентиляции.

. Обычно он осуществляется через дымоход. Но есть модели, которые не предусматривают наличие вывода дыма и остатков горения во внешнюю среду. Такие водонагреватели опасно иметь в квартире без хорошо функционирующей системы вентиляции. Система безопасности . В современных моделях есть много дополнительных функций повышающих удобство и безопасность применения. К ним относят: клапан для сброса излишней жидкости, датчик избыточного нагрева, газ-контроль и другие.

. В современных моделях есть много дополнительных функций повышающих удобство и безопасность применения. К ним относят: клапан для сброса излишней жидкости, датчик избыточного нагрева, газ-контроль и другие. Поджиг . Мы упоминали, что поджиг газа может осуществляться в водонагревателях при помощи пьезоэлемента, гидрогенератора или батареек. Наиболее надежным считается пьезоподжиг, несмотря на некоторое неудобство использования. Применение ручного поджига убережет от рисков, связанных с выходом из строя автоматики.

. Мы упоминали, что поджиг газа может осуществляться в водонагревателях при помощи пьезоэлемента, гидрогенератора или батареек. Наиболее надежным считается пьезоподжиг, несмотря на некоторое неудобство использования. Применение ручного поджига убережет от рисков, связанных с выходом из строя автоматики. Батарейки дают искру при замыкании электроконтактов. Такой способ розжига горелки малоэффективен и недолговечен в случае повышенной влажности в помещении. Ну и, конечно, батарейки нуждаются в периодической замене. Гидрогенератор срабатывает, когда в устройство начинает поступать вода. Его минусом является большая шумность в сравнении с другими способами поджига. Но, если газовая колонка без электроподжига имеет корпус с качественной изоляцией, этой проблемы можно избежать. Габариты. Газовые колонки, как правило, вертикально закрепляют на стене кухни квартиры или подсобного помещения в доме. Для подключения к трубам используют гибкую подводку. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы устройство без проблем встроилось в интерьер, имело возможность выводы дымохода, не было стеснено другой мебелью, техникой или коммуникациями. Нужно знать, что размещение нагревателя в ванной крайне опасно. Из-за недостаточной естественной тяги и плохой вентиляции пользователь рискует задохнуться от угарного газа.

Какие параметры взять во внимание при выборе?

Бывают площади, для которых единственный оптимальный вариант нагрева воды - газовый водонагреватель. Какой лучше приобрести при конкретных условиях, чтобы хватало на все нужды и газ не сжигался понапрасну? - Прежде всего следует производить расчет из показателей мощности и производительности.

Мощность. Определяет сколько потребуется энергии для обеспечения работы колонки с одной или нескольким точками водозабора. Какую выбрать газовую колонку для квартиры или дома по мощности можно посмотреть в таблице ниже. Мощность (кВт) Количество точек разбора Напор воды 17-19 1 Слабый или средний 20-24 2 Средний или сильный 28-31 2+ Необходимый для достаточного обеспечения водой многоэтажного здания со сложной системой водоснабжения. Производительность и объем потребляемой воды. Обеспечение определенной производительности агрегата зависит от его мощности. Но стоит ли брать мощный прибор, если водоразбор будет небольшим? - Конечно, нет. Это приведет к высоким энергозатратам. Вот средние показатели, на которые стоит ориентироваться. Производительность (л/мин) Количество человек 8 1-2 10 2-3 13 4-5 Также важно отметить, что здесь при расчетах стоит взять во внимание напор: если сеть не может обеспечить, например, более 10 литров воды в минуту, то покупать агрегат с высокой производительностью не имеет смысла. Шумность. Не такой значимый фактор, если прибор размещен в подсобном помещении, а вот агрегат, который шумит на кухне, может доставить обладателю дискомфорт. Поэтому предпочтение лучше отдать тихим моделям.

Газовая колонка какой фирмы лучше?

Какую газовую колонку лучше купить в квартиру или дом? - Лучше остановить свой выбор на моделях от производителей, качество продукции которых уже подтверждено отзывами покупателей. В наш список лучших производителей газовых водонагревателей вошли:

Bosch . Один из самых популярных производителей инструмента и приборов для дома. Колонки бренда имеют много положительных отзывов пользователей, которые отмечают надежность и экономичность продукта.

. Один из самых популярных производителей инструмента и приборов для дома. Колонки бренда имеют много положительных отзывов пользователей, которые отмечают надежность и экономичность продукта. Zanussi . Еще один гигант на рынке бытовых приборов. Агрегаты от итальянского бренда Zanussi имеют фильтры для газа и оснащены газ-контролем.

. Еще один гигант на рынке бытовых приборов. Агрегаты от итальянского бренда Zanussi имеют фильтры для газа и оснащены газ-контролем. Baltgaz . Российский производитель и поставщик приборов и комплектующих для работы с газовым оборудованием, а также водонагревательной и отопительной техники. Колонки отличаются ручным управлением и автоматическим розжигом.

. Российский производитель и поставщик приборов и комплектующих для работы с газовым оборудованием, а также водонагревательной и отопительной техники. Колонки отличаются ручным управлением и автоматическим розжигом. Neva . Торговая марка бренда Baltgaz. Российский поставщик водонагревательного оборудования, который оснащает свои нагреватели пьезоподжигом. Оборудование марки имеет доступную цену.

. Торговая марка бренда Baltgaz. Российский поставщик водонагревательного оборудования, который оснащает свои нагреватели пьезоподжигом. Оборудование марки имеет доступную цену. Ariston . Фирма, специализирующаяся на выпуске бытовой техники. Модели бренда также отличаются бюджетной стоимостью благодаря китайскому производству.

. Фирма, специализирующаяся на выпуске бытовой техники. Модели бренда также отличаются бюджетной стоимостью благодаря китайскому производству. Electrolux . Шведский производитель бытовых товаров от ходового до премиум - сегмента. Колонки имеют открытую камеру и дисплей, отражающий настройки и температуру.

. Шведский производитель бытовых товаров от ходового до премиум - сегмента. Колонки имеют открытую камеру и дисплей, отражающий настройки и температуру. Baxi . Производит технику для отопления и водоснабжения промышленных помещений, коммерческих площадей, домов и квартир. Модели от Baxi отличаются наличием защиты от перегрева и механическим управлением.

. Производит технику для отопления и водоснабжения промышленных помещений, коммерческих площадей, домов и квартир. Модели от Baxi отличаются наличием защиты от перегрева и механическим управлением. Gorenje . Известен производством техники для дома и водонагревателей. В ассортименте марки водонагреватели с электронным поджигом и газ-контролем.

. Известен производством техники для дома и водонагревателей. В ассортименте марки водонагреватели с электронным поджигом и газ-контролем. VilTerm. Поставщик газовых колонок с производством в России. Продукция компании отличается надежностью благодаря латунным компонентам для нагрева воды.

Лучшие бюджетные газовые колонки

Модель/Характеристика Тип розжига Мощность (кВт) Камера сгорания Производительность (л/мин) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Страна производства Стоимость (руб) BaltGaz Classic 10 Электронный 17,9 Открытая 10 60< Россия 24 500 VilTerm S11 Электронный 21 Открытая 11 60 Россия 13 200 Neva 4510 Электронный 20 Открытая 10 80 Россия 13 010 Ariston Fast R 10 Электронный 20 Открытая 10 - Китай 10 755 Zanussi GWH 12 Fonte Электронный 23 Открытая 11,3 - Китай 11 865

BaltGaz Classic 10

Начинает топ газовых колонок для квартиры и дома прибор от российского производителя.

Достоинства:

Работает даже при минимальном давлении воды 0,3 бар;

Цифровой дисплей показывает текущую температуру воды внутри нагревателя;

Поддерживает заданную температуру с отклонением не более 2-х градусов;

Защита камеры сгорания от перегрева осуществляется посредством водяного охлаждения;

Прибор запускается при открытии крана, поэтому не требует дополнительного контроля со стороны владельца;

Расход воды и газа плавно регулируется с помощью ручек и панели с разметкой.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

VilTerm S11

Хороший водонагреватель, мощности которого вполне достаточно для обеспечения горячей водой до 3-х человек.

Достоинства:

Способен работать как на природном, так и на газу в сжиженной форме;

В процессе работы происходит охлаждение камеры сгорания, поэтому прибор не перегревается даже при длительном выполнении функций;

Универсальный белый цвет и небольшие габариты позволят разместить прибор даже на небольшой кухне;

Может поддерживать работу при разборе воды с двух точек;

Газовый узел из латуни и высококачественные медные трубы повышают срок службы нагревателя.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Neva 4510

В рейтинг проточных газовых водонагревателей по безопасности можно поставить Neva 4510 с газ-контролем и медным теплообменником.

Достоинства:

Не выходит из строя под воздействием жесткой воды и сделан для эксплуатации в условиях отечественных газовых систем;

Теплообменник из меди имеет высокую износоустойчивость и не подвержен образованию накипи;

Лучший водяной узел из латуни устойчив к ржавчине;

Для сохранности комплектующих от избыточного давления воды предусмотрен клапан сброса;

Газ-контроль срабатывает при погасании пламени.

Недостатки:

Необходимость замены батареек.

Ariston Fast R 10

Для небольшого дачного дома неплохим вариантом является водонагревательная газовая колонка. Какую выбрать для лучшего контроля показателей расхода? - Конечно, модель с возможностью настройки потоков воды и модуляцией горелки, как у Fast R 10 из нашего рейтинга.

Достоинства:

Чтобы продлить срок службы газопроводной системы, предусмотрен фильтр для газа;

Для защиты от взрывоопасной ситуации при погасании пламени есть газ- контроль;

Настройка потоков воды и газа происходит вручную, что позволяет контролировать расход ресурсов;

Работает при низком давлении (минимальное - 1 бар);

Предусмотрена защита от перегрева.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Zanussi GWH 12 Fonte

Продукт с лучшим в этой категории рейтинга показателем минимального рабочего давления.

Достоинства:

Показатель нагрева воды отражается на дисплее, что упрощает настройку;

Теплообменник из меди устойчив к длительной работе;

При перекрытии поступления воды колонка автоматически отключается;

Горелка из нержавейки;

Лучший показатель минимального для работы давления - 0,15 бар;

Преимуществом модели является система фильтрации газа;

Защищен от излишнего нагрева горелки.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Лучшие газовые колонки для дома по функциональности

Модель/Характеристика Тип розжига Мощность (кВт) Камера сгорания Производительность (л/мин) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Страна производства Стоимость (руб) BAXI SIG-2 11i Электронный 19 Открытая 10,9 60 Италия 26 500 Electrolux GWH 11 PRO Inverte Электронный 22 Открытая 11 70 Китай 16 400 VilTerm S13 Электронный 26 Открытая 13 60 Россия 14 800 Mora Vega 10 Пьезоподжиг 17,3 Открытая 10 - - 26 000 Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP Электронный 21,5 Закрытая 11 70 Китай 28 500

Газовая колонка BAXI SIG-2 11i

Выбор газовой колонки для квартиры должен основываться прежде всего на надежности продукта. BAXI, как эксперт в водонагревательной технике, оснащает свои модели современными системами безопасности и защитой от некачественной воды. Хороший пример в нашем рейтинге - SIG-2 11i.

Достоинства:

Пламя автоматически зажигается и регулируется по силе потока воды;

Можно настроить мощность и температуру благодаря многоуровневым регуляторам;

Система подачи воды из латуни устойчива к ржавчине;

Возможно настроить прибор на работу на сжиженном газе;

Долговечный теплообменник из меди стоек к разрушению и высоким температурам;

Регулятор потока газа позволяет работать при давлении около 0,2 бар без дополнительных настроек.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Electrolux GWH 11 PRO Inverter

Водонагреватель с современным дизайном и точной настройкой температуры из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Первая в рейтинге модель с системой самодиагностики;

Есть клапан для сброса при возникновении избыточного давления;

Высокая точность установки температуры с погрешностью не более 1 градуса;

Современный дисплей с кнопками для настройки режима;

Теплообменник из меди;

Отображение уровня заряда батареи поможет вовремя осуществить замену.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания;

Нужна замена батареек.

VilTerm S13

Бюджетный прибор с высокой мощностью и медным теплообменным блоком.

Достоинства:

Один из лучших показателей мощности в рейтинге - 26 кВт;

Долгий срок службы благодаря медным трубкам и теплообменнику;

Системы безопасности срабатывают при перегреве воды, прекращении подачи газа, затухании пламени, уменьшении тяги;

Средний показатель производительности позволяет осуществлять водоразбор с двух точек;

Работает при минимальном давлении от 0,15 бар.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Mora Vega 10

Водогазовый нагреватель, оптимальный для использования с одной точкой водоразбора, который мы также включили в рейтинг лучших.

Достоинства:

Пьезоподжиг не требует замены расходников;

Диаметр трубок медного теплообменника - 18 мм, что способствует лучшей скорости протока воды даже при загрязнении;

Колонка включается при малом напоре воды (от 2,5 л/мин);

Защита от перегрева воды возможна благодаря ограничителю температуры нагрева;

Запускается только при наличии потока воды.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP

Какой проточный газовый водонагреватель купить для длительной работы? - Важно, чтобы прибор был безопасен для пользователей и доставлял минимум хлопот при регулировке, как NEXT EVO SFT 11 NG EXP в нашем рейтинге.

Достоинства:

Мощность регулируется при помощи термостата, не требуя участия в процессе оператора;

Закрытая камера сгорания препятствует проникновению в помещение даже малейших остатков продуктов сгорания;

Лучшая система принудительной вентиляции способствует быстрому удалению выхлопов;

Теплообменник из меди;

Запускается благодаря сетевому электроподжигу, не требует замены батареек.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие газовые колонки для квартиры в соотношении цена/качество

Модель/Характеристика Тип розжига Мощность (кВт) Камера сгорания Производительность (л/мин) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Страна производства Стоимость (руб) BOSCH WR 10-2 P23 Пьезоподжиг 17,4 Открытая 10 60 Португалия 22 000 Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 Электронный 28 Открытая 14 70 Китай 14 990 Zanussi GWH 10 Fonte Электронный 18,5 Открытая 10 - Китай 9 000 BaltGaz 11 Comfort Автоматический 21 Открытая 11 - Россия 14 000

BOSCH WR 10-2 P23

Какой лучше проточный газовый водонагреватель при небольшом потреблении воды? - В таком случае будет достаточно обзавестись маломощным прибором с простым ручным управлением. Можно присмотреться к WR 10-2 P23 от Bosch из рейтинга.

Достоинства:

Изменение мощности в зависимости от текущего расхода;

Прибор запустится даже при низком давлении воды в трубопроводе (от 0,1 атм);

Удобный пьезоподжиг не требует обслуживания;

Теплообменник произведен из меди, а горелка выполнена из нержавеющей стали, что повышает износостойкость прибора;

Есть защита от излишнего нагрева значимых частей.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

Высокопроизводительная газовая колонка лучшая по цене/качеству в нашем рейтинге.

Достоинства:

Установка температуры с минимальным отклонением (1 градус);

Опция самодиагностики;

Лучшая система безопасности не даст водонагревателю включаться при отсутствии воды или при перегреве;

Есть индикатор заряда батареи для своевременной замены расходников;

Избежать повреждения труб от избыточного давления помогает клапан сброса;

Теплообменник из бескислородной меди.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Zanussi GWH 10 Fonte

Пользователи прибора отмечают быстрый эффективный нагрев воды и стильный минималистичный дизайн.

Достоинства:

Горелка начинает работать при поступлении в прибор воды;

Настройка температуры воды и мощности позволяют обеспечивать нужные характеристики без лишних энергозатрат;

Текущая температура воды отражается на дисплее;

Оцинкованный дымоотвод, медный теплообменник, горелка из нержавеющей стали обеспечивают качественное выполнение функций и длительный срок работы;

Одна из лучших по стоимости моделей в рейтинге.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

BaltGaz 11 Comfort

Рейтинг проточных газовых водонагревателей по надежности в бытовых условиях эксплуатации может дополнить этот агрегат от BaltGaz.

Достоинства:

Мощность работы прибора можно настраивать в зависимости от расхода воды;

Водяное охлаждение камеры сгорания позволяет избежать перегрева устройства;

Расход газа и воды можно устанавливать с помощью ручных многоступенчатых регуляторов;

Соответствие ГОСТ по климатической безопасности;

Газ-контроль и фильтр для лучшей сохранности комплектующих прибора;

На дисплее можно контролировать заряд батареи и температуру воды.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания;

Нужен контроль заряда батареи.

Лучшие премиум газовые колонки

Модель/Характеристика Тип розжига Мощность (кВт) Камера сгорания Производительность (л/мин) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Страна производства Стоимость (руб) BaltGaz Comfort 15 Автоматический 30 Открытая - 90 Россия 25 000 Neva 5514Е 30986 Электронный 27,6 Открытая 14 60 Россия 17 880 Bosch WR 13-2B 23 Электронный 22,6 Открытая 13 50 Венгрия 23 000 Ariston FAST EVO ONT C 11 NG RU Электрический 19 Открытая 11 65 Китай 25 000

BaltGaz Comfort 15

Лучшие водонагреватели газовые имеют возможность работы на сжиженном газе, большой диапазон регулировки температур и высокий КПД. Неплохой пример такой модели - Comfort 15 из нашего рейтинга.

Достоинства:

Можно настроить прибор на работу на природном или сжиженном газе;

Камера сгорания имеет водяное охлаждение, поэтому низок риск перегрева;

Дисплей показывает текущую температуру нагретой воды;

Автоматический поджиг не требует контроля оператора;

Один из лучших показателей мощности в нашем рейтинге (30 кВт);

Лучшая температура нагрева воды (90 градусов);

Несколько систем безопасности для бесперебойной работы и защиты прибора от поломок.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Neva 5514Е 30986

Для больших квартир или домов желательно выбирать производительные газовые колонки. Рейтинг надежности и качества водонагревателей можно дополнить российской моделью от Neva.

Достоинства:

Может работать с жесткой водой;

Бескислородный медный теплообменник имеет продолжительный срок службы;

Высокая мощность и производительность позволяют обеспечивать водой дачный дом;

Нешумная работа позволяет разместить прибор в жилом помещении;

Дисплей отражает не только текущую температуру воды, но и возникающие при работе ошибки;

Обеспечивает водой 1-2 точки водозабора.

Недостатки:

Работает от дорогих энергоемких батарей.

Bosch WR 13-2B 23

Для небольшого дома или административного здания можно выбрать водонагреватель проточный газовый. Рейтинг лучших приборов продолжает прибор WR 13-2B 23.

Достоинства:

Работает от сжиженного и природного газа, что увеличивает возможности применения;

Может обеспечить производительность до 13 литров в минуту;

Поджиг газа происходит только при необходимости нагрева, что позволяет значительно экономить ресурсы;

Контроль поджига, поступления газа и воды, дымовой тяги;

Обеспечивает водой несколько водоразборных точек.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Ariston FAST EVO ONT C 11 NG RU

Если вы планируете покупку водонагревателя для кухни, то для этого подойдет газовая колонка. Какая лучше встроится в интерьер? - Можно выбрать компактную модель универсального цвета, как FAST EVO ONT C NG RU.

Достоинства:

Функционирует при наименьшем давлении воды в 0,1 бар;

Стальной корпус и медный теплообменник способствуют долгому сроку службы;

Не требует батареек, так как оснащен сетевой вилкой для питания от розетки;

Мощность настраивается в зависимости от температуры воды;

Адаптирована под особенности российских систем водо- и газоснабжения;

Легко монтируется и обладает современным дизайном.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Лучшие газовые колонки для нескольких точек водоразбора (напорный водонагреватель)

Модель/Характеристика Тип розжига Мощность (кВт) Камера сгорания Производительность (л/мин) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Страна производства Стоимость (руб) BaltGaz Comfort 17 Автоматический 33 Открытая 17 60 Россия 14 700 INNOVITA Amalfi 17 RS i HM NG Электронный 29,4 Закрытая 17 60 Иран 43 000 Bosch WTD18 AME 7736502894 Электронный 31,6 Закрытая 18 60 - 85 000 RINNAI RW-24BF RNN-498900041 Электронный 50 Закрытая 24 70 Южная Корея 55 000 WERTRUS 16E WHITE Электронный 32 Открытая 16 - Китай 21 000

BaltGaz Comfort 17

Лучшие газовые колонки для квартиры и дома выпускаются не только в белом цвете. Вот пример модели в оттенке “нержавеющая сталь”.

Достоинства:

Высокий для рейтинга показатель производительности - 17 л/мин;

Постоянный поток горячей воды благодаря автоподжигу;

Теплообменник из меди;

Вода нагревается до оптимальной для российских водопроводов температуры в 60 градусов;

Один из лучших показателей максимальной мощности - 33 кВт позволяет осуществлять бесперебойную подачу горячей воды даже в большом доме;

Дисплей с яркими обозначениями текущей температуры воды.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

INNOVITA Amalfi 17 RS i HM NG

Газовые колонки закрытого типа отличаются большей безопасностью при работе в жилых помещениях. Еще одна колонка такого типа в нашем рейтинге лучших - Amalfi 17 RS i HM NG.

Достоинства:

Есть термостат, позволяющий следить за температурой нагрева;

Универсальный диаметр присоединительных отверстий для водо- и газопровода;

Нейтральное цветовое решение подойдет для большинства интерьеров;

Принудительный отвод продуктов сгорания увеличивает безопасность использования;

Предохранительные системы: газ-контроль, клапан сброса давления, фильтр газа;

Автоподжиг позволяет обеспечить постоянный нагрев поступающей воды.

Недостатки:

Не выявлено.

Bosch WTD18 AME 7736502894

Самая надежная газовая колонка, рассчитанная на 3 источника водоразбора.

Достоинства:

Один из лучших показателей производительности нашего рейтинга - 18 литров в минуту позволяет обеспечить водой несколько точек в доме;

Закрытая камера сгорания для безопасного удаления дыма;

Температуру воды можно контролировать при поступлении в прибор и на выходе с помощью датчиков;

Возможность настройки на потребление сжиженного газа;

Защита IPX4D.

Недостатки:

Высокая стоимость.

RINNAI RW-24BF RNN-498900041

Самые надежные газовые колонки отличаются системой безопасности и долговечными материалами. Пример такого прибора - RW-24BF RNN-498900041.

Достоинства:

Самая высокая производительность среди всех моделей - 24 л/мин;

Автоподжиг не требует контроля оператора за работой устройства;

Современная необычная панель управления и отображения сбоев функций;

Камера сгорания не позволяет остаткам дыма или газа просачиваться в помещение;

Безопасность при использовании повышают газ-контроль и предохранительный клапан;

Высокая температура нагрева - 70 градусов.

Недостатки:

Не выявлено.

WERTRUS 16E WHITE

Марка WERTRUS также выпускает хорошие газовые колонки, одна из лучших моделей - 16E WHITE.

Достоинства:

Медный теплообменник без содержания кислорода;

Обозначения на дисплее видно даже в темноте благодаря подсветке;

Постоянное наличие горячей воды без ручного зажигания благодаря автоподжигу;

Патрубок для холодной воды имеет усиленную конструкцию, что позволяет избежать протечек;

Переднюю панель легко снять для обслуживания аппарата.

Недостатки:

Большие размеры.

Лучшие газовые колонки электронные

Модель/Характеристика Тип розжига Мощность (кВт) Камера сгорания Производительность (л/мин) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Страна производства Стоимость (руб) BOSCH GWH 15-2 COD Электронный 26,2 Открытая - 60 - 23 000 Vektor JSD20-W 10L Электронный 18 Открытая 10 80 - 9 300 HALSEN WM10 Электронный 20 Открытая 10 - Китай 9 400 ZERTEN 24 Электронный 24 Открытая 12 - Китай 8 500

BOSCH GWH 15-2 COD

Для нагрева воды для бытовых нужд в доме вполне подойдет газовая колонка. Рейтинг надежности можно дополнить данной моделью, устойчивой к перепадам давления воды.

Достоинства:

Безопасность за счет контроля за наличием пламени;

Теплообменник из меди и стальная горелка обладают высокими антикоррозионными свойствами;

Подходит для работы на природном и сжиженном топливе;

Датчик просигнализирует об избыточном нагреве устройства;

Запускается даже при минимальном давлении от 0,1 бар.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Vektor JSD20-W 10L

Колонка небольшой мощности, позволяющая одновременно задействовать вторую точку водоразбора.

Достоинства:

Не требует ручного включения и запускается при открывании крана;

Нагревает воду до 80 градусов, что позволяет использовать прибор для двух точек водоразбора без потери в напоре;

Данные о температуре отражаются на дисплее;

Не выйти из строя прибору помогает встроенная защита от избыточного нагрева;

Включение прибора происходит даже при слабом напоре воды (от 0,2 бар).

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

HALSEN WM10

Хороший вариант агрегата невысокой мощности, которого достаточно для организации горячего водоснабжения в городской квартире.

Достоинства:

Система нагрева срабатывает, когда пользователь открывает кран и выключается при его закрытии;

Температура нагретой воды отражается на дисплее;

Запуск срабатывает даже при малом давлении воды (от 0,3 бар);

Избежать избыточного нагрева комплектующих позволяет встроенная система защиты;

Небольшой вес колонки не создаст проблем при монтаже.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

ZERTEN 24

Покупатели отмечают малошумную работу колонки и хорошую работу электроники.

Достоинства:

Для удобства контроля показателей предусмотрен дисплей;

Система запустится даже при низком давлении воды (0,2 бар);

Для подключения не требуется розетка, так как поджиг работает от батареек;

Высокая мощность - 24 кВт;

Для сброса лишнего давление предусмотрен предохранительный клапан.

Недостатки:

Быстро отсыревают батарейки.

Лучшие универсальные колонки для дома и дачи (перенастройка на сжиженный газ)

Модель/Характеристика Тип розжига Мощность (кВт) Камера сгорания Производительность (л/мин) Наиб. температура нагрева воды (градусы) Страна производства Стоимость (руб) Neva 4513M Электронный 26 Открытая 13 90 Россия 16 000 Bosch WR 13-2P23 Пьезоподжиг 22,6 Открытая 13 60 Португалия 25 000 Neva 4510M Электронный 17,9 Открытая 10 90 Россия 15 000

Neva 4513M

Лучшие газовые колонки для квартиры и дома в России производитель Neva. Вот еще одна модель бренда с возможностью перенастройки.

Достоинства:

Охлаждение камеры сгорания с помощью поступающей воды;

Поджиг происходит автоматически, когда пользователь открывает кран;

Запускается даже при давлении воды от 0,15 бар;

Автоматическое перекрывание поступления газа при отсутствии пламени;

Нагревает воду до температурного значения в 90 градусов, что частично снижает необходимость в сильном напоре горячей воды.

Недостатки:

Шумная работа.

Bosch WR 13-2P23

Прибор с удобной настройкой температуры от проверенного бренда.

Достоинства:

Теплообменник из меди;

Избежать низкого напора воды в приборе помогает гидравлический клапан;

Перегрева водонагревателя удается избежать благодаря предохранительной системе;

Простота в управлении при помощи панели с минимумом регуляторов;

Пьезорозжиг для лучшего контроля работы устройства.

Недостатки:

Открытый вариант камеры сгорания.

Газовая колонка серебряного цвета Neva 4510M

Замыкает наш рейтинг лучших прибор с высокой температурой нагрева воды в серебряном оттенке.

Достоинства:

Установить и поддерживать нужную температуру помогает дисплей;

Настройка температуры в зависимости от потока воды позволяет избежать перегрева тонкой струи;

Нагретой воды хватит на умеренный расход от одной точки разбора;

Значительная температура нагрева - до 90 градусов;

Опция газ-контроль.

Недостатки: