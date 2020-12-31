Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
Арт. X16912983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|3.4
Труба для холодной и питьевой воды FUSITEK FT00301 это один из основных элементов водного трубопровода, используемый для создания конструкция в зданиях как жилого, так и производственного назначения. Труба подходит для систем питьевого водоснабжения, а также подачи горячей и холодной воды, используемой в быту. Созданная из полимера с добавлением полипропилена, труба приобрела электроизоляционные свойства, и увеличила свою герметичность. FUSITEK FT00301 купить отрез на четыре метра можно в одно движение в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества трубы PPR PN2.0:
- Прочная;
- Сохраняет тепло;
- Герметична;
- Не проводит электричество;
- Безопасна;
- Подходит для питьевой воды.
Комплектация:
- Труба;
- Упаковка.