Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт
Арт. X16956113
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|8.7
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Габариты, мм
|590x330x195
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт - предназначен для мгновенного нагрева воды. Он разработан для использования в квартирах, загородных домах и дачах. Полностью автоматический газовый проточный водонагреватель включается и выключается при открытии/закрытии крана горячей воды. Розжиг водонагревателя происходит от батареек, которые можно самостоятельно заменить.
Особенности и преимущества:
- Воплощение последних тенденций европейского дизайна.
- Ультрасовременная система безопасности и контроля.
- Теплообменник, изготовленный из бескислородной меди.
- Работа при пониженном давлении воды (от 0.03 МПа) для условий эксплуатации в России.
- Выдерживает высокое давление воды.
- ЖК-дисплей, показывающий температуру воды.
- Надежные регуляторы пламени и протока воды.
- Модернизированная конструкция водяного блока.
- Высокий КПД (более 90%), способность непрерывного нагрева от 5 до 12 литров горячей воды в минуту.
- Длительный срок службы, обеспеченный высококачественными материалами и новейшей технологией производства.
- Гарантия - 2 года.