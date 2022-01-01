Газовый проточный водонагреватель Vektor JSD20-W 10L

Особенности и преимущества:

Данный водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой квартир, дач, коттеджей.

Колонка обладает элегантным дизайном.

Автоматическое включение - нужно только открыть кран.

Отсутствие постоянно горящего запальника.

Стабильная работа при низком давлении подводимой воды в 0.2 Бар.

Количество точек водоразбора: 1-2.

Теплообменник имеет специальное покрытие, обеспечивающее его дополнительную защиту от окисления, что значительно продлевает срок службы.

Датчик тяги предназначен для отключения аппарата в случае отсутствия тяги в дымоходе.

Автоматика системы защиты и безопасности.

Комплектация:

Водонагреватель.

Руководство по монтажу и эксплуатации.

Гибкая подводка для воды.

Комплект элементов крепления.

Шланг с душевой насадкой.

Упаковка.

Проточный водонагреватель Vektor JSD20-W работает на сжиженном газе. Данного агрегата будет достаточно для снабжения горячей водой нескольких точек водоразбора. Водонагреватель эффективно работает даже при слабом напоре воды. Агрегат включается автоматически, нужно только открыть кран. Теплообменник покрыт антикоррозийным покрытием, что обеспечивает долгий срок эксплуатации водонагревателя. Корпус данного устройства оснащен современной панелью управления с дисплеем для максимально комфортного использования.