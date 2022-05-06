Труба полипропиленовая армированная Fusitek Faser FT00402 ПН20 25 мм, 4 м
Арт. X16912989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|3.5
- Труба FUSITEK PPR/PPR+GF/PPR Faser SDR7.4 изготовлена из полипропилена тип 3 и композиции полипропилена и стекловолокна. Примененяется в напорных системах горячего и холодного водоснабжения, системах отопления, системах кондиционирования, системах промышленных трубопроводов.
Преимущества
- Малое тепловое расширение, сокращено почти на 75% по сравнению с обычными трубами ППР
- Простой монтаж как у обычных труб из ППР, не требуется предварительная зачистка
- Высокая стабильность и повышенная прочность
- Меньшая теплопроводность по сравнению с трубами, армированными алюминием
- Меньшее расстояние между опорами, что понижает стоимость монтажа
- Увеличение пропускной способности почти на 20% при прежних нагрузках за счет увеличения внутреннего диаметра