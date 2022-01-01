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Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
220 ₽
Элементы питания
    Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
    Арт. О00000041430
    Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
    Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
    Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
    Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
      Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
      Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
      Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1
      Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1

      Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1

      220 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041430

      Характеристики

      Производитель
      		GP
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый
      Все характеристики
      220 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Элемент питания GP Super 24A LR03/286/AAA, BL3+1 - являются надежным источником питания и отлично подходят для устройств со средним и повышенным потреблением энергии.

        Преимущества

        • Даже при больших нагрузках батареи Super Alkaline служат в несколько раз дольше обычных солевых батареек
        • Не содержат ртути