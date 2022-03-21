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Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
5.0
2
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
    Арт. X1695611
    5.0
    2
    Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
    Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
    Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
      Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
      Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i
      Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i

      Водонагреватель газ Baxi SIG2 11i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1695611
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		11.1
      Габариты, мм
      		642x314x245
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель Baxi SIG-2 11i 7219087 -  небольшие габариты позволят установить водонагреватель практически в любом помещении. Установлено электронное зажигание и ионизационный контроль пламени. Простая система управления температурой. Зажигается даже при низком давлении воды. Простая система управления температурой. Зажигается даже при низком давлении воды.

        Преимущества

        • Пьезоэлектрический розжиг с пилотным пламенем
        • Предусмотрена установка на стене
        • Для работы не понадобится электросеть
        • Стабильная работа даже при снижении газа
        • Открытая камера сгорания
        • Возможность работы на несколько точек водоразбора
        • Безопасная пенополиуретановая теплоизоляция
        • Бак защищен от коррозии
        • Встроенный редуктор давления
        • Горелка из нержавеющей стали устойчивая к образованию накипи
        • Не скапливается накипь в теплообменнике
        • Работа без шума
        • Возможность работы при небольшом расходе воды
        • Один элемент питания 1.5 В