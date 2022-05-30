Преимущества

Регулировка мощности и температуры воды - экономия энергии

Классическая форма и расцветка корпуса

При открытии крана горячей воды автоматически срабатывает микропереключатель, загорается дисплей и отображает температуру воды на выходе

При закрытии крана производится автоматическое отключение подачи газа, колонка отключается, дисплей гаснет

Электронный розжиг горелки

LED-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды

Горелка Zanussi GWH 12 Fonte выполнена из нержавеющей стали

Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали

Медный теплообменник

Многоуровневая система безопасности исключает любые перебои в работе газовой колонки Zanussi GWH 10 Fonte

Работа при низком давлении воды и газа

Низкий расход газа

Тихая работа

Наличие датчиков защиты от перегрева воды и отводящихся сгоревших газов

Наличие стабилизатора протока воды

Наличие откручивающегося клапана слива воды/ограничителя давления

Тип топлива: природный газ

Максимальное давление воды: 10 бар

Номинальное давление газа: 6.8 Мбар

Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte - это прочный и безопасный агрегат, благодаря которому в доме всегда будет горячая воды. Прочная конструкция имеет LED-дисплей для отображения температуры нагрева воды. Наличие многоступенчатой системы безопасности исключает перебои в работе колонки. В корпус встроен медный теплообменник. Экономичный агрегат отличается низким расходом газа.