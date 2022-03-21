Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
Арт. X1695611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|11.1
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Габариты, мм
|642x314x245
- Водонагреватель Baxi SIG-2 11i 7219087 - небольшие габариты позволят установить водонагреватель практически в любом помещении. Установлено электронное зажигание и ионизационный контроль пламени. Простая система управления температурой. Зажигается даже при низком давлении воды. Простая система управления температурой. Зажигается даже при низком давлении воды.
Преимущества
- Пьезоэлектрический розжиг с пилотным пламенем
- Предусмотрена установка на стене
- Для работы не понадобится электросеть
- Стабильная работа даже при снижении газа
- Открытая камера сгорания
- Возможность работы на несколько точек водоразбора
- Безопасная пенополиуретановая теплоизоляция
- Бак защищен от коррозии
- Встроенный редуктор давления
- Горелка из нержавеющей стали устойчивая к образованию накипи
- Не скапливается накипь в теплообменнике
- Работа без шума
- Возможность работы при небольшом расходе воды
- Один элемент питания 1.5 В