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Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт
    Арт. X16956113
    Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт

      Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956113

      Характеристики

      Производитель
      		Halsen
      Вес, кг
      		8.7
      Габариты, мм
      		590x330x195
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель HALSEN WM10, 20 кВт - предназначен для мгновенного нагрева воды. Он разработан для использования в квартирах, загородных домах и дачах. Полностью автоматический газовый проточный водонагреватель включается и выключается при открытии/закрытии крана горячей воды. Розжиг водонагревателя происходит от батареек, которые можно самостоятельно заменить. 

        Особенности и преимущества:

        • Воплощение последних тенденций европейского дизайна.
        • Ультрасовременная система безопасности и контроля.
        • Теплообменник, изготовленный из бескислородной меди.
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0.03 МПа) для условий эксплуатации в России.
        • Выдерживает высокое давление воды.
        • ЖК-дисплей, показывающий температуру воды.
        • Надежные регуляторы пламени и протока воды.
        • Модернизированная конструкция водяного блока.
        • Высокий КПД (более 90%), способность непрерывного нагрева от 5 до 12 литров горячей воды в минуту.
        • Длительный срок службы, обеспеченный высококачественными материалами и новейшей технологией производства.
        • Гарантия - 2 года.