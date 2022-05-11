Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м

Преимущества

Малое тепловое расширение, сокращено почти на 75% по сравнению с обычными трубами ППР

Простой монтаж как у обычных труб из ППР, не требуется предварительная зачистка

Высокая стабильность и повышенная прочность

Меньшая теплопроводность по сравнению с трубами, армированными алюминием

Меньшее расстояние между опорами, что понижает стоимость монтажа

Увеличение пропускной способности почти на 20% при прежних нагрузках за счет увеличения внутреннего диаметра

Труба FUSITEK PPR/PPR+GF/PPR Faser SDR7.4 изготовлена из полипропилена тип 3 и композиции полипропилена и стекловолокна. Примененяется в напорных системах горячего и холодного водоснабжения, системах отопления, системах кондиционирования, системах промышленных трубопроводов.