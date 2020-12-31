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Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
5.0
1
220 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м
    Арт. X16912983
    5.0
    1
    Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912983
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		3.4
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба для холодной и питьевой воды FUSITEK FT00301 это один из основных элементов водного трубопровода, используемый для создания конструкция в зданиях как жилого, так и производственного назначения. Труба подходит для систем питьевого водоснабжения, а также подачи горячей и холодной воды, используемой в быту. Созданная из полимера с добавлением полипропилена, труба приобрела электроизоляционные свойства, и увеличила свою герметичность. FUSITEK FT00301 купить отрез на четыре метра можно в одно движение в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества трубы PPR PN2.0:

        • Прочная;
        • Сохраняет тепло;
        • Герметична;
        • Не проводит электричество;
        • Безопасна;
        • Подходит для питьевой воды.

        Комплектация:

        • Труба;
        • Упаковка.