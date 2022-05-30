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Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte
Арт. Ю00000019734
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|9
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Габариты, мм
|610x350x188
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- Газовая колонка Zanussi GWH 12 Fonte - это прочный и безопасный агрегат, благодаря которому в доме всегда будет горячая воды. Прочная конструкция имеет LED-дисплей для отображения температуры нагрева воды. Наличие многоступенчатой системы безопасности исключает перебои в работе колонки. В корпус встроен медный теплообменник. Экономичный агрегат отличается низким расходом газа.
Преимущества
- Регулировка мощности и температуры воды - экономия энергии
- Классическая форма и расцветка корпуса
- При открытии крана горячей воды автоматически срабатывает микропереключатель, загорается дисплей и отображает температуру воды на выходе
- При закрытии крана производится автоматическое отключение подачи газа, колонка отключается, дисплей гаснет
- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды
- Горелка Zanussi GWH 12 Fonte выполнена из нержавеющей стали
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали
- Медный теплообменник
- Многоуровневая система безопасности исключает любые перебои в работе газовой колонки Zanussi GWH 10 Fonte
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Наличие датчиков защиты от перегрева воды и отводящихся сгоревших газов
- Наличие стабилизатора протока воды
- Наличие откручивающегося клапана слива воды/ограничителя давления
- Тип топлива: природный газ
- Максимальное давление воды: 10 бар
- Номинальное давление газа: 6.8 Мбар