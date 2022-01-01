Особенности и преимущества:

Воплощение последних тенденций европейского дизайна.

Ультрасовременная система безопасности и контроля.

Теплообменник, изготовленный из бескислородной меди.

Работа при пониженном давлении воды (от 0.03 МПа) для условий эксплуатации в России.

Выдерживает высокое давление воды.

ЖК-дисплей, показывающий температуру воды.

Надежные регуляторы пламени и протока воды.

Модернизированная конструкция водяного блока.

Высокий КПД (более 90%), способность непрерывного нагрева от 5 до 12 литров горячей воды в минуту.

Длительный срок службы, обеспеченный высококачественными материалами и новейшей технологией производства.

Гарантия - 2 года.

Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт - предназначен для мгновенного нагрева воды. Он разработан для использования в квартирах, загородных домах и дачах. Полностью автоматический газовый проточный водонагреватель включается и выключается при открытии/закрытии крана горячей воды. Розжиг водонагревателя происходит от батареек, которые можно самостоятельно заменить.