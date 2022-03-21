Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i

Преимущества

Пьезоэлектрический розжиг с пилотным пламенем

Предусмотрена установка на стене

Для работы не понадобится электросеть

Стабильная работа даже при снижении газа

Открытая камера сгорания

Возможность работы на несколько точек водоразбора

Безопасная пенополиуретановая теплоизоляция

Бак защищен от коррозии

Встроенный редуктор давления

Горелка из нержавеющей стали устойчивая к образованию накипи

Не скапливается накипь в теплообменнике

Работа без шума

Возможность работы при небольшом расходе воды

Один элемент питания 1.5 В

Водонагреватель Baxi SIG-2 11i 7219087 - небольшие габариты позволят установить водонагреватель практически в любом помещении. Установлено электронное зажигание и ионизационный контроль пламени. Простая система управления температурой. Зажигается даже при низком давлении воды. Простая система управления температурой. Зажигается даже при низком давлении воды.