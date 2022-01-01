Преимущества

Даже при больших нагрузках батареи Super Alkaline служат в несколько раз дольше обычных солевых батареек

Не содержат ртути

Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1 - являются надежным источником питания и отлично подходят для устройств со средним и повышенным потреблением энергии.