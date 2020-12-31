Труба полипропиленовая Fusitek FT00301 ПН20 20 мм, 4 м

Труба для холодной и питьевой воды FUSITEK FT00301 это один из основных элементов водного трубопровода, используемый для создания конструкция в зданиях как жилого, так и производственного назначения. Труба подходит для систем питьевого водоснабжения, а также подачи горячей и холодной воды, используемой в быту. Созданная из полимера с добавлением полипропилена, труба приобрела электроизоляционные свойства, и увеличила свою герметичность. FUSITEK FT00301 купить отрез на четыре метра можно в одно движение в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества трубы PPR PN2.0:

Прочная;

Сохраняет тепло;

Герметична;

Не проводит электричество;

Безопасна;

Подходит для питьевой воды.

Комплектация: