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Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
5.0
3
12 476 ₽
12 990 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Арт. Ю00000019734
5.0
3
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
  • Персональная скидка
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte

Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte

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  • -514 ₽
12 476 ₽
12 990 ₽
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  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000019734
5.0
3

Характеристики

Производитель
Zanussi
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Вес, кг
9
Габариты, мм
610x350x188
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -514 ₽
12 476 ₽
12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte - это прочный и безопасный агрегат, благодаря которому в доме всегда будет горячая воды. Прочная конструкция имеет LED-дисплей для отображения температуры нагрева воды. Наличие многоступенчатой системы безопасности исключает перебои в работе колонки. В корпус встроен медный теплообменник. Экономичный агрегат отличается низким расходом газа.

    Преимущества

    • Регулировка мощности и температуры воды - экономия энергии
    • Классическая форма и расцветка корпуса
    • При открытии крана горячей воды автоматически срабатывает микропереключатель, загорается дисплей и отображает температуру воды на выходе
    • При закрытии крана производится автоматическое отключение подачи газа, колонка отключается, дисплей гаснет
    • Электронный розжиг горелки
    • LED-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды
    • Горелка Zanussi GWH 12 Fonte выполнена из нержавеющей стали
    • Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали
    • Медный теплообменник
    • Многоуровневая система безопасности исключает любые перебои в работе газовой колонки Zanussi GWH 10 Fonte
    • Работа при низком давлении воды и газа
    • Низкий расход газа
    • Тихая работа
    • Наличие датчиков защиты от перегрева воды и отводящихся сгоревших газов
    • Наличие стабилизатора протока воды
    • Наличие откручивающегося клапана слива воды/ограничителя давления
    • Тип топлива: природный газ
    • Максимальное давление воды: 10 бар
    • Номинальное давление газа: 6.8 Мбар