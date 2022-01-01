Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
Арт. О00000041430
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Типоразмер
|AAA
|
Электролит
|алкалиновый
- Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1 - являются надежным источником питания и отлично подходят для устройств со средним и повышенным потреблением энергии.
Преимущества
- Даже при больших нагрузках батареи Super Alkaline служат в несколько раз дольше обычных солевых батареек
- Не содержат ртути